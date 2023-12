R70: 'É uma felicidade imensa trazer essa medalha e representar o meu Pará com um grande título'

Pix Automático

Nova função será disponibilizada em 2024 e permitirá pagamentos de contas recorrentes, anuncia Banco Central.

Proteção contra vírus

Instituto Butantan iniciará teste pré-clínico de imunizante contra o vírus Zika em agosto de 2024. Vacina é destinada às gestantes.

Rony (J. Bosco)

"É uma felicidade imensa trazer essa medalha e representar o meu Pará com um grande título.”

Rony, atacante do Palmeiras, avaliou o momento vivido no clube paulista após a conquista do Campeonato Brasileiro. Paraense destaca que pretende levar as cores do Estado cada vez mais longe.

LIXO

ENVELOPES

Como antecipado pela coluna, a Comissão de Licitação da Prefeitura de Belém fez ontem a abertura dos envelopes com as propostas técnicas e financeiras da concorrência que vai escolher o grupo que assumirá a gestão dos resíduos sólidos da capital, após o encerramento das atividades do aterro sanitário de Marituba. O contrato é de 30 anos, podendo ser renovado por mais 30, e o valor total pode superar R$ 12 bilhões.

LIMINAR

A Prefeitura de Belém decidiu retomar a concorrência após decisão da juíza Dayse Starling Motta, da 1ª Vara Federal Cível de Belém, que avaliou que a Justiça Federal não é competente para julgar o assunto. Com isso, o Município entendeu que houve perda de objeto da liminar proferida pelo desembargador federal Newton Ramos, da 11ª turma do Tribunal Federal da 1ª, suspendendo o certame.

POLÊMICA

Ainda durante a abertura dos envelopes, o advogado Neomizio Lobo Nobre Júnior protocolou petição informando que a sessão não deveria ser mantida por conta da decisão do TRF1, que ainda não foi derrubada. O documento foi lido, mas o presidente da Comissão de Licitação, Silvio Nazareno Leal Costa, anunciou que manteria a sessão. Apenas o Consórcio Natureza Viva - leia-se Terraplena - continua habilitado para o contrato bilionário.

RENDA

RANKING

Apesar de disputar com Minas e Mato Grosso o título de Estado que mais contribui com a balança comercial do Brasil, o Pará continua entre os Estados com menor renda média do País, R$ 1.911,00, à frente somente de Pernambuco (R$ 1.813,00), Ceará (R$1.790,00), Alagoas (R$ 1.780,00), Maranhão (R$ 1.663,00) e Bahia (R$ 1.662,00).

INDICADORES

Os dados fazem parte da Síntese de Indicadores Sociais que reúnem informações sobre estrutura econômica e mercado de trabalho; padrão de vida e distribuição de rendimentos; condições de moradia e educação. Outro número preocupante é de jovens que não estudam e não estão ocupados. Em 2022, o percentual no Estado foi de 24,5%, acima da média nacional, que ficou em 22,3%.

PRIVATIZAÇÃO

PROTESTO

O Sindicato dos Urbanitários, que reúne trabalhadores do setor de energia e saneamento, e a Frente contra a Privatização do Saneamento do Pará marcaram para a próxima terça-feira, 12, mais um protesto contra o projeto de concessão da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para a iniciativa privada. O ato será a partir das 8 horas, em frente à Assembleia Legislativa do Pará. Na última terça-feira, o grupo fez o primeiro protesto também em frente à Casa Legislativa. No material de divulgação do ato, o Sindicato dos Urbanitários argumenta que é preciso manter a Cosanpa “pública e com tarifas justas” e lembra o que vem ocorrendo com o setor elétrico que, após privatização, teve disparo das tarifas com reajustes sempre acima da inflação.

GRANDE NEGÓCIO

O governo do Pará e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já começaram os preparativos para o leilão da Cosanpa, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre do ano que vem. No mercado, a expectativa é grande já que o setor de água e saneamento do Pará é visto como um grande negócio ainda a ser explorado. Atualmente, apenas 48,5% dos lares paraenses têm abastecimento de água potável e menos de 9% contam com esgoto tratado, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

FERROGRÃO

ENCONTRO

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal realiza, no próximo dia 15, em Novo Progresso, sudeste do Pará, o “Encontro Regional da Ferrogrão: Desafios e Soluções”. O evento tem apoio da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura e a ideia é reunir representantes do poder público, setor empresarial e sociedade civil. A Ferrogrão vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, em Itaituba, oeste do Pará.

EM POUCAS LINHAS

► A Justiça do Trabalho do Pará e Amapá aguarda para a próxima semana a chegada da carreta que está sendo construída em São Paulo e que será utilizada nas ações itinerantes, que estão programadas para os dois Estados.

► O arquipélago do Marajó e o município fronteiriço de Oiapoque, no Estado do Amapá, estão No cronograma, que prevê a presença do ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lelio Bentes Corrêa.

► Dados do setor de planos de saúde divulgados ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar apontam que as empresas registraram, nos três primeiros trimestres deste ano, lucro líquido de R$ 3,1 bilhões. O resultado, segundo a ANS, equivale a aproximadamente 1,3% da receita total acumulada no período. Este é o melhor resultado para esse período dos últimos 2 anos.

► O Barco Hospital Papa Francisco está realizando até o dia 14 de dezembro, em Óbidos, no Baixo Amazonas, sua última expedição de 2023. Em atividade desde setembro de 2019, a embarcação já levou serviços de saúde para aproximadamente 60 mil pessoas de comunidades ribeirinhas de todo o território paraense.

► A repórter de O LIBERAL Castanhal foi premiada na 7ª edição do Prêmio Castanhal de Marketing, promovido pela faculdade Unopar. A jornalista Patrícia Baía ganhou na categoria Melhor Repórter de 2023. Esse é o resultado do trabalho que ela vem realizando há cerca de dois anos como correspondente na região.

► O senador Zequinha Marinho (PL) anunciou que votará contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Os outros dois paraenses na Casa, Jader Barbalho (MDB) e Beto Faro (PT), votarão pela indicação.

► O leilão da Cosanpa tem “efeito Orloff”: a água que já subiu mais de 1.000% é a Celpa de amanhã. O futuro do paraense é não ter energia, gás de cozinha e água. Isto é uma vergonha.