R70: 'É uma resposta serena, mas firme', diz Hugo Motta sobre uso de lei frente a tarifaço

Fraude no INSS

Número de ressarcimentos pelo INSS chegará a 1,2 milhões até 31 de julho, segundo estimativa do Ministério da Previdência.

Inteligência artificial

IA pode otimizar diagnóstico de enfisema e câncer. Software é desenvolvido em hospital universitário de Niterói.

TARIFAÇO

IMPACTO

Previsto para entrar em vigor no dia 1º de agosto, o tarifaço contra os produtos brasileiros imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump terá impacto de R$ 973 milhões nas vendas do Pará para o exterior, podendo representar uma queda de 0,28% no Produto Interno Bruto do Estado (PIB). Os dados foram divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os Estados Unidos respondem por 3,6% das exportações paraenses. Os setores de destaque são metalurgia (US$ 420 mi, 50,3%), químicos (US$ 156 mi, 18,8%) e alimentos (US$ 118 mi, 14,2%). Na região Norte, o maior impacto será sentido pelo Amazonas, com perda estimada em R$ 1,1 bilhão, correspondendo a uma queda de 0,67% do PIB.

MAIS PERDAS

Segundo levantamento do CNI a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os Estados mais prejudicados serão Ceará, seguido pelo Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Nessas unidades da federação, as vendas para os Estados Unidos superam os 15% das exportações totais.

PATRIMÔNIO

TOUR

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai lançar uma nova versão do projeto de extensão “Roteiros Geo-turísticos – Conhecendo o Centro Histórico de Belém”, do Grupo de Pesquisa de Turismo (GGeotur). O novo circuito, batizado de “Pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém”, vai abordar as transformações no espaço urbano da cidade de Belém do Pará, explorando a relação entre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, o Parque Linear do Canal da Tamandaré e o Centro Histórico de Belém. A primeira edição do novo circuito está marcada para 3 de agosto, durante a programação do 57º Circular Campina Cidade Velha.

PREFEITURAS

RECURSOS

Os municípios de todo País recebem hoje o repasse do 3º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor total a ser repassado será de R$ 4,6 bilhões, descontado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chega a R$ 5,8 bilhões. Considerando o acumulado neste ano, o FPM apresenta um crescimento nominal de 9,85% em relação ao mesmo período do ano passado.

PEDÁGIO

INÍCIO

A Rota do Pará, concessionária responsável pela administração das rodovias que interligam a Região Metropolitana de Belém (RMB) à Morada Nova, distrito de Marabá, no Sudeste do Estado, dará início, a partir de 1º de agosto, à cobrança de pedágio. Segundo comunicado da empresa, neste momento a operação se dará de forma educativa, nos lotes 1 e 4, compostos pelas Praças de Pedágio 1, 2, 7 e 8. A cobrança começa para valer no dia 15. Os valores da tarifa ainda serão publicados pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran). Motocicletas são isentas do pagamento de tarifa.

GRÃOS

APREENSÃO

Produtos como milho e soja estão entre os mais frequentemente apreendidos nas ações de fiscalização realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A ação mais recente ocorreu nesta semana, quando foram apreendidas 49 toneladas de milho e 50 toneladas de soja em grãos. A apreensão foi feita no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, em Marabá, onde foram abordados dois veículos transportando os grãos. O primeiro teve carga embarcada no município de São Félix do Araguaia, com destino a Mãe do Rio. O segundo teve saída declarada de Santana do Araguaia e destino ao município de Porto Franco (MA).

JUSTIÇA

ACESSO

Uma parceria entre o governo do Estado e a Defensoria Pública da União (DPU) vai permitir que moradores de municípios do nordeste paraense recebam serviços jurídicos gratuitos. O atendimento será feito na Usina da Paz de Castanhal. Entre os serviços oferecidos estão orientação jurídica para processos e questões judiciais nas áreas da saúde, educação e moradia, além de auxílio em demandas específicas, como de programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, benefícios previdenciários e assistenciais, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença e pensão por morte.

Em Poucas Linhas

► A exposição “Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia”, uma iniciativa conjunta do Museu Paraense Emílio Goeldi e do Centro de Ciências e Planetário do Pará, foi prorrogada e poderá ser visitada até o dia 30 de agosto.

► A Fundação Guamá e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) firmaram acordo de cooperação técnica para a criação dos Escritórios de Inovação e de Inteligência Artificial do MPPA. A parceria prevê ações conjuntas para modernização institucional, como projetos-piloto, pesquisas aplicadas, capacitações e integração ao ecossistema de inovação do PCT Guamá.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, ontem (29), a 7ª chamada do Processo Seletivo 2025 (Prosel), exclusiva para os cursos do segundo semestre letivo. Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula on-line até esta quarta-feira (30). Essa chamada reúne candidatos nos cursos de Educação Física, Letras, Matemática, Pedagogia, Medicina, Geografia, Biomedicina, Engenharia de Software e Enfermagem nos campi em Belém, Igarapé-Açu, Marabá, Parauapebas, Redenção e Santarém.

► No próximo dia 9, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em parceria com a Secretaria de Saúde (Sespa), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a Fundação Hemopa e a Defensoria Pública do Estado (DPE), vai realizar a sua primeira Ação Cidadania e Saúde, como parte da programação de aniversário pelos 40 anos da instituição. Entre os serviços oferecidos estão emissão de certidão de nascimento, RG, CPF, Título Eleitoral e CTPS Digital.

► Na sexta-feira (1º) a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia a campanha Conta com a Cosanpa nos municípios de Ourém, São Francisco do Pará, Capitão Poço e Inhangapi, no nordeste do Estado. A campanha oferece até 90% de desconto sobre o valor original da conta, isenção de juros e multas, além de 40% de abatimento para pagamentos à vista.