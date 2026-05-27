R70: 'É uma sanção que não sanciona, a não ser pela transferência do ônus para sociedade', diz Dino

Falha no sistema

Vazamento de dados no INSS atingiu 2,8 milhões de CPFs. Segundo Dataprev, 98% das informações eram de pessoas mortas.

Investimentos

Vendas do Tesouro Direto registram melhor abril da série histórica. Volume vendido ficou em R$ 8,55 bilhões no mês passado.

MUNICÍPIOS

TURISMO

O governo estadual marcou para o período de 11 a 14 de junho, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, a edição 2026 do Pavilhão dos Municípios – o Pará se encontra aqui. Um dos destaques desta edição será o Feirão de Turismo, dedicado à comercialização de roteiros, produtos e experiências turísticas, com participação de hotéis, operadoras e empreendimentos do setor.

SUSTENTABILIDADE

A programação técnica também vai abordar temas relacionados ao turismo na Amazônia, além de inovação, sustentabilidade, promoção de destinos e desenvolvimento territorial. Já as apresentações culturais e gastronômicas contarão com a participação dos municípios, destacando tradições, sabores e manifestações representativas das diferentes regiões paraenses.

INVESTIMENTOS

BALANÇO

No primeiro quadrimestre de 2026, o Estado fez cerca de R$ 1,2 bilhão em investimentos, com destaque para infraestrutura, que recebeu R$ 761,7 milhões, equivalente a 60% do total. Educação, segurança pública e saúde também receberam recursos significativos. Os dados fazem parte do Relatório de Metas Fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026 apresentado ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O documento mostra ainda que as contas públicas apresentaram superávit primário de R$ 2,5 bilhões.

SOCIAL

PREMIADO

Organização que atua no arquipélago do Marajó, o Instituto Mondó foi escolhido entre 342 iniciativas brasileiras para receber um prêmio internacional de impacto social durante o Brazil Forum UK 2026, realizado nos dias 16 e 17 de maio, na University of Oxford. O Instituto foi reconhecido pela busca de soluções para desafios sociais no Brasil.

PROJETOS

Atuando desde 2020 no município de Breves, no arquipélago do Marajó, o Mondó desenvolve projetos voltados para Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, com foco em soluções construídas a partir de diagnóstico territorial co-criadas com a população e respeito aos saberes tradicionais.

ESPORTES

INCENTIVO

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) fará nos dias 2 e 3 de junho as inscrições para o Programa Talentos Esportivos, criado para incentivar a iniciação esportiva.

MODALIDADES

Ao todo, serão ofertadas 980 vagas gratuitas para modalidades como futsal, vôlei, treinamento funcional, condicionamento físico, tênis de mesa e dança. As atividades ocorrerão nos polos esportivos do Mangueirão, do Mangueirinho e do Parque Olímpico, nos turnos da manhã e da tarde, atendendo diferentes faixas etárias.

EDMILSON

DESISTÊNCIA

Depois do desastre da última gestão na Prefeitura de Belém, o Psol vai apostar na renovação no Estado do Pará. Edmilson Rodrigues não deve vir candidato nestas eleições, e o partido deve apostar suas fichas na renovação dos quadros. Na ausência do ex-prefeito, a vereadora de Belém Vivi Reis deve liderar a chapa da legenda à Câmara Federal neste ano.

RIOS

MONITORAMENTO

Sensibilizado com a morte de uma mulher, encontrada sem vida após desaparecer ao cair de uma moto aquática nas águas do rio Guamá, em Belém, o deputado estadual Erick Monteiro (MDB) decidiu propor ao governo do Estado a criação do Sistema de Monitoramento Colaborativo de Navegabilidade. A iniciativa prevê o desenvolvimento de um aplicativo para mapear, em tempo real, trechos de risco, pedrais, bancos de areia e condições de navegação, utilizando dados via satélite para emitir alertas a ribeirinhos e embarcações e contribuir para a prevenção de ocorrências nos rios paraenses.

PATRIMÔNIO

PEDRAS

O Departamento de Patrimônio do Estado do Pará notificou os donos do Burger King que fica na avenida Nazaré, em Belém. Durante a obra em frente à loja foram retiradas as centenárias pedras de Lioz que ficavam no calçamento da área para substituição por concreto. Notificados, os responsáveis pela obra serão obrigados a refazer o serviço e recolocar as pedras.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza hoje sessão extraordinária de apreciação das Contas de Governo - Exercício 2025. A votação do parecer prévio será feita pelo Tribunal Pleno.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) retomou, nesta semana, os atendimentos na unidade da Estação Cidadania de Icoaraci, em Belém, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, mediante agendamento prévio pelo Call Center 154.

► O discurso inflamado do ex-deputado federal Wladimir Costa em defesa de Daniel Santos, durante recente encontro do Podemos em Belém, expôs algo que já circula nos bastidores: o clima no grupo político está longe da unidade. Ao subir o tom contra o influenciador Allen do Pará e cobrar reconhecimento aos pré-candidatos, o recado parece ter ido além da lealdade pessoal e soou como um alerta sobre espaço, protagonismo e acomodações internas.

► Com 123 anos de história e tradição, o colégio Marista vai promover no próximo sábado, dia 30 de maio, a sua primeira corrida de rua na capital paraense. O evento é uma iniciativa do Grêmio Estudantil Renova Marista. O percurso será de cinco quilômetros.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) promove, entre 28 e 30 de maio, a 5ª edição da Exposição da Biodiversidade (ExpoBio) no espaço educacional do Mirante do Rio. O evento vai reunir 46 expositores de diferentes áreas e contará com a integração dos campi de Soure, Castanhal e com a participação inédita do campus de Bragança.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) começa, a partir de 15 de junho, a campanha para atualização cadastral obrigatória dos rebanhos de todas as espécies existentes no Estado. Os produtores rurais terão até o dia 31 de julho para regularizar as informações. A medida contempla criadores de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equídeos, aves, animais aquáticos e abelhas.