R70: 'É um analfabeto político de alto grau, gente', diz Silas Malafaia sobre Augusto Cury

Inteligência artificial

Com bandeiras, slogans e marchando em círculo, 30 robôs protestaram em Varsóvia, ontem, exigindo a regulamentação da IA.

Ministro do STF

Em uma semana, André Mendonça conquistou 1,3 milhão de seguidores no Instagram, chegando a 3,3 milhões.

FISCO

PANE

Os últimos dias foram de muitas dificuldades para empreendedores de Belém que precisaram gerar notas fiscais no sistema da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Em nota, o órgão informou que a instabilidade se deve à necessidade de mudanças em razão da Reforma Tributária e garantiu que trabalha com celeridade nos ajustes necessários para melhorar o funcionamento do serviço e solucionar as intercorrências. A Sefin diz ainda que “equipes responsáveis seguem atuando para normalizar o sistema o mais breve possível”.

ELEIÇÕES

CONTA

Começa amanhã (9) o prazo para o envio, pelos candidatos, da prestação de contas parcial pelo sistema Conta+JE. O documento deve ser apresentado até 13 de setembro e conter a movimentação financeira e os recursos estimáveis em dinheiro recebidos ou utilizados desde o início da campanha até 8 de setembro deste ano.

PUNIÇÃO

Já o conjunto das prestações de contas referentes ao 1º turno deverá ser encaminhado à Justiça Eleitoral entre 5 de outubro e 3 de novembro. No caso de eventual 2º turno, o prazo para envio será de 26 de outubro a 14 de novembro. A Justiça Eleitoral alerta que a não apresentação ou a rejeição da prestação de contas pode resultar em punições, entre elas a obrigatoriedade de devolução de recursos ao erário, pagamento de multas e a suspensão de repasses do Fundo Partidário. Em situações graves, o candidato também pode ficar sujeito à inelegibilidade.

PESQUISA

CHAMADA

Pesquisadores têm até o dia 18 para submeter propostas ao programa federal Profix Conhecimento Brasil. As inscrições devem ser feitas pela plataforma da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e são destinadas a projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação voltados à atração e fixação de doutores no Pará.

ÁREAS

A chamada contempla áreas como saúde, biocosméticos, culturas alimentares, energia e sustentabilidade, inteligência artificial, materiais avançados, mudanças climáticas e prevenção de desastres naturais. O edital também prevê bolsas de mestrado e doutorado, além de apoio a projetos de pesquisa.

EDUCAÇÃO

ATRASO

Prefeituras de todo o País têm reclamado do atraso na liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A maioria dos municípios recebeu apenas valores referentes à creche e à pré-escola. Recursos destinados às demais etapas e modalidades, como a educação básica, por exemplo, seguem pendentes.

PRAZO

Sobre o problema, a gestão do FNDE informou, a respeito da 7ª parcela de 2026 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que a primeira parte dos recursos foi repassada em 19 de agosto, conforme a disponibilidade financeira daquele momento. O Fundo admite os atrasos, mas informa que “aguarda nova disponibilidade financeira para efetivar os novos repasses e segue adotando as providências necessárias para garantir a transferência dos valores devidos”.

CÍRIO

INGRESSOS

Começa hoje (8) a venda de ingressos para as arquibancadas para a passagem da Trasladação e do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. A Diretoria da Festa informou que a venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via Pix ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QR Code impresso para evitar falsificações e assegurar o controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

AYAHUASCA

ESTUDO

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criem um grupo de trabalho para “revisar e aperfeiçoar o tratamento jurídico e regulatório para uso da ayahuasca no Brasil, especialmente quanto aos usos religioso, espiritual e terapêutico”.

DIMETILTRIPTAMINA

Atualmente, o chá de ayahuasca, preparado com vegetais que fornecem substâncias como a Dimetiltriptamina (DMT), tem seu uso proibido para fins não rituais. O prazo para finalizar o estudo é de dois anos, período em que devem ser ouvidas organizações interessadas, especialmente comunidades indígenas e religiões que usam a substância em seus rituais.

Em Poucas Linhas

► O TEDxVer-o-Peso 2026 abre na quinta-feira (10) as inscrições gratuitas para o encontro que será realizado no dia 2 de outubro, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Nesta nova fase na capital paraense, o evento chega com o tema “Sapopema: raízes que persistem” e curadoria do pesquisador e arte-educador Emerson Caldas. A programação reúne diferentes vozes para compartilhar ideias e experiências sobre a Amazônia, com discussões sobre ancestralidade, território, cultura e futuro. Entre os palestrantes (talkers) estão Waleska Queiroz, Uritã, Claudia Leão e Fagner Carvalho.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) informou que o funcionamento do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho foi retomado. Apesar disso, a publicação das pautas e atas das sessões de julgamento permanecerá sendo realizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional até o dia 11.

► Proprietários de veículos com placas de finais 40 a 60 têm até hoje (8) para antecipar o pagamento do IPVA 2026 com redução prevista para quem não possui multas de trânsito. O imposto também pode ser parcelado em até três vezes antes do vencimento ou pago integralmente na data do licenciamento. Motos e motonetas de até 200 cilindradas podem ter isenção ou redução do imposto, conforme os critérios previstos em lei.

► Feriadão de praias lotadas no nordeste paraense e retorno lento para a capital. O próximo feriado será em 12 de outubro, dia seguinte ao Círio de Nazaré. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) divulgou nota revelando preocupação com a crise no Supremo Tribunal Federal.