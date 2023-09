R70: 'Ela foi além do socialismo para ser uma comunista e pensa que qualquer pessoa rica é ruim'

Imposto de importação

O Ministério da Fazenda estuda nova alíquota mínima para compras de até US$ 50. Valor deve se aproximar de 20%.



Mal-estar

China “amplia” território em novo mapa e é acusada de apropriação de territórios por vizinhos como Índia, Malásia e Filipinas.

Elon Musk (J. Bosco)

"Ela foi além do socialismo para ser uma comunista completa e pensa que qualquer pessoa rica é ruim.”

Elon Musk, empresário bilionário, sobre a relação conturbada com a filha trans.

LIXO

ANÁLISE

Sobre a decisão da justiça que mais vez prorrogou a utilização do aterro sanitário de Marituba por três meses, fonte da coluna que é um dos maiores engenheiros sanitaristas do Estado faz uma análise de que, se nos últimos cinco anos nada foi feito para dar uma destinação correta e adequada ao lixo produzido na Região Metropolitana de Belém (RMB), em apenas três meses é que isto não será possível. Os três meses, segundo o especialista, serão apenas mais uma lacuna em que nada será feito para buscar alternativa sustentável para receber e tratar cerca de 1,5 mil tonelada de resíduos domésticos produzidos diariamente - só Belém contribui com mil.



ERROS



Neste prazo, segundo o especialista, daria no máximo para ser feita a licitação lançada pela prefeitura de Belém, mas que também está sendo contestada pela Justiça, que pressionou com pôde por uma atitude dos entes envolvidos, que não veio em sequência de um projeto que já nasceu errado, como foi o caso do aterro de Marituba, que teve a vida útil de cinco anos subdimensionada à época de sua implantação, feita inclusive em um local inadequado, onde nos primeiros anos só levou transtornos à população do seu entorno, com o mau cheiro e nuvens de poluição que por diversas vezes cobriram o céu da Região Metropolitana de Belém.

CLIMA

PARCERIA



O município de Belém terá parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas, que vai abranger financiamento para a consultoria, mobilização de plenárias e a realização da Conferência Municipal sobre Mudanças Climáticas, quando será instituído o Fórum Permanente de Monitoramento da Ação Climática em Belém.



DIAGNÓSTICO



O coordenador do Comitê Municipal da COP 30, Luiz Araújo, informa que será apresentado o Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa na capital paraense e, a partir do diagnóstico expresso no documento serão definidas ações entre governo e sociedade para o enfrentamento dos impactos ambientais decorrentes do aquecimento global. A previsão é que em junho de 2024 sejam apresentados o Plano Municipal de Ação Climática e a Carta de Belém rumo à COP 30.

NAUFRÁGIO

LEMBRANÇA



No próximo dia 8 de setembro completa um ano do naufrágio da lancha Dona Lourdes 2, tragédia que deixou 23 mortos. Para marcar a data, familiares e amigos dos mortos e sobreviventes vão se reunir no porto da foz do rio Camará para um ato ecumênico. No dia 12 de setembro os familiares planejam um segundo ato, agora de protesto, em Belém, para seguirem até a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, buscando providências para mudar as condições precárias de transporte no Marajó.

ENERGIA

SUPERCAPACITORES



Um projeto desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) criou um supercapacitor capaz de levar energia renovável para 1,4 milhão de domicílios localizados em áreas isoladas de todo o Brasil. A nova tecnologia, que será divulgada nos próximos dias, será testada primeiro na Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na região oeste do Pará. O objetivo dos testes na UHE Belo Monte é avaliar a capacidade da nova tecnologia que já se mostrou eficiente em substituir a utilização de combustíveis fósseis e ajudar no combate às mudanças climáticas. Após a fase de testes espera-se a implementação em todo o país, podendo beneficiar 4 milhões de pessoas.

STARTUPS

SUSTENTÁVEIS



O desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras das startups ganhará reforço com a “Imersão em Sustentabilidade para Startups”, no próximo dia 6, no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá). A imersão é promovida pela Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), como parte do programa StartUP Pará, para que os participantes aprimorem habilidades e competências sobre sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa.

Em Poucas Linhas

► Na reunião que sacramentou Leonam Pioneiro, filho do ex-prefeito Manoel Pioneiro, como o presidente do diretório municipal do PSDB e pré-candidato a vereador, foi longa a lista de afagos que os dois receberam. O que mais chamou a atenção partiu do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, do MDB. “Devo confessar que o PSDB foi o partido de maior protagonismo em Ananindeua”, disse ele na ocasião. Já Leonam Pioneiro, que deixou de assinar Antunes para usar o nome político do pai, disse que seu futuro político está nas mãos do povo da cidade, mas conta naturalmente com o capital político do ex-prefeito. Quem não gostou de tudo isso foram os poucos vereadores da sigla na cidade.



► Foram muito elogiados a conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), Rosa Egídia, e o vice-presidente Fernando Ribeiro, como painelistas do tema “Desenvolvimento da Amazônia: visão dos Tribunais de Contas na governança ambiental”, painel levado para a Conferência Internacional Amazônia e Novas Tecnologias, realizada no Hangar. Os membros destacaram a importância de se promover a indução do conhecimento técnico, da educação como incentivo à conscientização dos cidadãos para as questões ambientais, ações de combate às desigualdades regionais, em especial na região do Marajó, entre outros.



► A Justiça do Trabalho realizará em Belém, no final de novembro, o 8º Congresso de Sustentabilidade. O evento reunirá os gestores que tratam das questões socioambientais e de acessibilidade desse segmento do Judiciário, e contará na abertura com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes.



► O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o julgamento da apelação do caso Lucas Porto, acusado de matar a cunhada, Mariana Costa, sobrinha-neta de José Sarney, no Maranhão. A defesa está sendo comandada pelo advogado paraense Lucas Sá.