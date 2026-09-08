R70: 'É um analfabeto político de alto grau, gente', diz Silas Malafaia sobre Augusto Cury Silas Malafaia, pastor, fez críticas ao presidenciável do Avante, Augusto Cury. Segundo ele, por uns dias Cury “estava voando no mundo evangélico”. Repórter 70 08.09.26 6h57 Inteligência artificial Com bandeiras, slogans e marchando em círculo, 30 robôs protestaram em Varsóvia, ontem, exigindo a regulamentação da IA. Ministro do STF Em uma semana, André Mendonça conquistou 1,3 milhão de seguidores no Instagram, chegando a 3,3 milhões. FISCO PANE Os últimos dias foram de muitas dificuldades para empreendedores de Belém que precisaram gerar notas fiscais no sistema da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Em nota, o órgão informou que a instabilidade se deve à necessidade de mudanças em razão da Reforma Tributária e garantiu que trabalha com celeridade nos ajustes necessários para melhorar o funcionamento do serviço e solucionar as intercorrências. A Sefin diz ainda que “equipes responsáveis seguem atuando para normalizar o sistema o mais breve possível”. ELEIÇÕES CONTA Começa amanhã (9) o prazo para o envio, pelos candidatos, da prestação de contas parcial pelo sistema Conta+JE. O documento deve ser apresentado até 13 de setembro e conter a movimentação financeira e os recursos estimáveis em dinheiro recebidos ou utilizados desde o início da campanha até 8 de setembro deste ano. PUNIÇÃO Já o conjunto das prestações de contas referentes ao 1º turno deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral entre 5 de outubro e 3 de novembro. No caso de eventual 2º turno, o prazo para envio será de 26 de outubro a 14 de novembro. A Justiça Eleitoral alerta que a não apresentação ou a rejeição da prestação de contas pode resultar em punições, entre elas a obrigatoriedade de devolução de recursos ao erário, pagamento de multas e a suspensão de repasses do Fundo Partidário. Em situações graves, o candidato também pode ficar sujeito à inelegibilidade. PESQUISA CHAMADA Pesquisadores têm até o dia 18 para submeter propostas ao programa federal Profix Conhecimento Brasil. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e são destinadas a projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação voltados à atração e fixação de doutores no Pará. ÁREAS A chamada contempla áreas como saúde, biocosméticos, culturas alimentares, energia e sustentabilidade, inteligência artificial, materiais avançados, mudanças climáticas e prevenção de desastres naturais. O edital também prevê bolsas de mestrado e doutorado, além de apoio a projetos de pesquisa. EDUCAÇÃO ATRASO Prefeituras de todo o País têm reclamado do atraso na liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A maioria dos municípios recebeu apenas valores referentes à creche e à pré-escola. Recursos destinados às demais etapas e modalidades, como a educação básica, por exemplo, seguem pendentes. PRAZO Sobre o problema, a gestão do FNDE informou, a respeito da 7ª parcela de 2026 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que a primeira parte dos recursos foi repassada em 19 de agosto, conforme a disponibilidade financeira daquele momento. O Fundo admite os atrasos, mas informa que “aguarda nova disponibilidade financeira para efetivar os novos repasses e segue adotando as providências necessárias para garantir a transferência dos valores devidos”. CÍRIO INGRESSOS Começa hoje (8) a venda de ingressos para as arquibancadas para a passagem da Trasladação e do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. A Diretoria da Festa informou que a venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via Pix ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QR Code impresso para evitar falsificações e assegurar o controle de acesso. Não haverá meia-entrada. AYAHUASCA ESTUDO O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criem um grupo de trabalho para “revisar e aperfeiçoar o tratamento jurídico e regulatório para uso da ayahuasca no Brasil, especialmente quanto aos usos religioso, espiritual e terapêutico”. DIMETILTRIPTAMINA Atualmente, o chá de ayahuasca, preparado com vegetais que fornecem substâncias como a Dimetiltriptamina (DMT), tem seu uso proibido para fins não rituais. O prazo para finalizar o estudo é de dois anos, período em que devem ser ouvidas organizações interessadas, especialmente comunidades indígenas e religiões que usam a substância em seus rituais. Em Poucas Linhas ► O TEDxVer-o-Peso 2026 abre na quinta-feira (10) as inscrições gratuitas para o encontro que será realizado no dia 2 de outubro, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Nesta nova fase na capital paraense, o evento chega com o tema “Sapopema: raízes que persistem” e curadoria do pesquisador e arte-educador Emerson Caldas. A programação reúne diferentes vozes para compartilhar ideias e experiências sobre a Amazônia, com discussões sobre ancestralidade, território, cultura e futuro. Entre os palestrantes (talkers) estão Waleska Queiroz, Uritã, Claudia Leão e Fagner Carvalho. ► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) informou que o funcionamento do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho foi retomado. Apesar disso, a publicação das pautas e atas das sessões de julgamento permanecerá sendo realizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional até o dia 11. ► Proprietários de veículos com placas de finais 40 a 60 têm até hoje (8) para antecipar o pagamento do IPVA 2026 com redução prevista para quem não possui multas de trânsito. O imposto também pode ser parcelado em até três vezes antes do vencimento ou pago integralmente na data do licenciamento. Motos e motonetas de até 200 cilindradas podem ter isenção ou redução do imposto, conforme os critérios previstos em lei. ► Feriadão de praias lotadas no nordeste paraense e retorno lento para a capital. O próximo feriado será em 12 de outubro, dia seguinte ao Círio de Nazaré. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) divulgou nota revelando preocupação com a crise no Supremo Tribunal Federal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!