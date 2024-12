R70: 'Ele [presidente Lula] não fala [sobre isso] conosco', afirma Alexandre Padilha

Educação

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 estarão abertas entre 17 de janeiro e 21 de janeiro.



Tesouro

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,85% em novembro e fechou o mês em R$ R$ 7,204 trilhões.

Alexandre Padilha (J. Bosco)

"Ele [presidente Lula] não fala [sobre isso] conosco.”

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, disse que o presidente Lula não falou em reforma ministerial com os ministros no final deste ano.

IMPRESSÃO

IMPREVISTOS



O Grupo Liberal informa que, devido a problemas técnicos inesperados, não foi possível realizar a impressão da edição desta quinta-feira, 26 de dezembro, do jornal Amazônia. A mesma situação também ocasionou atraso na entrega do jornal O LIBERAL de ontem. Trabalhamos incansavelmente para solucionar a situação, voltando à circulação normal a partir desta sexta-feira, 27. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos pela compreensão de nossos leitores. Reiteramos nosso compromisso com a qualidade e a credibilidade da informação, valores que permanecem intactos mesmo diante de desafios. Agradecemos pela confiança e pela parceria de sempre.

SANEAMENTO

EDITAL



Dados da Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apontam que os leilões de água e esgoto programados para 2025 têm potencial de gerar R$ 69 bilhões de novos investimentos em 13 estados brasileiros. Somente no Pará, o edital tem previsão de um montante de R$ 18,5 bilhões e pode ser lançado ainda neste ano, de acordo com o jornal Valor Econômico.



2025



Os projetos do Pará e Pernambuco são os mais maduros do BNDES, e o banco projeta que os serviços de água e esgoto dos dois estados irão a leilão no primeiro semestre de 2025. Dos R$ 69 bilhões estimados, R$ 59 bilhões devem ser em novas obras, enquanto outros R$ 10 bilhões se referem a projetos municipais ou iniciativas modeladas por outros órgãos.

CONSÓRCIO

AMAZÔNIA



Por unanimidade, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi reeleito para presidir o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) em 2025.



TERCEIRO



Este será o seu terceiro mandato à frente do colegiado e a escolha ocorreu nesta quinta-feira (26), em uma reunião virtual. Helder Barbalho contou com o apoio dos governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins.

EXPEDIENTE

BANCOS

Com a chegada do Réveillon, as instituições financeiras têm seus horários de funcionamento alterados. Na segunda-feira (30) o expediente nos bancos será normal, pois é um dia útil, mas na terça (31) e quarta-feiras (1º) não haverá funcionamento nem compensações de pagamentos. Os clientes, portanto, não serão atendidos presencialmente nas agências e terão serviços on-line limitados. Por exemplo, não será possível concluir as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs), assim como boletos pagos por código de barras não serão compensados.



PAGAMENTOS



As contas de consumo, como água, luz e telefone, que vencem nos dias em que não haverá compensações bancárias, poderão ser pagas nos dias úteis seguintes, sem incidência de juros e multas. Porém, impostos e tributos não podem ser pagos após a data do vencimento, mesmo que seja um feriado. Para evitar acréscimos no valor devido, portanto, é necessário antecipar o pagamento. Já o método Pix funcionará normalmente para os usuários durante o Ano-Novo.

TURISMO

RANKING



Municípios paraenses tiveram um crescimento expressivo no ranking do Mapa do Turismo Brasileiro, segundo levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur). O estudo avalia o fluxo turístico, a geração de empregos e a arrecadação de impostos provenientes do setor, categorizando as cidades em escalas de “A” a “E”, com base em indicadores técnicos. A capital paraense agora tem a companhia de Santarém e Altamira como destinos de maior relevância nacional e internacional, na categoria “A”.



INTERIOR



As cidades de Ananindeua, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Itaituba, Marapanim, Novo Repartimento, Parauapebas, Tucuruí e Vitória do Xingu subiram para a categoria “B”.

EM POUCAS LINHAS

➤ A carga tributária do Brasil, de 33% do Produto Interno Bruto (PIB), foi a maior entre 26 economias latino-americanas em 2022, seguida por Barbados (30,5%) e Argentina (29,6%), segundo estudo divulgado por órgãos multilaterais. O valor está bem acima da média da região (21,5%), composta por países com nível de renda semelhante, e fica próximo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 34%, uma das entidades responsáveis pelo documento.

➤ A Estação Cidadania de Santarém reabriu as portas em novo endereço, nesta quinta-feira (26). O espaço saiu da sede antiga, que vai passar por reforma e ampliação, e agora funciona em uma área nos altos do Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira. O equipamento seguirá funcionando na nova sede de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

➤ Quase 80 feirantes e empreendedores do complexo do Ver-o-Peso serão certificados pela prefeitura de Belém e pela Escola de Negócios da Universidade da Amazônia (Unama) nesta sexta-feira (27), às 15h, no miniauditório do Palácio Antônio Lemos. Eles participaram dos cursos de Gestão de Negócios, Relações Internacionais e Gestão em Gastronomia, dentro da iniciativa que integra os preparativos da capital paraense para sediar a COP 30, em novembro de 2025.

➤ O Pará se consolidou, em 2024, como referência nacional no uso sustentável das florestas públicas. Com mais de 600 mil hectares destinados ao manejo florestal nas Glebas Mamuru-Arapiuns e na Floresta Estadual (Flota) Paru, no oeste, o Estado lidera iniciativas que conciliam conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Em 2025 serão realizadas audiências públicas, com destaque para o município de Santarém, onde uma sessão ocorrerá em janeiro. As concessões florestais têm promovido a economia verde, gerando empregos e renda e preservando a biodiversidade regional.