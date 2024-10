R70: 'Ela é a medianeira da graça', diz Papa Francisco na mensagem ao Círio de Nazaré

Real digital

Empresas interessadas em participar da 2ª fase de testes do Drex poderão enviar propostas ao BC a partir desta segunda.

Mão de obra

Brasil terá que formar mais de 2,2 milhões de profissionais e requalificar 11,8 mi em dois anos para atender à demanda da indústria.

Papa Francisco, na tradicional mensagem aos fiéis que acompanham o Círio de Nazaré (J.Bosco)

"Ela é a medianeira da graça.”

Papa Francisco, na tradicional mensagem aos fiéis que acompanham o Círio de Nazaré, destacou a importância de perseverar na oração com Maria, “pois este é caminho seguro para o céu”.

CÍRIO

IMPRESSÕES

Cumprindo a escrita de impressionar quem dele participa, o Círio de Nazaré arrancou exclamações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a todo momento destacava a grandeza, beleza e emoção da manifestação de fé do povo paraense. Com uma agenda que previa, inicialmente, apenas a procissão fluvial, Lula acabou participando da Trasladação, no sábado, e da grande procissão no domingo, quando chegou a caminhar entre os promesseiros, contrariando os apelos da equipe de segurança.

VIDA

A interlocutores mais próximos, Lula confirmou que durante toda a procissão agradeceu pelo final feliz do que poderia ter sido uma tragédia. Em viagem do México para o Brasil, no último dia 1º, o avião presidencial apresentou problemas técnicos e precisou ficar no ar por quase cinco horas até esvaziar os tanques de combustível e fazer o pouso. “Rezamos e pedimos a Deus que nos trouxesse com vida”, contou.

TRADIÇÃO

Quem acompanhou a procissão de ontem, já bem depois da passagem da berlinda, se surpreendeu ao encontrar o governador Helder Barbalho caminhando em meio à multidão, repetindo o que fez em anos anteriores, durante o Círio de Nazaré. Helder estava acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho e chegou à Praça Santuário pouco depois do meio-dia.

VARANDAS

A cada ano chama mais atenção a sofisticação das varandas preparadas por empresas ou grupos de amigos e famílias para assistir à passagem da berlinda. Em alguns casos há cardápios elaborados, atrações musicais e até serviços como massagistas para receber aqueles que acompanham a procissão no asfalto. Um modelo que faz girar a azeitada máquina de negócios em torno do Círio.

LIMPEZA

A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos em Belém, divulgou ontem que a operação planejada para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré resultou na coleta de 1.340 toneladas de resíduos apenas no primeiro final de semana da festa, incluindo a procissão do Círio. Desse total, 140 toneladas foram de materiais recicláveis.

PLATAFORMA

LANÇAMENTO

Uma delegação de chineses está em Belém para o lançamento oficial, na terça-feira, 15, da “Plataforma Integrada de Serviços Econômicos e Comerciais da Sino-Latino-Americana” (Sino-Lac), ecossistema da nova “Rota da Seda”, que ligará a região Norte, pelo porto de Barcarena, à província de Guangdong, no Sul do China. A movimentação da delegação chinesa tem apoio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), parceira da plataforma Sino-Lac. A iniciativa faz parte do complexo da nova “Rota da Seda”. Atualmente, a rota reúne 13 países, e a adesão brasileira inclui o porto de Vila do Conde, que fará a ligação do Norte brasileiro ao Sul da China.

TRIBUTO

TROCA

O Estado do Pará oficializou, na semana passada, sua primeira transação tributária, marcando um avanço na modernização da cobrança de tributos. O acordo, firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Fazenda (Sefa) e uma empresa do ramo varejista em recuperação judicial, envolve o pagamento de uma dívida superior a R$ 30 milhões. O montante será quitado mediante a entrega de um imóvel, localizado na avenida Independência, próximo à BR-316, em uma área de quase 40 mil metros quadrados. Essa nova ferramenta de cobrança possibilita soluções alternativas para empresas que enfrentam dificuldades financeiras e que não possuem capital financeiro disponível para quitar a dívida.

IMÓVEL

A transação tributária, regulamentada por uma legislação aprovada há mais de dois anos, é um mecanismo que permite concessões mútuas entre o Estado e o contribuinte. Nesse caso, a empresa, que entrou em recuperação judicial há cerca de 7 anos, obteve descontos em multas e juros previstos em lei, enquanto o Estado receberá o imóvel como pagamento, cujo valor supera a dívida original.

Em Poucas Linhas

► O governo do Pará formalizou o novo processo administrativo para a criação da primeira Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Norte do Brasil, que será implantada em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. O investimento será de R$ 1,3 milhão em recursos próprios, com uma dotação orçamentária adicional de R$ 12,2 milhões para os anos de 2024 e 2025. A iniciativa já contempla uma empresa âncora do segmento de transformação mineral e será submetida ao governo federal para análise. O projeto prevê o zoneamento econômico de 95 lotes industriais e de serviços.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA) firmaram convênio com o Estado, representado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PA), para adesão ao Termo de Cooperação da Câmara de Resolução de Demandas de Saúde (CRDS), criada em maio deste ano. O convênio fortalece a atuação conjunta de órgãos essenciais na mediação de demandas relacionadas à saúde pública no Pará, para reduzir a judicialização de casos de saúde e melhorar o atendimento à população. A Câmara é composta por órgãos como Defensoria Pública da União (DPU), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), a PGE e a Procuradoria-Geral do Município (PGM). A instituição será responsável por manter a estrutura administrativa necessária para o atendimento ao público nas demandas de saúde na Câmara.

► Um grupo de paraenses precisou ficar fora dos festejos do Círio. É que ontem foi realizado o concurso para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O edital do BNDES oferece 150 vagas imediatas para o cargo de Analista de nível superior, além de 750 oportunidades para cadastro de reserva.