R70: 'Ele nunca deveria ter deixado essa guerra começar', diz Trump sobre Zelensky

Ensino superior

Levantamento do g1 aponta que a mensalidade do curso de medicina mais caro do Brasil é de quase R$ 16 mil.

Novos alertas

A Anvisa apresentou nesta sexta-feira (18), em uma audiência pública, as imagens que serão inseridas nas embalagens de cigarros.

Donald Trump (J. Bosco)

"Ele nunca deveria ter deixado essa guerra começar.”

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ao dizer que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é responsável por ajudar a iniciar a guerra contra a Rússia e por não conseguir encerrá-la.

MINISTÉRIO

EXTRAORDINÁRIO

O senador Beto Faro encaminhou ao gabinete da Presidência da República uma proposta que prevê a criação de um Ministério Extraordinário, com sede em Belém, destinado a coordenar e articular as atividades do Brasil para a realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30). O evento, que será realizado em 2025, marca a primeira vez que a Conferência ocorre na Amazônia, especificamente no Pará.

INTEGRAÇÃO

O texto sugere que a nova pasta atue em conformidade com as diretrizes das Nações Unidas e em estreita colaboração com o governo do Pará e a prefeitura de Belém. A proximidade física da sede do ministério, segundo o senador, seria essencial para garantir a eficácia das ações necessárias ao sucesso do evento, facilitando a integração entre os governos federal, estadual e municipal.

FORÇA

A COP 30 será um marco para o Brasil. Pela primeira vez, a maior floresta tropical do mundo estará no centro das discussões globais sobre mudanças climáticas. Para o País, a conferência representa uma oportunidade estratégica de fortalecer sua posição diplomática na agenda ambiental, além de atrair investimentos, gerar empregos e impulsionar políticas públicas que beneficiem diretamente a Amazônia.

AÇÕES

O evento envolve a organização de uma série de ações intersetoriais complexas, como infraestrutura, segurança, logística, turismo e engajamento internacional, com foco em sustentabilidade e conservação ambiental. Segundo os proponentes, a estrutura atual da Casa Civil, que hoje centraliza essas demandas por meio de uma secretaria, não dispõe da força político-institucional necessária para enfrentar os desafios de um evento dessa magnitude.

DECISÕES

A proposta aponta que a criação de um Ministério Extraordinário seria essencial para garantir decisões rápidas e eficazes, especialmente em uma área tão estratégica quanto a Amazônia. Uma presença executiva e administrativa em Belém teria a capacidade de solucionar rapidamente eventuais problemas e dar uma resposta eficaz à comunidade internacional, consolidando o papel do Brasil como líder nas discussões sobre clima.

ARTICULAÇÃO

O novo ministério também teria as missões de articular parcerias público-privadas e monitorar as demandas emergentes do evento, assegurando que o legado da COP 30 se converta em ações concretas para o desenvolvimento sustentável da região e a melhoria das condições de vida da população local.

PESCA

AUXÍLIO

O governo federal começa a pagar, nesta semana, um abono extra para pescadores de vinte municípios do Pará prejudicados pela prolongada estiagem na Amazônia. A estimativa é que apenas em Óbidos, com pouco mais de 50 mil habitantes, cerca de oito mil pescadores recebam o auxílio, de R$ 2.824,00. Serão contemplados os pescadores que vivem em locais com o reconhecimento federal de estado de calamidade pública ou de situação de emergência vigentes devido aos impactos da seca na região. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se comprometeu a elaborar a relação dos beneficiários e a data para o recebimento dos recursos.

AGRO

RICOS

Três municípios do Pará estão na lista dos 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro: Igarapé-Miri, Paragominas e Dom Eliseu. A lista foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e é feita a partir da análise dos dados da pesquisa anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM). Além do Pará, há no ranking representantes da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. A surpresa ficou por conta da primeira colocação de Igarapé-Miri no ranking estadual, ocupando a 35ª posição nacional. Paragominas é o 51º da lista nacional e Dom Eliseu está na 96ª posição.

EM POUCAS LINHAS

► Não é verdade que o prefeito Darci Lermen, de Parauapebas, está de mudança para a Alemanha, como também não é verdade que ele gastou quase R$ 1 bilhão para tentar eleger seu sucessor. Eita, como gostam de falar mal... A verdade é que Darci quer um crédito de centenas de milhões de reais para, digamos, pagar algumas dívidas de poucos meses atrás e bancar seus advogados para se defender de infinitas ações de malversação de dinheiro público as quais irá responder mesmo com a “la dolce vita” na Alemanha.

► O Ministério Público do Pará já investiga este gatuno e um lobista dele aqui em Belém. O tal já anda de Porsche em São Paulo há um bom tempo.

► O prefeito Jair Martins, de Conceição do Araguaia, mais conhecido como Jair, o mentiroso, responde a uma série de processos. Pode escolher o tema que o mentiroso responde, e agora resolveu virar lobista, o vagabundo. Como diz aquele velho ditado: “Quem planta vento, colhe tempestade”. Nesse seu caso, espera-se um furacão.

► O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, mais conhecido como “Daniel meio a meio”, tem grande chance de ser expulso do PSB por causa desta coligação com o PL aqui no Pará. E por falar no maior traidor do Estado, o ex-prefeito Manoel Pioneiro e o deputado Erick Monteiro não querem nem ouvir a voz deste “meio a meio”. De um analista político: o futuro dele na política é pífio por uma simples razão, ou melhor, duas. A primeira é que ele é um escorpião, já que trai qualquer um. A segunda tem origem na primeira: ele não tem grupo, nem vai conseguir criar um. O grupo político cabe em uma Kombi e ainda sobra lugar. O experiente analista diz que a carreira dele é como um voo de galinha. Não sobe nunca. É cá entre nós, a escolha deste vice faz lembrar um acontecimento trágico de alguns anos atrás sobre o qual a Polícia Federal quer reabrir o caso.

► Aprovado em primeiro lugar, o paraense Rafael Morgado Barata assume, nesta segunda-feira (21), em Brasília, o cargo de auditor de Federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional.