R70: 'É um tapa na cara dos brasileiros de bem', diz Zema sobre áudios de Flávio Bolsonaro

Direitos

No Dia da Abolição da Escravatura, Instituto do atacante brasileiro Vini Jr. cria escritório de advocacia contra o racismo.

Disputa

Anthony Garotinho, aos 66 anos, lança pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos.

CALOTE

PREFEITURA

Clínicas, hospitais e serviços especializados credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Belém enfrentam uma grave crise financeira provocada pelos constantes atrasos dos recursos do governo federal, que deveriam ser repassados aos prestadores de serviço por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A situação atinge diferentes áreas e já ameaça diretamente a continuidade de atendimentos essenciais à população na gestão do prefeito Igor Normando. A coluna apurou que entre os serviços afetados pelo calote está o grupo Cynthia Charone, referência em atendimento oftalmológico, que segue sem receber os valores ainda referentes ao mês de fevereiro, acumulando, no total, seis competências em aberto.

CONSEQUÊNCIAS

O mais preocupante é que todos os recursos já foram devidamente transferidos pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Belém, mas a Prefeitura insiste em descumprir a Portaria nº 2.617/2013, que determina que os repasses sejam feitos até o quinto dia útil, após o crédito federal. No caso da oftalmologia, as consequências são ainda mais graves podendo levar à suspensão do programa de glaucoma e cirurgias.

IMPOSTO

DIFICULDADE

Pessoas físicas que prestaram serviços para a Secretaria de Saúde de Belém enfrentam ainda outro problema. A prefeitura não está entregando o Documento de Informações Fiscais (DIF), base para a declaração de imposto de renda e o prazo termina no próximo dia 29. Quem insiste em cobrar o documento é orientado a buscar os dados direto no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. O problema é que ao consultar o portal, os profissionais se deparam com dados incorretos ou incompletos e alguns já pensam em entrar na Justiça para garantir as informações corretas, já que erros podem resultar em punições por parte do Leão.

DECLARAÇÃO

INFÂNCIA

Falando em Imposto de Renda, contribuintes poderão incluir, mais uma vez na declaração de Imposto de Renda, doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ação faz parte da campanha “Se Renda à Infância”, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os recursos arrecadados neste ano serão destinados a ações a serem desenvolvidas no arquipélago do Marajó (PA).

DOAÇÃO

Para participar da campanha, os contribuintes devem fazer as doações diretamente na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Segundo dados da Receita Federal do Brasil, após preencher os dados, colocar a renda e as eventuais doações efetuadas no ano passado, os bens e outras informações, basta clicar em “Doações Diretamente na Declaração”. É possível destinar até 3% do imposto devido, além de optar por fundos municipais, estaduais, distritais ou nacionais. Após a seleção, o próprio sistema da Declaração emite o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) correspondente. A destinação, no entanto, só se efetiva a partir do pagamento do documento, até o prazo final de entrega da declaração, no dia 29 de maio de 2026.

PL

CAMPANHA

Entram no ar no próximo dia 18 as inserções do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, no novo programa partidário do PL no Pará. A gravação foi realizada em Brasília, na última semana, e reuniu algumas das principais apostas do partido para 2026 no estado. Além de Flávio, participaram o deputado federal Éder Mauro, pré-candidato ao Senado; os deputados federais Joaquim Passarinho e Delegado Caveira, que disputarão a reeleição; e Rogério Barra, filho de Éder Mauro e pré-candidato à Câmara Federal. Também aparece no programa a vereadora de Belém Ágatha Barra, apontada nos bastidores como um dos nomes cotados para compor uma eventual chapa majoritária do pré-candidato a governador do Pará, Daniel Santos.

PLATAFORMA

RURAL

O Governo do Pará lançou o SICAR+, nova plataforma do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A nova plataforma substitui o antigo modelo e, segundo o governo, oferece mais segurança e praticidade aos usuários. O Pará possui atualmente 379 mil cadastros de imóveis rurais no CAR.

EM POUCAS LINHAS

► A pré-candidata do PSOL ao governo do Pará, Araceli Lemos, participa nesta sexta-feira (15), às 16h, do debate “Os desafios da Educação na atualidade da Amazônia”, que será realizado no campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em Santarém. O encontro contará com Edmilson Rodrigues e Marinor Brito, com mediação do professor Everaldo Portela.

► O deputado estadual Erick Monteiro (MDB) protocolou, nesta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), um Projeto de Lei que prevê a inclusão do Código Internacional de Doenças (CID) no Registro Geral de Saúde (RGS) de pacientes com neoplasias malignas no Estado. A proposta, segundo ele, busca agilizar o acesso a direitos e benefícios previdenciários, tributários e assistenciais.

► A Feira da Indústria do Pará (Fipa) deste ano contará com um HUB do Sistema Financeiro, que vai reunir várias instituições bancárias para facilitar o acesso ao crédito e orientar empresários sobre financiamentos e fomento. O espaço estará disponível para visitação durante os quatro dias do evento.

► O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exibe em rede nacional até o dia 30 de julho a campanha que estimula a participação política de grupos historicamente sub-representados no Brasil: mulheres, negros e indígenas. A ação será veiculada nas emissoras de rádio e TV.

► Foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem, a lista de projetos habilitados no edital 2026 do programa Semear. Mais de 600 ações foram contempladas e estão aptas a iniciar a captação de patrocínio junto a empresas contribuintes do ICMS, por meio da emissão dos Certificados de Incentivo Fiscal (CIF). Em 2021, o teto de incentivo do edital era de R$ 5 milhões. Em 2025, o valor chegou ao recorde histórico de R$ 30 milhões, montante que será mantido na edição de 2026.