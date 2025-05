R70: 'Eles estão interessados em ajudar a rasgar o Brasil por ferrovias', diz Simone Tebet

Prejuízo bilionário

Os Correios registraram prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024, apontam demonstrações financeiras.

Saúde, segurança e trabalho

Em 21 de maio, workshop em Belém discute impactos da Norma Regulamentadora nº 1, com Xerfan Advocacia e VSafety Consultoria.

METAS

CLIMÁTICAS

A menos de cinco meses da COP 30, apenas 10% dos 196 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima apresentaram a atualização de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). O prazo inicial para a entrega era fevereiro, mas foi prorrogado até setembro. As NDCs são compromissos assumidos por cada país para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, sendo um dos principais instrumentos de implantação do Acordo de Paris. A baixa adesão acende um alerta sobre a lentidão global frente à emergência climática.

APELO

Durante a última Cúpula Virtual do Clima, que reuniu representantes de todos os continentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a urgência do tema, afirmando que é preciso fazer da COP 30 um mutirão global em defesa do planeta. Com Belém como sede da próxima conferência do clima da ONU, o Brasil assume papel estratégico não apenas na organização do evento, mas também como liderança esperada na diplomacia ambiental e no exemplo prático de ação climática.

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal discutiu mais uma vez, durante a semana, o PL 2159\2021, que prevê mudanças significativas no processo de licenciamento ambiental no Brasil. De acordo com o senador Beto Faro (PT-PA), o que está em jogo não é apenas a burocracia que envolve obras e empreendimentos de grande porte, mas a integridade dos biomas brasileiros. Ele diz que um grande problema é o olhar sobre o licenciamento ambiental, que é tratado muitas vezes como entrave ao desenvolvimento. “Mas, flexibilizar esse processo é caminhar na contramão do que o mundo precisa, sobretudo às vésperas da COP 30”, afirma o senador.

DIVERGÊNCIAS

Beto Faro (PT-PA) também chamou atenção para o fato de que o projeto já acumula mais de 80 divergências entre os parlamentares. Enquanto isso, ambientalistas criticam a proposta, alegando que ela pode fragilizar o controle ambiental e abrir brechas para o avanço de empreendimentos em áreas sensíveis, como florestas e terras indígenas. Por se tratar de uma matéria sensível, com impactos diretos sobre o meio ambiente e as populações tradicionais, Faro defendeu que o texto continue sendo debatido e sugeriu que a discussão seja retomada na próxima semana, com mais tempo para análise e diálogo.

CÍRIO

TURISTAS

Pela primeira vez na história do Círio de Nazaré, um transatlântico com cerca de 200 turistas de diversas nacionalidades estará em Belém para acompanhar o domingo do Círio, a principal data da festividade religiosa paraense. A embarcação vai atracar no Porto de Belém, consolidando mais um avanço para o turismo receptivo da capital.

HOSPEDAGEM

O empresário João Ribeiro, diretor da agência que operacionaliza o roteiro, também conseguiu viabilizar outra ação inédita e mais imediata: a hospedagem das tripulações dos navios que fazem a troca de pessoal em Belém. Até então essas equipes aguardavam os voos de retorno apenas no Aeroporto Internacional de Val-de-Cães. Agora, passarão a se hospedar em hotéis da cidade, o que representa geração de receita para a economia local.

CENSO

MÓVEIS

O setor imobiliário da Região Metropolitana de Belém ganhará uma atualização estratégica no próximo dia 28 de maio, com a apresentação do 28º Censo de Belém e Ananindeua e, pela primeira vez, do 1º Censo Imobiliário de Marituba. A inclusão do município amplia o alcance dos estudos e fortalece o mapeamento do mercado na região. Realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA), a iniciativa reunirá dados do primeiro trimestre de 2025, com informações detalhadas sobre lançamentos, vendas, comportamento do mercado residencial e estoques das incorporadoras.

FERRAMENTAS

Os censos são considerados ferramentas fundamentais para orientar decisões de investidores, construtoras e gestores públicos, permitindo um diagnóstico preciso sobre tendências, demandas e oportunidades no setor imobiliário da Grande Belém.

EM POUCAS LINHAS

► Ganhou atenção um caso recentemente levado à Justiça, contra uma profissional de odontologia e uma clínica de um bairro nobre de Belém: uma ex-paciente descobriu um pino metálico no intestino, meses após ter feito nesse estabelecimento um procedimento ligado a um implante dentário.

► A descoberta ocorreu ao acaso, por conta de exames de imagem, feitos no Hospital Albert Einstein, de São Paulo, motivados por cuidados com a saúde da coluna. A situação de risco, revelada pelos médicos paulistas, exigiu uma cirurgia programada às pressas para a retirada do objeto perfurante.

► Choca não apenas a imperícia profissional, mas também o descaso: a denunciante conta que chegou a relatar que sentiu ter engolido algo durante a sessão de atendimento dentário. Na ocasião, a situação foi minimizada pela dentista e também pelo pai da profissional, com quem ela mantém o consultório de luxo.

► O Estado do Pará foi um dos destaques do 1º Seminário do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) - Central de Atendimento e Despacho (CAD), realizado em Brasília (DF) e promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

► Na ocasião, representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apresentaram a experiência paraense de integração do sistema às centrais de comando e unidades operacionais.

► O Sinesp/CAD é uma ferramenta estratégica que conecta centrais de atendimento e equipes operacionais, otimizando o tempo de resposta e a coordenação das ações em situações de emergência. A participação paraense reforça o compromisso do Estado com a inovação e a melhoria contínua da gestão da segurança.

► Apesar de abusarem da criatividade, os sonegadores de impostos não estão tendo paz nas barreiras de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Durante a semana, uma equipe lotada em Cachoeira do Piriá apreendeu uma empilhadeira.