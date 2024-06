R70: 'É torcer para estar na lista', diz Marta sobre as Olimpíadas

Automóveis

Venda de veículos novos cresce 10% no mês de maio em relação a 2023. Emplacamentos somam 194.257 mil unidades.

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.732. Prêmio acumulado para o próximo sorteio alcançou R$ 100 milhões.

Marta (J. Bosco)

"É torcer para estar na lista.”

Marta, artilheira da seleção brasileira de futebol feminino, ao revelar que está focada nas Olimpíadas.

>PETROBRAS

DEBATE

Líder da bancada do PT no Senado, Beto Faro (PT) convidou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para uma reunião na Casa. O encontro deve ocorrer na semana que vem. Na pauta, a exploração petrolífera na Margem Equatorial e o projeto Combustível do Futuro, que tramita no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel critica a proposta de inclusão do diesel coprocessado. O projeto também não tem consenso das entidades ambientais, que sugerem o uso de alternativas energéticas renováveis que reduzam as emissões de carbono. Os técnicos da Petrobras defendem que o coprocessamento traz uma tecnologia de ponta, usada em diversos países, utilizando 5% de óleo de soja, o que geraria redução nas emissões de gases de efeito estufa em torno de 2,8% em relação ao diesel fóssil puro.

>SOLAR

ENERGIA

O Pará assumiu a 11ª colocação no ranking nacional de geração própria de energia solar, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). De acordo com a entidade, o estado tem 931 megawatts de potência instalada de sistemas fotovoltaicos em telhados e pequenos terrenos. Já a capital, Belém, entrou pela primeira vez no Top 10 de cidades com maior potência instalada de sistemas fotovoltaicos em residências, empresas, propriedades rurais e prédios públicos, com 141 megawatts (MW). A geração própria solar abastece atualmente mais de 108 mil consumidores no Estado. São mais de 84 mil conexões operacionais da fonte fotovoltaica.

>ELEIÇÕES

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

A jornalista Ursula Vidal deixou a Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Recém-filiada ao União Brasil, partido do ministro do Turismo Celso Sabino, a agora ex-secretária vem sendo apontada como possível candidata à vice-prefeitura de Belém na chapa encabeçada pelo emedebista Igor Normando.

COTADO

Também apontado como opção de vice na mesma chapa, o titular da Secretaria de Esporte e Lazer, Cássio Andrade (PSB), deixará o cargo ainda hoje. O último compromisso oficial será a inauguração da primeira Arena Gamer Pública da região Norte. Vale lembrar que o prazo para que secretários de Estado e dos municípios deixem os cargos a tempo de concorrer às eleições deste ano se encerra amanhã.

>CASAMENTO

INÉDITO

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, presidida pelo deputado Carlos Bordalo (PT), realiza na próxima sexta-feira (14) o casamento comunitário de 23 casais. A cerimônia será no auditório João Batista, a partir de 15h e contará com o apoio do Centro de Atendimento ao Cidadão da Alepa.

EVENTO

Além de um coquetel que será servido aos casais e familiares, os noivos poderão contar com apoio dos fotógrafos da Casa Legislativa para registro deste momento. É a primeira vez que se realiza um evento deste tipo no parlamento paraense.

>MONTE ALEGRE

VOTO

Os pouco mais de 51 mil eleitores de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, se preparam para voltar às urnas no domingo (9). Quatro nomes estão na disputa pela prefeitura do município. Um deles, o ex-deputado Junior Hage, seguirá com o nome nas urnas, mas, se eleito, enfrentará uma batalha jurídica. Ele teve a candidatura impugnada por ter menos de seis meses de domicílio eleitoral no município. Além de Hage são candidatos Anselmo Picanço (PSD), Josefina Carmo (MDB) e João Tomé Filho (Avante).

CASSAÇÃO

A eleição suplementar em Monte Alegre foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que o então prefeito Matheus Almeida dos Santos e seu vice, Leonardo Albarado Cordeiro, tiveram os mandatos cassados por abuso do poder político e econômico.

SEÇÕES

O Tribunal Regional Eleitoral informou que no domingo irão funcionar 43 seções instaladas em 129 locais de votação, incluindo áreas ribeirinhas e comunidades quilombolas.

EM POUCAS LINHAS

► Presidentes de 134 Sindicatos de Produtores Rurais do Pará estão Belém para o 61º Encontro Ruralista que será encerrado hoje. Nesta edição o tema escolhido foi “Agro 4.0: Tecnologia, Inovação e Comunicação”. A programação inclui palestras e debates sobre temas como regularização fundiária, agrotecnologias e mudanças climáticas. O Encontro Ruralista é um evento semestral promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

► O verão amazônico está começando no Pará, mas pesquisadores observam que a vazante dos principais rios que cortam o Estado está em ritmo acima da média. O último boletim de monitoramento de secas e impactos no Brasil, referente ao mês de abril, indica que os municípios do norte e sudeste do Pará, a julgar pelo ritmo das águas, poderão ser classificados no auge do verão amazônico com seca extrema.

► A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou ontem o novo teto para os reajustes dos planos de saúde individuais e familiares em 2024. O índice de 6,91% aprovado pela agência reguladora é quase duas vezes maior que a inflação acumulada nos últimos 12 meses.

► A Catedral de Belém vai manter, até o próximo dia 8, um ponto de coleta para doações que serão enviadas ao Rio do Sul, onde milhares de pessoas estão em abrigos, obrigadas a deixar suas casas por causa das enchentes. Podem ser doados alimentos não perecíveis, material de limpeza, roupas e ração para animais domésticos.

► A prefeitura de Belém confirmou para hoje, às 10h, a assinatura da Ordem de Serviço (OS) para o início das obras de reforma do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (Pemb), localizado nos bairros da Marambaia e Val-de-Cães. A área total é de 38 hectares e o investimento será de R$ 31,8 milhões. Os recursos são oriundos de operações de crédito do Banco do Brasil.