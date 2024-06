R70: 'É um país que está no foco dos nossos interesses', diz Tomás Ribeiro

Violência contra a mulher

A ativista Maria da Penha ganhou proteção das forças de segurança após receber nas redes sociais uma série de ataques.

“Jogo do tigrinho”

Usuários do Instagram e do WhatsApp relatam aumento do assédio de contas que promovem o jogo de azar Tiger Fortune.

Tomás Ribeiro (J. Bosco)

"É um país que está no foco dos nossos interesses.”

Tomás Ribeiro Paiva, comandante geral do Exército, sobre a China. O militar defende que o Brasil amplie parcerias estratégicas com este e com outros países do Brics.

ENTULHO

REPRESSÃO

A Prefeitura de Belém identificou pelo menos vinte pontos críticos de despejo ilegal de entulho, onde caminhões fazem diariamente o descarte criminoso. O trabalho de investigação aponta ainda a existência de aproximadamente dois mil “carrinheiros” em todos os distritos da cidade, fazendo o despejo a qualquer hora do dia. Áreas do distrito de Icoaraci e os bairros do Guamá, Jurunas, Pedreira, Maracangalha e Telégrafo estão entre os mais afetados, de acordo com o mapeamento da Secretaria Municipal de Saneamento.

ESFORÇOS

Por causa disso as ações do Comitê Fiscaliza Belém deverão concentrar os esforços, inicialmente, nessas áreas. Na semana passada o município anunciou que lançará uma ação integrada dos órgãos municipais para trabalhar 24 horas, com monitoramento no centro operacional da Guarda Municipal de Belém. Equipes de fiscalização também estarão nas ruas, na vigilância de pontos críticos já mapeados.

VACINAÇÃO

CAINDO

Hoje é o Dia da Imunização no calendário de saúde do Ministério da Saúde (MS) que, no entanto, está preocupado com o comportamento do brasileiro em relação a várias vacinas. Uma delas é a vacina contra o vírus HPV, que neste ano completa uma década de distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas até hoje com baixa procura do público-alvo, que são crianças e adolescentes de nove a 14 anos. Para a campanha deste ano, o MS tem como meta vacinar 80% da população elegível, mas os números ainda estão muito abaixo do esperado. Apesar da disponibilidade da vacina nos postos, apenas 57% do público feminino e menos de 40% do masculino foram vacinados.

PROTEÇÃO

O HPV engloba um conjunto com mais de 150 vírus, sendo que 12 deles são considerados “oncogênicos”, e dois tipos específicos deste conjunto, o 16 e 18, estão presentes em cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. O MS lembra que, além desse câncer, a vacina também ajuda a prevenir outros tipos, como o câncer de vagina, vulva, pênis, ânus, orofaringe e as conhecidas verrugas genitais, causadas pelos tipos 6 e 11 do vírus.

SUDAM

APOIO

Os representantes do Coletivo Popular do Marajó saíram animados de reunião, na semana passada, na sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), com a presença do ex-senador Paulo Rocha, titular do órgão, que reiterou sua disposição em ajudar a cobrar do governo federal a imediata execução do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Arquipélago, aprovado há cerca de um ano, porém ainda sem previsão de execução.

REIVINDICAÇÃO

Tanto Rocha quanto o coletivo - formado pelo Comitê Juntos na Mesma Canoa, Institutos Amary, Marajó de Cultura e Movimento Marajó Forte - concordam que a principal reivindicação deve ser para que parte dos recursos federais do Fundo Amazônia, coordenado pelo BNDES, seja carreada para cumprir as metas de políticas públicas destacadas no Plano, nas áreas de saúde, educação, energia elétrica, rodovias e sistema de abastecimento de água tratada.

ELEIÇÕES

TECNOLOGIA

O Senado confirmou para 12 de junho a audiência pública para debater o uso das ferramentas de inteligência artificial (IA) nas eleições deste ano. O pedido foi do líder da bancada do PT, senador Beto Faro. Estarão presentes representantes do Tribunal Superior Eleitoral, da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além das empresas responsáveis por Facebook e TikTok.

CIÊNCIA

MINISTROS

Cinco ministros já confirmaram presença na 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que será realizada entre 7 e 13 de julho, em Belém. Estão confirmadas as conferências da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; da Saúde, Nísia Trindade; do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Educação, Camilo Santana.

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Belém e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) realizam, na tarde desta segunda-feira (10), a primeira oficina sobre as metas de enfrentamento à pobreza e à crise climática. A Secretaria Municipal de Administração organiza o trabalho após a assinatura do memorando de entendimento entre as partes, no último dia 24 de maio. A estreia da oficina será junto aos gestores municipais.

► Alunos do curso de Engenharia de Software do campus XXII da Uepa e Engenharia da Computação da UFPA, em Ananindeua, se uniram e promoveram uma semana de minicursos de computação e software para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Foram arrecadados alimentos não perecíveis, ração para os animais, roupas, calçados em bom estado e cerca de 300 litros de água mineral. A ação contou ainda com o apoio da coordenação do campus com a logística dos donativos.

► O Ministério Público Eleitoral vai fechar o cerco contra gestores que usam programas federais, estaduais e municipais para distribuir benesses às populações carentes, principalmente em bairros da periferia, em troca de votos. A prática pode levar à cassação das candidaturas.

► Está tramitando na Câmara dos Deputados projeto de lei que garante apoio e oportunidades no mercado de trabalho a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por meio da implantação de parcerias com esferas de governo e incluindo o setor privado. A autoria do PL é do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA).

► Não é à toa que a expressão “Um sol para cada paraense” voltou a fazer parte do dia a dia de quem mora na Região Metropolitana de Belém. Tudo por causa do calor, sobretudo no final da manhã até o meio da tarde. De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede na capital paraense, a temperatura na Grande Belém tem variado de 32,3°C às 11h até 34,7°C às 15h, este sendo o ponto máximo no dia.