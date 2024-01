R70: 'É uma maneira de tentar calar todos nós', afirma Jair Bolsonaro sobre condenados pela invasão

Pará na lista

O Inmet alerta para tempestades e chuvas intensas em diversas regiões do país até o meio da manhã desta segunda-feira.



Golpistas em ação

O BC chama atenção para o aumento de tentativas de golpe no Sistema de Valores a Receber desde o fim do ano passado.

(J.Bosco)

"É uma maneira de tentar calar todos nós.”

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, ao afirmar que muitos condenados pela invasão às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, são inocentes. Segundo ele, há um “abuso” por parte das autoridades para “tentar calar” seus aliados.

PROTEÇÃO

MULHER



Os policiais militares do 45º Batalhão, que atuam no município de Tailândia, nordeste paraense, passaram por qualificação para trabalhar na proteção à mulher, por meio do programa Pró-Mulher Pará. A capacitação dos 63 agentes foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com organização da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS). Essa é a segunda capacitação no município, desta vez alcançando 100% dos agentes. A primeira qualificação ocorreu no mês de novembro de 2023, quando 112 agentes de segurança e de órgãos parceiros da rede de atendimento foram preparados e iniciaram as ações de enfrentamento aos crimes contra a mulher.



INICIATIVA



Lançado há um ano e dez meses na Região Metropolitana de Belém, e posteriormente em municípios do interior, o Pró-Mulher Pará é uma das iniciativas do governo para dar proteção e facilitar o atendimento para vítimas de violência doméstica. Há um ano novas capacitações foram iniciadas e, até o momento, mais de 700 agentes de segurança e das redes de proteção estadual e municipal participaram das qualificações promovidas pela Segup em 16 municípios. O programa também conta com 25 viaturas, caracterizadas para ações exclusivas do programa.

OLIMPÍADAS

CURSO



No embalo da contagem regressiva para a Olimpíada de Paris, a Federação Paraense de Breaking (FPAB) promoveu em Belém o curso “Capacitação para Instrutores e Instrutoras de Breaking”. A programação, inédita no País, foi voltada somente a filiados e dá direito a certificado. Os participantes puderam atuar como instrutores em diferentes espaços e ações, como das secretarias de Educação do Estado (Seduc) e município de Belém (Semec), por exemplo. Novo curso será realizado hoje e amanhã na Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás, das 8 às 18h.



FILIADOS



Um total de 40 filiados da Federação Paraense de Breaking (FPAB) participou, neste sábado e domingo, do primeiro dos três módulos do curso de capacitação de instrutores da nova modalidade olímpica. Aplicada de forma gratuita, a programação apresentou grade pedagógica à qualificação técnica e profissional para atuação em ambientes como as Usinas da Paz, abrindo possibilidades de contratos junto a secretarias municipais de Educação e do Estado a partir de indicação da própria FPAB. O presidente da entidade (EMO), Ivan Pires, afirmou que o curso é inédito no Brasil, com fundamentos modernos e específicos.

CARNAVAL

MOMO



As festas de Momo na Cidade Velha, em Belém, resistem graças às famílias que se mobilizam e criam momentos para dançar e cantar, como, por exemplo, no Bloco Unidos do Isopor, das famílias Santos, Góes, Brito, Ferreira, Tavares e Tuma, que no Largo do Carmo fizeram, neste sábado (27), um carnaval alegre e ordeiro, com direito a banda de fanfarra e o famoso carro de som do Titica. A iniciativa busca fazer o resgate dos que foram os antigos carnavais no centro histórico de Belém.

TAPA

BURACOS



O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) está investindo em mais uma operação tapa-buracos ao longo do trecho em obras na BR-316, em Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e segurança da rodovia antes do Carnaval. As ações de tapa-buracos ocorrerão sempre no período da noite e madrugada, entre as 22h e 5h do dia seguinte, para interferir o mínimo possível no tráfego da rodovia. Na ocasião, as irregularidades existentes na pista de asfalto nos dois sentidos da via, provenientes do tráfego de veículos pesados, serão solucionadas.

MEMÓRIA

DIREÇÃO



Este mês de janeiro faz um ano do falecimento do jornalista, publicitário e cineasta Afonso Gallindo, que era coordenador da emissora de TV da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A sua morte, aos 53 anos, causou comoção na imprensa e no meio publicitário do Estado, sobretudo de Belém, onde tinha muitos amigos. Considerado de grande talento e responsável pela programação e direção técnica da TV Alepa, a qual foi o grande responsável por instalar, Afonso Gallindo, que faleceu no dia 11 de janeiro do ano passado, tinha muitos projetos inovadores para desenvolver, fora e dentro do Parlamento estadual.

EM POUCAS LINHAS

► O governo do Estado assina hoje a ordem de serviço para a construção de 20 salas de aula, um estande de tiro, heliponto e uma pista militar para treinos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Pará. A unidade de ensino já conta com uma estrutura de 23 salas de aula. Após a assinatura da ordem de serviço serão construídas mais 20 salas de aula, garantindo o aumento de capacidade para 2 mil alunos de uma só vez.



► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou dados referentes à economia de recursos após a modernização do Processo Administrativo Eletrônico (PAE 4.0), que já é adotado em quase 100% das instituições estaduais. Segundo a Seplad, a redução de gastos foi de cerca de R$ 2 milhões somente em 2023, resultando também na preservação de mais de 4 mil árvores, após a eliminação de boa parte do uso de papel. Em 2023 foram contemplados 67 órgãos por oficinas que visam capacitar os servidores públicos na utilização do PAE 4.0, a nova versão da plataforma. A atualização dos procedimentos deu mais celeridade aos processos e reduziu não só o impacto ambiental, com a economia de papel, tinta e combustível, mas também facilitou o acesso do cidadão aos serviços públicos.



► A prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), promove entre os dias 29 de janeiro e 1° de fevereiro uma grande ação em alusão ao Dia da Visibilidade Trans. A programação começa hoje, das 9h às 14h, no Solar da Beira, com serviços de vacinação, testagem rápida, com o apoio da organização não governamental Trans Batalha. À tarde, das 14h às 17h, será feita uma roda de conversa sobre as vivências da transição, também no Solar da Beira. Na quarta-feira (31), a programação será realizada no auditório do Mercado de Carne, das 9h às 12h. Junto com o grupo ParaVidda, será promovida uma roda de conversa sobre direitos de mulheres travestis e transexuais, profissionais do sexo e gays 50+.