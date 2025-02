R70: 'É também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares', diz Hugo Motta sobre decisão

Energia

A Aneel aprovou em reunião da diretoria a prorrogação de contratos, a vencer até 2031, de 19 concessionárias distribuidoras.

Nova fase de campanha de três ministérios passa a mobilizar profissionais de saúde e assistência social para comunicar casos.

"É também um reconhecimento das prerrogativas dos parlamentares.”

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, ao comemorar a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de aprovar o plano de trabalho das emendas parlamentares.

A Federação da Agricultura do Pará (Faepa) divulgou, ontem, nota de agradecimento ao governo do Pará pela revogação da chamada taxa do agro, que seria cobrada sobre as exportações de produtos agrícolas. Aprovado em dezembro do ano passado, o imposto entraria em vigor em março - e vinha gerando uma série de protestos dos representantes do setor. Segundo eles, a medida provocaria queda na competitividade dos produtos paraenses, e a consequente redução das vendas para o exterior. Na terça-feira, 25, o governador Helder Barbalho e a vice Hana Ghassan Tuma usaram as redes sociais para anunciar a revogação da lei que criou a nova taxa.

No documento divulgado ontem, a Faepa afirma que “a decisão demonstra a atenção e o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento do agronegócio, reconhecendo a sua relevância estratégica para a economia do Estado, a geração de empregos e a segurança alimentar da população”.

Em fevereiro, a Azul alcançou a marca de 235 mil clientes transportados entre os aeroportos internacionais de Belém e Fort Lauderdale, na Flórida, desde 2017, quando a aérea iniciou suas operações para o destino americano, a partir da capital paraense.

Atualmente, a companhia possui mais de 1,7 mil voos mensais chegando e saindo de Belém para 23 destinos diferentes no Brasil e no exterior - uma média diária de 62 voos operados. Ao todo, são ofertados cerca de 250 mil assentos mensais passando pelo aeroporto internacional Júlio César.

“Ninguém viaja liso”. Com essa frase, e explicando o significado de “liso” no Pará, o ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu ontem o governo com diversos dados econômicos no programa “Bom Dia Ministro”, da rede EBC, que produz o noticiário do governo federal. A fala de Sabino se deu ao citar a informação do aumento do turismo doméstico no Brasil.

Sabino citou os esforços do governo Lula em programas sociais que ajudam a reduzir as desigualdades, e também a queda do desemprego no Brasil, que atingiu o patamar mais baixo da história, com índice de 6,2%. Com mais empregos formais, o ministro afirmou que o brasileiro tem mais dinheiro e nunca viajou tanto como ocorreu ano passado, ano de sucesso também nos empregos, com registro de 200 mil contratações diretas no setor turístico.

A Fundação Hemopa está alertando a população para um golpe aplicado em Santarém, onde uma pessoa se passa por médica da instituição e solicita transferências via Pix para efetuar uma suposta compra de medicamentos. O golpe foi identificado após relatos de pacientes e usuários do hemocentro, que receberam esse tipo de mensagens e ligações. A direção do Hemopa reforça que todos os recursos para aquisição de insumos e funcionamento da unidade são garantidos por meio de financiamento público, sem necessidade de coletas externas. O caso já está sendo investigado pela polícia.

A indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Superior Tribunal Militar pode garantir a primeira ministra do Norte na história do órgão. A previsão é de que o nome do próximo integrante da corte seja anunciado na semana que vem. Lula decidirá quem vai substituir o ministro José Coêlho Ferreira, que se aposenta em abril. Entre os cotados está a advogada paraense Andreza Smith, doutora e mestre em Direito. Se indicada, Andreza será a segunda mulher, a primeira do Norte, na história do STM. O nome da paraense surge em meio à sinalização de que Lula indicará uma mulher para o cargo, justamente no momento em que a ministra Maria Elizabeth Rocha assume a presidência do STM. Nascida e criada em Belém, Andreza conta com apoios de peso no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

► O Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, organização com 24 anos de atuação em projetos socioambientais e vencedora do Prêmio Consciência Ambiental, em São Paulo, está lançando o projeto Hospedagem Low Cost COP 30 - a primeira iniciativa voltada ao público de baixo custo durante a conferência climática em Belém. O objetivo é abrigar 800 pessoas, entre ambientalistas, membros de ONGs e participantes da sociedade civil, oferecendo alternativa acessível e sustentável de hospedagem na sede do clube Tuna Luso.

► A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Pará elegeu o empresário Rafael Menezes para mais um triênio como presidente da entidade. Menezes ficará no cargo até 2027. Segundo ele, o principal desafio da gestão será enaltecer o setor gastronômico paraense durante a COP 30. O segmento de alimentação fora do domicílio vem sendo uma das principais pautas dos órgãos locais responsáveis pela Conferência das Partes, que acontece em Belém.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade celebrou, nesta semana, a certificação do primeiro acordo de pesca do camarão no Estado do Pará. O evento, na sede da Colônia de Pescadores Z-37, em Curralinho, no Marajó, reuniu representantes de 49 comunidades pesqueiras, sendo 25 de Oeiras do Pará e 24 de Curralinho, envolvendo mais de quatro mil famílias. O Pará alcançou a marca de 12 acordos celebrados entre comunidades pesqueiras, todos com o objetivo de estabelecer regras de pesca baseadas nas especificidades de cada região.

► O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, retornará à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a convite do governador Helder Barbalho. A data ainda está sendo definida. Cássio havia voltado à secretaria logo após as eleições, em 2024, mas deixou a pasta para assumir como vice-prefeito em 2025. Agora, retorna à secretaria, abrindo mão do salário de vice-prefeito.