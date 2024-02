R70: 'É uma fuga que se deu em razão de uma série de coincidências negativas', diz Lewandowski

Bolsa Família

O pagamento do benefício de fevereiro começa a ser feito nesta sexta-feira (16) para 21 milhões de famílias.



“Enem dos Concursos”

Inscritos no Concurso Nacional Unificado têm até hoje para pagar a taxa de inscrição, de R$ 60 ou R$ 90, dependendo da vaga.

Ministro Lewandowski (J. Bosco)

"É uma fuga que se deu em razão de uma série de coincidências negativas.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre os dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN).

DOENÇA

CHAGAS



O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) emitiu uma recomendação à Secretaria de Saúde do Município de Belém (Sesma), solicitando a criação de um grupo de trabalho específico para atuar no combate à doença de Chagas, que vem apresentando um aumento no número de casos no Pará. Assinada conjuntamente pela 3ª promotora de Justiça do Consumidor de Belém, Regiane Ozanan, e pela promotora de Justiça coordenadora do Núcleo do Consumidor (Nucon/MPPA), Erica de Sousa, a recomendação considerou os dados coletados pelo Grupo de Trabalho de Chagas vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), segundo o qual, em 2023, foram notificados 518 casos de doença de Chagas aguda no Estado, sendo que destes, 41 casos ocorreram em Belém.



PREVENÇÃO



As promotoras reforçam que a medida deve prevenir surtos com doenças transmitidas por alimentos e minimizar o risco sanitário na manipulação e no consumo, já que muito do açaí e da bacaba consumidos em Belém vem do interior do Estado, para ser manipulado, geralmente, por batedores artesanais. Por isso, o MPPA pede à Sesma que, além de criar o grupo de trabalho, adote as medidas de encaminhar, no prazo de 15 dias, um cronograma de formação do grupo com o nome dos servidores indicados, além de oferecer a estrutura mínima de funcionamento do GT, que a partir das informações coletadas pelo GT da Sespa, adote medidas de prevenção, combate e controle da doença de Chagas específicas para o município de Belém.

CAPTAÇÃO

INÉDITA



O Hospital Abelardo Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, realizou no domingo (11) a primeira captação de fígado da unidade. A doação foi feita pela família de uma mulher de 51 anos, que teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado.



CENTRAL



Até então, o hospital só tinha realizado captações renais e de córneas. Após a captação junto à família, o órgão é entregue para a Central Estadual de Transplantes (CET), que é a responsável por direcioná-lo ao paciente compatível, respeitando a ordem de prioridades da lista de espera por um transplante.



DOADOR



Hoje a pessoa que pretende doar seus órgãos não precisa deixar nenhum documento por escrito, mas sim manifestar junto à família o desejo de ser um doador, para que esta vontade seja respeitada pelos parentes que, por sua vez, podem ficar muito seguros em fazer a vontade do doador.



EXAMES



É que, na prática, para ser considerado um doador de órgãos após a morte, é necessária a realização de um rigoroso protocolo de exames médicos que vão determinar se o paciente teve de fato morte encefálica, que consiste na parada irreversível das funções do cérebro.

CLUBE

FILIADO



A Assembleia Paraense tornou-se o primeiro clube do Norte do país filiado pleno do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), juntando-se aos principais clubes formadores de atletas de alto rendimento do Brasil. O CBC é referência nacional de excelência esportiva e entidade fundamental para os clubes que atuam na formação de atletas olímpicos no Brasil. Ser um clube filiado pleno significa que a AP poderá apresentar projetos que arrecadem verbas públicas para investir na infraestrutura e na formação dos seus atletas, além de participação nos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBI), com o custeio de passagens para atletas e comissão técnica. Outras vantagens são a participação em eventos de capacitação, apoio financeiro para a contratação de equipes técnicas multidisciplinares e aquisição de materiais esportivos por meio de editais promovidos pelo CBC.

PROJETO

CADASTRO



Mais de 70 famílias de agricultores da comunidade Quilombo Flexinha, no município de Gurupá, no arquipélago do Marajó, estão inscritas no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) com o objetivo de acessar de imediato o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com projeto elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai subsidiar no município R$ 600 mil em aquisição de alimentos em proposta já aprovada. Os produtores beneficiados são vinculados à Associação dos Remanescentes de Quilombo do Flexinha (ARQF), e trabalham principalmente com manejo de açaí e a cultura da mandioca.

EM POUCAS LINHAS

► A Câmara Municipal de Belém (CMB) abriu ontem os trabalhos do Legislativo municipal para este ano, com leitura da mensagem de prestação de contas do Executivo municipal pelo prefeito Edmilson Rodrigues para o 1° período da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Como o prédio da Câmara está em reforma e os trabalhos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) só retornam no próximo dia 20, a sessão de abertura da CMB foi realizada no plenário Newton Miranda, do Palácio da Cabanagem. A partir da próxima semana, as sessões da CMB ocorrerão às quartas e quintas, no auditório João Batista, também na sede da Alepa.



► O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Belém, deverá realizar processo seletivo para a contratação de professores de matemática, química e de engenharia de materiais. Tudo isso porque a instituição cedeu servidores, que foram afastados em razão de terem que cursar pós-graduações e graduações. A vinda de novos profissionais da educação atenderá áreas específicas de nível técnico, pós-graduação e graduação, e preencherá o que representa cerca de 10% do campus.



► A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) faz hoje, a partir das 11h, a entrega de cestas contendo hortifrútis orgânicos do projeto “Banco de Alimentos” a 50 famílias assistidas pela Usina da Paz do bairro do Bengui. Raimundo Santos Júnior, presidente da Ceasa, explica que a ação visa atender a demanda da população do bairro em situação de insegurança alimentar, e será feita em parceria com a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Belém realiza mais uma ação da campanha de coleta de lixo eletrônico, hoje, desta vez no distrito de Icoaraci, na praça da Matriz, das 9h às 14h. A ação será desenvolvida em parceria com o Instituto Descarte Correto.