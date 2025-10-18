R70: 'Ele ofereceu tudo', diz Donald Trump sobre Nicolás Maduro

Mobilização no SUS

O Ministério da Saúde lançou ontem campanha nacional com o tema “Sífilis tem cura – Faça o teste, trate-se e previna-se”.



Loteria

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões. Números sorteados foram 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48.

AGRICULTURA

RESULTADOS

O Estado do Pará lidera a produção nacional de açaí, cacau, dendê e mandioca, ocupa o segundo lugar em abacaxi e pimenta-do-reino, além do quarto lugar em coco-da-baía e limão. Os dados são da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e apontam crescimento de 9,8% do setor agrícola no primeiro trimestre de 2025, impulsionando o Produto Interno Bruto estadual. O bom desempenho é atribuído a programas como o Território Sustentável, assistência técnica, incentivo a sistemas produtivos sustentáveis, acesso ao crédito e apoio à comercialização como motores do desenvolvimento econômico, social e ambiental. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cultivos como soja, milho, mandioca e laranja também apresentam projeções expressivas de crescimento, consolidando a expansão agrícola no Pará.

MULHERES

JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Pará realiza, de 24 a 28 de novembro, a 31ª Semana Nacional da Justiça pela Paz. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha nacional tem como objetivo agilizar o andamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e casos de feminicídio. O objetivo também é ampliar a rede de proteção às mulheres em situação de violência e dar visibilidade ao tema no Judiciário.

PRONTO SOCORRO

SELEÇÃO

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), em Belém, foi selecionado como um dos sete hospitais da Região Norte, e entre apenas 20 em todo o Brasil, para participar do projeto internacional One o One - 101 Endowment Fund, conduzido pela Epimed Solutions. A iniciativa busca aprimorar a eficiência do atendimento hospitalar intensivo, com foco na qualidade do cuidado, segurança do paciente e gestão estratégica.



CERTIFICAÇÃO

O projeto utilizará informações das UTIs Adulto e Pediátrica para consolidar indicadores clínicos, reduzir riscos e otimizar recursos, com vistas a conquistar a certificação internacional de gestão da melhoria contínua em terapia intensiva. O projeto representa um marco para a saúde pública no Pará, ao alinhar os protocolos do hospital aos padrões globais mais rigorosos.

VEÍCULOS

REGULARIZAÇÃO

Segundo o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) mais de 1,4 milhão de veículos ainda não foram licenciados no Estado neste ano. Do total de 2.847.984 veículos registrados, apenas 1.420.361 estão com o documento em dia, o que corresponde a 49,87% da frota.



CALENDÁRIO

O Detran alerta que o calendário anual de licenciamento se encerra no próximo dia 14 de novembro e os proprietários devem emitir o Documento de Arrecadação Estadual pelo site do órgão, pagar débitos como IPVA, licenciamento e multas, e emitir o CRLV-e, que tem validade nacional. Para reduzir o número de pendências, o Detran intensificará a fiscalização em parceria com órgãos de segurança, além de reforçar campanhas educativas.

ANIMAIS

PRAZO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) estendeu até o dia 14 de novembro o prazo para a atualização do cadastro de animais no arquipélago do Marajó. A campanha, iniciada em agosto, estava prevista para terminar em 14 de outubro, mas foi prorrogada devido às condições climáticas que impactaram a atividade pecuária na região.



OBRIGATÓRIO

O atraso no início do verão marajoara comprometeu o manejo dos rebanhos. A prorrogação é necessária para atender às particularidades da região e apoiar os produtores rurais. Com o novo prazo, os pecuaristas têm mais tempo para atualizar as informações dos rebanhos, informando espécie, idade e quantidade de animais nas propriedades. O atendimento é presencial, nas unidades da Adepará, mediante apresentação de documento com foto e relação dos animais.

COP

QUALIFICAÇÃO

A pouco mais de 20 dias para o início da COP 30, o governo do Pará anunciou que o programa Capacita COP 30 já entregou mais de 22 mil certificados a participantes que passaram por cursos de capacitação profissional, incluindo inglês, para atuação no mercado de trabalho e durante a Conferência. Os participantes recebem certificado com selo COP 30 e passam a fazer parte de um banco de talentos oficial do programa.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza neste domingo (19), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira da Casa, na Casa da Linguagem, em Belém, com entrada gratuita. O evento apresenta os resultados das oficinas desenvolvidas entre 14 e 19 de outubro, além de atividades na área da linguagem verbal.

➤ A Biblioteca Francisco Paulo Mendes será transformada em espaço infantil para contação de histórias com a professora Janete Borges. O coreto da praça Max Martins receberá performances literárias e o espaço aberto ficará disponível para leituras e apresentações autorais do público.

➤ A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) implantou o Programa Pró-Mulher Pará no município de Santa Izabel do Pará, qualificando 197 profissionais que atuam na prevenção e repressão à violência contra a mulher. Lançado em 2022, o Pró-Mulher Pará já alcança 24 municípios e o distrito de Mosqueiro, com 39 viaturas rosas exclusivas para o atendimento a mulheres vítimas de violência.

➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) iniciou o processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia, realizado em cooperação com o Hospital Ophir Loyola. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição.

➤ A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu, nesta semana, 36 mil garrafas de coquetel alcoólico avaliadas em R$ 240,4 mil. O material foi apreendido durante fiscalização na rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia. A mercadoria saiu de Pinheiro Preto (SC) com destino a Boa Vista (RR). Ao consultar o cadastro do destinatário, os fiscais constataram que a empresa estava com inscrição suspensa, o que impede a compra de produtos.

➤ O escritório Silveira Athias ganhou o prêmio Melhor Escritório Regional do Norte pela Leaders League Brasil 2025, a maior premiação jurídica do País.