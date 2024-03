R70: 'Ele não traz nada de novo', diz Tarcísio Freitas sobre Lula

Obesos no planeta

A mais recente estimativa global sobre taxa de obesidade indica que a população de obesos já superou a marca de 1 bilhão.

Modelo de pagamento

As transferências bancárias por DOC e TEC foram encerradas definitivamente ontem. Elas perderam espaço para o Pix.

Tarcísio Freitas (J.Bosco)

"Ele não traz nada de novo.”



Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, sobre possível candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026.

MARAJÓ

CPI

Líder da minoria na Câmara Federal, a deputada Bia Kicis (PL/DF) começou a coletar assinaturas para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Marajó. O arquipélago voltou à pauta nacional depois que um vídeo da canção “Evangelho de Fariseus”, que aborda a exploração infantil na área, viralizou nas redes sociais. A canção é interpretada pela cantora gospel paraense Aymeê Rocha. O assunto vem dividindo opiniões. Entidades que atuam na região afirmam que algumas das imagens usadas para denunciar os problemas no arquipélago são falsas e temem que a polêmica acabe por mascarar os reais problemas marajoaras. Por outro lado, há grupos que defendem o uso da polêmica para chamar atenção para a região.

LUZ

INVESTIMENTO

Em Breves, no arquipélago do Marajó, para assinatura de contratos do novo Luz para Todos, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira afirmou que o Pará foi o estado brasileiro que mais recebeu recursos do programa. De 2004 até agora, 515 mil unidades consumidoras foram atendidas no Pará, beneficiando 2,4 milhões de pessoas. Os novos contratos assinados ontem vão exigir investimentos de R$ 2,6 bilhões. A meta é atender a 70 mil unidades consumidoras, incluindo regiões remotas no Estado.

PESCA

ACORDO

Lideranças das comunidades pesqueiras do rio Maúba, localizadas entre os municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri, elaboraram, com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o Acordo de Pesca da região. Agora, a Semas vai analisar o documento aprovado e, após esta etapa final, o acordo será homologado e entrará em vigência. A regulamentação será válida para uma área de 2 quilômetros ao longo do rio Maúba, para beneficiar cerca de 300 famílias das comunidades locais.

TERMOS

O acordo define, entre outras medidas, os apetrechos de pesca, as técnicas permitidas, os períodos de defeso para a região, além dos sistemas de monitoramento e fiscalização, e vai melhorar principalmente a segurança alimentar, ao regular a pesca de subsistência e comercial de espécies como mapará, dourada, piaba, aracu, piraíba e pescada.

VER-O-PESO

SAÚDE

O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), aceitou ceder ao município de Belém um prédio localizado no Boulevard Castilhos França, em frente ao Mercado de Peixe. O local que já foi a Casa do Estudante do Amapá será reformado e transformado em uma unidade de saúde para atender, especialmente, aos trabalhadores do Ver-o-Peso. O anúncio foi feito ontem, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço da reforma da feira. O prefeito anunciou também que o município deve ceder um prédio para implantar a Fundação Banco do Brasil. Entre as alternativas estão o Solar da Beira e o Hotel Ver-o-Peso, que está fechado e poderia ser desapropriado pela prefeitura de Belém para abrigar a Fundação BB.

TRANSPLANTE

AUMENTO

Balanço divulgado ontem pela Central Estadual de Transplantes do Pará (CET-PA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), apontou o número recorde de 617 transplantes realizados no Estado em 2023. O implante de tecido ocular foi o mais realizado, com 519 córneas transplantadas, seguido do rim, com 74; da medula óssea, com 20, e, por fim, do fígado, com quatro, um aumento de 126% em relação ao ano anterior.

CINEMA

BUSCA

O setor de cinema em mídia física da Fundação Tancredo Neves registra por dia, em média, quinze pessoas interessadas em assistir a filmes dos mais diversos gêneros. A exibição é feita na área de atendimento ao público, onde até agora não há disponibilidade de uso do equipamento para rodar o formato Blu-ray, o tipo de mídia com imagem e som de maior qualidade. O detalhe é que em Belém existem grupos de aficionados que garimpam como ouro produções raras e clássicas, além do comércio interativo de títulos mais populares em mídias cada dia mais raras.

EM POUCAS LINHAS



► O reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, recebeu o Prêmio Institucional de Educação em Administração, concedido pelo Conselho Regional de Administração (CRA/PA). O prêmio foi criado para homenagear pessoas e instituições que se destacam pelo compromisso com o desenvolvimento educacional na área.

► A Estrutura Engenharia divulgou, ontem, nota informando que o empreendimento Fort Litoranium não possui obra embargada, suspensa ou paralisada. A empresa garantiu também que não tem nenhum tipo de restrição legal, ordem de impedimento, liminar de suspensão de obra, cassação de seus alvarás, licenças, registros ou qualquer outro tipo de ação ou ordem judicial que impeça o bom e perfeito andamento da obra. As informações são uma resposta às notícias de que a obra havia sido paralisada por decisão judicial. Na nota, a Estrutura Engenharia esclarece que a Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público, não é contra a Estrutura Engenharia, e sim contra a Câmara de Vereadores e o município de Salinópolis.

► O Clube Caixaparah, em Ananindeua, recebe no sábado (9) a mostra “Arte Feminina em Foco”. O objetivo é ampliar a visibilidade de artistas emergentes no Estado. A exposição vai reunir obras de Rose Maiorana, Andréa Noronha, Melânia Mello, Renata Segtowick, Mariangela Melo, Diana Yassui, Melina Mello, Michele Ferri, Suzanne Maia, Nazaré de Mello, Thais Terumi, Paula Guerra, Graça Prado, Iza Girard, Nádia Borborema, Celeste Heitman, Mama Quilla, Julia Leão, Camila Lima e Nathalia Gabay.

► O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) apresentou, na Câmara, um projeto de lei para criar o “Fundo Marajó Sem Exploração”, destinado a financiar ações voltadas para a proteção e reabilitação de possíveis vítimas de tráfico humano e exploração sexual infantil. A proposta parlamentar apresenta uma série de dispositivos e poderá ser implantada por meio de um comitê gestor interinstitucional vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.