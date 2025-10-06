R70: 'É um ótimo acordo para todos', diz Trump sobre plano de paz na Faixa de Gaza

‘Girassol’

Toni Garrido causou polêmica ao substituir “a grandeza de um menino” por “a grandeza de uma menina”, “de uma mulher”.

O Brasil liderou o quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico, com 15 ouros, 20 pratas e nove bronzes.

AÇAÍ

RELATÓRIO

Será apresentado na próxima quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre a Crise do Açaí no Pará. O documento é resultado de 120 dias de trabalho do Grupo Temporário de Trabalho para a Crise do Abastecimento de Açaí no Estado do Pará (GT do Açaí), instituído por meio de portaria da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Pessoa com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e das Minorias (CDHDC-Alepa).

SUGESTÕES

Segundo o presidente da Comissão, o deputado estadual Carlos Bordalo (PT), a criação do GT foi uma resposta “à grave e persistente crise de abastecimento que atinge produtores, comunidades tradicionais, consumidores e toda a cadeia produtiva do fruto”. O grupo foi composto por 38 instituições representando os diferentes segmentos da cadeia do açaí, entre eles, órgãos públicos, entidades de classe, cooperativas, produtores, empresas e organizações da sociedade civil. O relatório final tem 117 páginas divididas em 12 capítulos e traz um diagnóstico e também sugestões para superar a crise, entre elas capacitação técnica, acesso a crédito, verticalização da produção e a criação de certificações socioambientais.

COMBU

ACOMPANHAMENTO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) anunciou que retornará as atividades de monitoramento e acompanhamento de políticas públicas na ilha do Combu, em Belém. O conselheiro Cezar Colares, a conselheira Ann Pontes e a equipe técnica do TCMPA se reuniram na última sexta-feira, 3, com pesquisadores da Universidade da Amazônia para definir os primeiros passos nas ações em saúde, meio ambiente, educação e outras. A reunião é resultado do termo de cooperação assinado essa semana pelo presidente Lúcio Vale, conselheiros e a reitora da Unama, Betânia Fidalgo.

GOELDI

HOMENAGEM

A Câmara Municipal de Belém outorga, hoje, ao Museu Paraense Emílio Goeldi, o diploma ‘Amazônia para Sempre’. A instituição, que está completando 159 de existência, é uma das mais importantes instituições científicas da região. A homenagem foi proposta pelo vereador Rodrigo Moraes (PC do B) e estabelecida por meio de Decreto Legislativo. Além da importância na produção de conhecimento, o documento destaca o relacionamento do Museu Goeldi com os mais diversos setores da sociedade.

CONTRIBUIÇÃO

No documento, a Câmara aponta que o Goeldi atua “promovendo parcerias institucionais com outras organizações e fomentando debates junto aos povos indígenas e comunidades tradicionais, contribuindo assim para a resolução de demandas históricas e construção de alternativas sustentáveis na Amazônia”.

VIAGENS

OCORRÊNCIAS

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 583 mil domicílios paraenses, o equivalente a 21,4%, houve pelo menos uma viagem de moradores. Esse registro ficou um pouco abaixo de 2023, quando os domicílios com viagens somaram 599 mil, ou seja, 22,8%. Segundo o IBGE, os resultados nos anos pesquisados mostram o impacto da pandemia de covid-19 sobre as viagens de moradores, com declínio expressivo nos anos 2020 e 2021, mas já mostrando recuperação em 2023. Entretanto, o número e proporção de domicílios onde houve viagem não alcançou o resultado de 2019 - 701 mil (28,3%). Esses números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

RENDA

A pesquisa do IBGE reforça a relação entre renda e viagens. Em 2024, enquanto 45,7% dos domicílios com renda de quatro ou mais salários mínimos informaram a ocorrência de viagem, nos domicílios com renda de menos de meio salário-mínimo a declaração alcançou apenas 10,4% do total. No Pará, o principal motivo informado para a não realização de viagens foi falta de recurso financeiro (37,4%).

GASTOS

Outro dado interessante da pesquisa é que a média dos gastos de viagens originadas no Pará ficou em R$ 1.285, enquanto naquelas que tiveram o Estado como destino a média foi de R$ 1.085. A principal finalidade das viagens realizadas por paraenses foi pessoal (82,9%).

EM POUCAS LINHAS

► O presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na agenda de inaugurações no Pará na semana passada e foi tratado como um pop star. Por onde passava, Lago era cumprimentado e chamado para fazer selfies. Sempre solícito, Lago afirmou estar convencido de que os problemas logísticos para realização da COP 30 na capital paraense são um assunto superado.

► O Ministério Público Federal (MPF) realiza nos dia 20 e 21 de outubro, em Belém (PA), o encontro MPF na COP 30. O evento servirá como espaço de diálogo sobre os desafios que o Brasil levará à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - que será em novembro, na capital paraense. A iniciativa é uma realização das Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), em parceria com a Procuradoria da República no Pará.

► O secretário de Segurança, Ualame Machado, apresenta hoje a “Operação Círio 2025”, uma das maiores do sistema de segurança pública. A Operação deve contemplar 28 eventos da quadra Nazarena, incluindo 14 procissões e os eventos artísticos culturais, a exemplo da Festa da Chiquita, o arrastão do Arraial do Pavulagem, Encontro de Tambores e o Auto do Círio.

► A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgou alerta aos proprietários de estabelecimentos comerciais sobre golpes que circulam na internet, usando o nome da Vigilância Sanitária Municipal. Os criminosos usam e-mails e ligações para exigir o pagamento de uma suposta taxa de inspeção sanitária. A cobrança é falsa. A Prefeitura informa que a emissão da taxa de licenciamento sanitário é feita exclusivamente pelo site oficial da Sesma e o boleto é gerado mediante solicitação direta do interessado.