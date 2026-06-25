R70: 'Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e maltratou', diz Michelle Bolsonaro sobre Flávio

Games

GTA 6 será vendido por US$ 80 nos EUA; pré-venda começa hoje. Lançamento do jogo está previsto para 19 de novembro.

Acusado de racismo

Ex-jogador Schweinsteiger afirmou em TV alemã que a Costa do Marfim pratica futebol “selvagem” e “pouco ortodoxo”.

TRE

MAGISTRATURA

O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) anunciou ontem (24) a escolha da juíza Marielma Ferreira Bonfim Tavares, para exercer a função de membro substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), na classe de juiz de Direito de 3ª Entrância. A vaga surgiu em decorrência da ascensão do então juiz João Batista Lopes do Nascimento ao cargo de desembargador do TJPA. A escolha observou o critério de paridade de gênero estabelecido para a composição da Corte Eleitoral. O nome ainda deverá ser enviado à Presidência da República para aprovação e nomeação.

SERVIDORES

CESSÃO

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o projeto de Lei, de autoria do governo do Estado que autoriza a cessão de empregados públicos da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para outros órgãos da administração estadual sem perda salarial. A medida beneficia 228 trabalhadores e permite que eles retornem aos municípios de origem após o encerramento das operações da companhia em diversas cidades do interior paraense. O texto segue agora para sanção da governadora Hana Ghassan. Com a aprovação, os empregados que foram remanejados para a Região Metropolitana de Belém desde setembro de 2025 passarão a integrar o quadro da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). A medida atende a uma demanda histórica dos empregados da companhia, especialmente daqueles que precisaram se afastar de suas cidades e familiares para continuar exercendo suas funções.

PATERNIDADE

MUTIRÃO

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) abriu inscrições para a 5ª edição da campanha nacional “Meu pai tem nome”, mutirão de serviços para o reconhecimento de paternidade.

SERVIÇOS

A programação será realizada no dia 8 de agosto, de forma simultânea, em 20 municípios paraenses. Os interessados podem se inscrever até 17 de julho. Estarão disponíveis serviços de reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade; exame de DNA; divórcio consensual e litigioso; ações sobre pensão alimentícia; reconhecimento e dissolução de união estável; e reconhecimento socioafetivo de paternidade e maternidade (para maiores de 12 anos).

JUSTIÇA

ACESSO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) iniciou pelo Pará as ações do projeto “Conexões pela Justiça”, com visitas institucionais que têm como objetivo conectar as pessoas e as soluções para fortalecimento das políticas judiciárias em todo território nacional. Ontem, a conselheira do CNJ Noêmia Porto se reuniu com representantes das principais comissões do TJPA – voltadas ao enfrentamento do assédio moral e sexual e da discriminação, acessibilidade, proteção da pessoa idosa, promoção da saúde e priorização do primeiro grau de jurisdição – para conhecer práticas e, se possível, nacionalizar experiências exitosas.

PESCA

PRÊMIO

A política pública de acordos de pesca do governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), foi vencedora do Prêmio de Serviço Público da Organização das Nações Unidas (ONU), na categoria Participação e Engajamento Público para Tomada de Decisão Inclusiva. O prêmio será entregue hoje (25), durante o Fórum Internacional de Serviço Público das Nações Unidas, realizado em Tbilisi, capital da Geórgia, destacando a experiência paraense de gestão participativa dos territórios na Amazônia.

COMUNIDADES

Desenvolvida dentro do Programa Regulariza Pará, a iniciativa permite a elaboração coletiva de regras para o uso sustentável dos recursos pesqueiros, envolvendo comunidades ribeirinhas, pescadores artesanais, organizações sociais e instituições públicas. Atualmente o Estado conta com 15 acordos formalizados, beneficiando cerca de 21 mil famílias e 337 comunidades, em uma área superior a 638 mil hectares, além de outros 15 acordos em fase de construção em diferentes regiões paraenses.

Em Poucas Linhas

► O Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia, os 80 anos do jornal O LIBERAL e 50 anos da TV Liberal, em um grande evento hoje, a partir das 19h, no prédio-sede, na avenida Romulo Maiorana. Será um momento de conexão e confraternização entre parceiros e todos que ajudam a construir um dos mais tradicionais grupos de comunicação do País.

► Pré-candidatos à Câmara Federal, reunidos na Bancada Transformar, a primeira composta integralmente por pessoas trans da história política brasileira, ingressaram com representação junto ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), contra o Projeto de Lei 376/2024, de autoria do deputado Martinho Carmona (MDB). Aprovado na terça-feira (23) pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o projeto autoriza instituições religiosas, escolas confessionais e entidades ligadas a organizações religiosas a restringirem o uso de banheiros por pessoas trans e travestis.

► O escritório Sá Souza Advogados celebra, no dia 3 de julho, nove anos de atuação. Fundado pelo advogado criminalista Lucas Sá, o escritório nasceu em Belém e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação e conquistou reconhecimento por participar de casos de grande repercussão regional, nacional e internacional, como é o caso da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

► A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realiza hoje, das 17h às 22h, a quarta edição do Plantão Cidadão, no bairro da Marambaia, em Belém. A ação tem objetivo de ampliar o acesso da população a serviços essenciais, especialmente para pessoas que encontram dificuldades para buscar atendimento nos órgãos públicos durante o horário comercial.

► O professor Thomaz Jefferson, da rede estadual de ensino do Pará, ganhou destaque nacional durante o Gemini Summit 2026, ao apresentar um aplicativo educativo de Química desenvolvido com apoio de Inteligência Artificial. A ferramenta utiliza o Google Gemini para criar visualizações tridimensionais de estruturas moleculares, facilitando a compreensão de conteúdos complexos por estudantes do Ensino Médio e candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).