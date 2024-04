R70: "Eles pedem quanto querem; a gente dá quanto pode”, diz presidente Lula

Aéreas

A Anac registrou queda de 5% no valor das passagens vendidas no mês de fevereiro. Valor médio ficou em R$ 566,37.

Segurança

O Concurso Nacional Unificado terá detector de metal, coleta de digitais e exame grafológico antes da aplicação da prova.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Eles pedem quanto querem; a gente dá quanto pode.”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, sobre os servidores de diversas categorias que estão fazendo paralisações e reivindicando reajustes.

MARAJÓ

SENADO

A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou requerimento do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) para a realização de diligência externa em Melgaço (PA), no mês de maio. Os senadores virão à região para apurar os casos denunciados de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó. O autor do requerimento utiliza os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para justificar a diligência. Conforme o instituto, o Pará possui uma taxa de 3.648 casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, acima da média nacional de 2.449 casos no que se refere a crimes dessa natureza. Em 2022 foram registrados 550 casos de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó. Desses, 407 foram estupros de vulnerável.

SAÚDE

E o senador Beto Faro (PT-PA) recebeu ontem, em seu gabinete, secretários de saúde de onze municípios do arquipélago do Marajó. Na pauta, desafios para a melhoria da saúde pública da região. A mortalidade infantil, a falta de UTI e a dificuldade de transporte fluvial para levar os doentes estão entre os principais problemas. Um levantamento feito pela Fundação Casa de Misericórdia do Pará revelou dados preocupantes na região. A população de Portel, por exemplo, registra um índice de 28,3%, com predomínio de anemia de grau leve (63,1%). Já o município de Anajás apresentou a maior taxa de anemia (40,2%), com predomínio de anemia moderada (43,3%). Os dados serão levados ao Ministério da Saúde nos próximos dias.

CIÊNCIA

ACESSO

A Secretaria Municipal de Educação de Belém anunciou que vai disponibilizar 32 barcos para que estudantes ribeirinhos possam participar da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para a Pesquisa da Ciência (SBPC).

TEMA

O evento, que ocorrerá de 7 a 13 de julho deste ano, na Universidade Federal do Pará, deve reunir 40 mil pessoas, entre professores, estudantes, especialistas e pesquisadores. O tema será “Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo: por um novo contrato social com a natureza”.

HEMOFILIA

DEBATE

O Pará tem o maior índice de incidência de hemofilia no Norte e é o 5º Estado do País com maior número de pacientes.

ATENDIMENTO

São cerca de mil pessoas. Belém é a única cidade do Estado do Pará com equipe completa para atender a complexidade da patologia. Este mês o atendimento a hemofílicos e outras coagulopatias está sendo discutido pela Associação Paraense de Pessoas com Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias com palestras sobre acesso e criação de rede de cuidados no SUS para a comunidade hemofílica. As ações estão sendo realizadas em Marabá, Santarém, Altamira, Conceição do Araguaia e Belém.

REFORMA

ENCONTRO

De 29 de abril a 1º de maio, Belém será sede de um dos principais eventos jurídicos do País. O XI Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais vai debater temas como Reforma Tributária e os impactos nas contas estaduais; além de colocar em pauta as práticas recomendadas e desafios enfrentados na atuação fiscal da advocacia pública. O encontro é promovido pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape), com realização da Associação dos Procuradores do Estado do Pará (Apepa).

CADERNETA DA CRIANÇA

DOCUMENTO

O Pará recebeu do Ministério da Saúde a nova edição da Caderneta da Criança, que agora inclui as vacinas contra covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação. A 6ª edição da Caderneta da Criança foi lançada pelo Ministério da Saúde no dia 5 de abril. As cadernetas já foram enviadas aos Centros Regionais da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e estarão disponíveis nas maternidades públicas e privadas. A caderneta serve como registro de saúde abrangente para crianças até nove anos, que inclui o histórico de vacinação e orientações sobre desenvolvimento físico e mental, e até mesmo aspectos da educação, direitos garantidos e prevenção à violência, além de ser um documento técnico, que apoia todas as ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.



EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) convocou 100 bolsistas aprovados no credenciamento de profissionais para ocupar cargos de coordenação e técnico-administrativos pelo Programa Pará Profissional. O objetivo do programa é proporcionar formação por meio dos cursos disponibilizados nas Usinas da Paz e nas Escolas de Ensino Técnico.

► Belém recebe até hoje o Seminário de Regionalização do Turismo, no Auditório do Senar. O evento é uma parceria do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para promover a interação das ações do Programa de Regionalização do Turismo, apoiando a estruturação, gestão e promoção do Turismo no País.

► Começa hoje, na Universidade Federal do Pará, a quinta edição do Seminário Internacional América Latina e Caribe: Políticas e Conflitos Contemporâneos (V Sialat), que vai reunir pesquisadores de 12 países e terá a apresentação de 380 trabalhos de pesquisa. A conferência de abertura, às 18h, será com o professor Agustin Laó-Montes, da Massachusetts Amherst, e terá como tema: Diásporas y decolonialidad en América. Latina y Caribe. O Sialat é um evento preparatório para o encontro da Associação Latino-Americana de Sociologia.

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) implantou, no assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Serra Azul, em Monte Alegre, uma unidade demonstrativa da cultura da banana. A bananicultura é a principal fonte de renda para mais de 150 famílias de assentados e não assentados de Serra Azul.

► Em quase 40 dias, mais de 40% dos contribuintes já acertaram as contas com o Leão. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8h do dia 15 de março e se encerra as 23h59min59s de 31 de maio.