R70: 'Ele ofereceu tudo', diz Donald Trump sobre Nicolás Maduro Presidente dos EUA confirmou que Nicolás Maduro ofereceu riquezas naturais da Venezuela em troca de uma trégua na pressão militar de Washington sobre Caracas. “Sabe por quê? Porque ele não quer brincar com os Estados Unidos”. Repórter 70 18.10.25 9h43 Donald Trump (J. Bosco) Mobilização no SUS O Ministério da Saúde lançou ontem campanha nacional com o tema “Sífilis tem cura – Faça o teste, trate-se e previna-se”. Loteria Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões. Números sorteados foram 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48. AGRICULTURA RESULTADOS O Estado do Pará lidera a produção nacional de açaí, cacau, dendê e mandioca, ocupa o segundo lugar em abacaxi e pimenta-do-reino, além do quarto lugar em coco-da-baía e limão. Os dados são da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e apontam crescimento de 9,8% do setor agrícola no primeiro trimestre de 2025, impulsionando o Produto Interno Bruto estadual. O bom desempenho é atribuído a programas como o Território Sustentável, assistência técnica, incentivo a sistemas produtivos sustentáveis, acesso ao crédito e apoio à comercialização como motores do desenvolvimento econômico, social e ambiental. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cultivos como soja, milho, mandioca e laranja também apresentam projeções expressivas de crescimento, consolidando a expansão agrícola no Pará. MULHERES JUSTIÇA O Tribunal de Justiça do Pará realiza, de 24 a 28 de novembro, a 31ª Semana Nacional da Justiça pela Paz. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha nacional tem como objetivo agilizar o andamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e casos de feminicídio. O objetivo também é ampliar a rede de proteção às mulheres em situação de violência e dar visibilidade ao tema no Judiciário. PRONTO SOCORRO SELEÇÃO O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), em Belém, foi selecionado como um dos sete hospitais da Região Norte, e entre apenas 20 em todo o Brasil, para participar do projeto internacional One o One - 101 Endowment Fund, conduzido pela Epimed Solutions. A iniciativa busca aprimorar a eficiência do atendimento hospitalar intensivo, com foco na qualidade do cuidado, segurança do paciente e gestão estratégica. CERTIFICAÇÃO O projeto utilizará informações das UTIs Adulto e Pediátrica para consolidar indicadores clínicos, reduzir riscos e otimizar recursos, com vistas a conquistar a certificação internacional de gestão da melhoria contínua em terapia intensiva. O projeto representa um marco para a saúde pública no Pará, ao alinhar os protocolos do hospital aos padrões globais mais rigorosos. VEÍCULOS REGULARIZAÇÃO Segundo o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) mais de 1,4 milhão de veículos ainda não foram licenciados no Estado neste ano. Do total de 2.847.984 veículos registrados, apenas 1.420.361 estão com o documento em dia, o que corresponde a 49,87% da frota. CALENDÁRIO O Detran alerta que o calendário anual de licenciamento se encerra no próximo dia 14 de novembro e os proprietários devem emitir o Documento de Arrecadação Estadual pelo site do órgão, pagar débitos como IPVA, licenciamento e multas, e emitir o CRLV-e, que tem validade nacional. Para reduzir o número de pendências, o Detran intensificará a fiscalização em parceria com órgãos de segurança, além de reforçar campanhas educativas. ANIMAIS PRAZO A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) estendeu até o dia 14 de novembro o prazo para a atualização do cadastro de animais no arquipélago do Marajó. A campanha, iniciada em agosto, estava prevista para terminar em 14 de outubro, mas foi prorrogada devido às condições climáticas que impactaram a atividade pecuária na região. OBRIGATÓRIO O atraso no início do verão marajoara comprometeu o manejo dos rebanhos. A prorrogação é necessária para atender às particularidades da região e apoiar os produtores rurais. Com o novo prazo, os pecuaristas têm mais tempo para atualizar as informações dos rebanhos, informando espécie, idade e quantidade de animais nas propriedades. O atendimento é presencial, nas unidades da Adepará, mediante apresentação de documento com foto e relação dos animais. COP QUALIFICAÇÃO A pouco mais de 20 dias para o início da COP 30, o governo do Pará anunciou que o programa Capacita COP 30 já entregou mais de 22 mil certificados a participantes que passaram por cursos de capacitação profissional, incluindo inglês, para atuação no mercado de trabalho e durante a Conferência. Os participantes recebem certificado com selo COP 30 e passam a fazer parte de um banco de talentos oficial do programa. EM POUCAS LINHAS ➤ A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza neste domingo (19), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira da Casa, na Casa da Linguagem, em Belém, com entrada gratuita. O evento apresenta os resultados das oficinas desenvolvidas entre 14 e 19 de outubro, além de atividades na área da linguagem verbal. ➤ A Biblioteca Francisco Paulo Mendes será transformada em espaço infantil para contação de histórias com a professora Janete Borges. O coreto da praça Max Martins receberá performances literárias e o espaço aberto ficará disponível para leituras e apresentações autorais do público. ➤ A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) implantou o Programa Pró-Mulher Pará no município de Santa Izabel do Pará, qualificando 197 profissionais que atuam na prevenção e repressão à violência contra a mulher. Lançado em 2022, o Pró-Mulher Pará já alcança 24 municípios e o distrito de Mosqueiro, com 39 viaturas rosas exclusivas para o atendimento a mulheres vítimas de violência. ➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou o processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia, realizado em cooperação com o Hospital Ophir Loyola. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição. ➤ A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu, nesta semana, 36 mil garrafas de coquetel alcoólico avaliadas em R$ 240,4 mil. O material foi apreendido durante fiscalização na rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia. A mercadoria saiu de Pinheiro Preto (SC) com destino a Boa Vista (RR). O escritório Silveira Athias ganhou o prêmio Melhor Escritório Regional do Norte pela Leaders League Brasil 2025, a maior premiação jurídica do País.