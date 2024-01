R70: 'É um direito do partido e até um dever fazer esses alertas e esse debate', diz Gleisi Hoffmann

Veículos usados

O Brasil vendeu 14,5 milhões de veículos usados em 2023, segundo balanço anual divulgado ontem pela Fenauto.

Sistema Único de Saúde

Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul podem zerar suas filas de cirurgias no SUS, segundo o Ministério da Saúde.

Gleisi Hoffmann (J. Bosco)

"É um direito do partido e até um dever fazer esses alertas e esse debate.”

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e negou que o partido acredite que “está tudo errado” nas decisões tomadas pela área econômica do governo Lula.

VOLTA ÀS AULAS

ORIENTAÇÃO

O Procon-PA divulgou uma relação de itens permitidos e proibidos de serem cobrados na lista de material escolar fornecida aos pais dos alunos pelos estabelecimentos de ensino. Na lista constam 46 itens, que vão desde álcool gel, algodão, agenda escolar da instituição de ensino até tinta para impressora, toner e pen drive, passando por balões, canetas para quadro branco e para quadro magnético, entre outros.

PREÇOS

De acordo com o órgão, ligado à Secretaria de Estado de Justiça, não pode ser cobrado nenhum item que não seja de uso pedagógico do aluno. Ou seja, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos, uma vez que os custos correspondentes a eles devem ser considerados nos cálculos do valor das mensalidades da escola.

DIFERENÇAS

Outra orientação aos pais e responsáveis pelos alunos - desta vez do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) - diz respeito ao comportamento na hora da compra. Além de ter havido reajustes nos preços de vários produtos, há também diferenças que chegam a até 20% de um lugar para outro. Por isso, a ordem é pesquisar antes de fechar a compra.

SOJA

PRAZO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogou o prazo para a semeadura da soja em todo o Estado. O excesso de calor, com registros de altas temperaturas e escassez de chuvas, provocadas pelo fenômeno climático El Niño, estão entre os fatores apontados pelos produtores para o cenário desfavorável ao desenvolvimento da soja no Pará, o que levou os produtores a pedirem a prorrogação.

CLIMA

Segundo os produtores, a prorrogação do calendário é essencial para enfrentar os desafios impostos pelas condições climáticas deste ano e para evitar prejuízos. Além do Pará, os estados de Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás e Tocantins também tiveram os prazos prorrogados. Atualmente o Pará ocupa a 13ª colocação na produção nacional de soja, com mais de 2,5 milhões de toneladas, o equivalente a 1,75% da produção brasileira.

TURISMO

MAPA

Mais treze municípios paraenses foram inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro do Ministério do Turismo (MTur). As cidades de Salinópolis, Salvaterra, Itaituba, Trairão, Aveiro, Maracanã, Tucuruí, Cametá, Rio Maria, Piçarra, Tucumã, Água Azul do Norte e Portel agora integram o Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa). Com essa nova rodada de inclusões, o Estado alcança a marca de 50 municípios paraenses, de todas as suas 14 Regiões Turísticas, compondo o Sismapa, que é a mais importante ferramenta do governo federal para definição de políticas públicas no setor de turismo.

VANTAGENS

Os municípios podem se registrar no sistema em qualquer época do ano. As prefeituras precisam fornecer os dados essenciais que demonstrem o atendimento aos critérios exigidos. A inclusão no Mapa torna a cidade apta para a captação de recursos em áreas como infraestrutura, promoção, capacitação e gestão turísticas. A Setur é a interlocutora estadual do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) do MTur, e garante assessoria técnica para que os municípios garantam seu lugar no Mapa.

GRAVIDEZ

DENÚNCIA

O Ministério Público do Estado instaurou procedimento para investigar a denúncia de que a prefeitura de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, exigiu testes de gravidez para a contratação de mulheres na Secretaria Municipal de Educação (Semed). A denúncia foi feita pela Associação das Mulheres Munduruku Wakoborun. Segundo a entidade, os atos discriminatórios contra candidatos a cargos na Semed são recorrentes. A Secretaria negou a exigência e apresentou uma relação de documentos solicitados aos candidatos, sem listar o teste de gravidez. A Associação de Mulheres afirma, contudo, que a lista foi refeita após a denúncia.

EM POUCAS LINHAS

► Segundo balanço divulgado nesta semana, a Fundação Hemopa realizou, em média, 1.693 atendimentos de transfusões de sangue mensais no Estado.

► Será inaugurada hoje, pelo governador Helder Barbalho, a primeira fase do novo campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizado em Ananindeua. No novo prédio são ofertados cursos de Engenharia de Software, Engenharia Florestal e Licenciatura em Matemática. A infraestrutura do local conta com salas de aula equipadas, laboratórios avançados, além de professores e pesquisadores qualificados.

► Vinte e seis jovens custodiados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) foram aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL). O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes concluintes ou que já concluíram o ensino médio, como forma de ingresso no ensino superior.

► Durante a operação Ano Novo 2023/2024, encerrada à meia-noite de segunda-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 1.565 veículos e realizou 1.172 testes do bafômetro. Ao todo, 40 motoristas foram autuados. Três deles por dirigir alcoolizados e 37 porque se recusaram a fazer o teste.

► Entraram em fase de conclusão as obras de pavimentação da histórica estrada de Serra Pelada, em Curionópolis, no sudeste do Pará. Praticamente todos os 31 km da via municipal que liga a rodovia PA-275 à comunidade, 93% do total, já foram asfaltados. A construção da estrada atende às condicionantes dentro do processo de licenciamento ambiental da mina de Serra Leste, operação de minério de ferro da Vale no município.