R70: 'É público, é de graça e vai continuar assim', diz Lula sobre o PIX

Bloqueio de bens

PGE-RJ processa gestoras ligadas ao Master para reaver R$ 641 milhões do Rioprevidência.

Auditoria

O Tribunal de Contas da União (TCU) aponta falhas sistêmicas em emendas Pix e vê indícios de prejuízo de R$ 49,1 milhões.

ELEITORAL

CONVENÇÕES

Começa na segunda-feira (20) e vai até 5 de agosto, o prazo para que partidos realizem as convenções para as Eleições Gerais 2026. Nesse período, as legendas devem oficializar as candidaturas aos cargos em disputa, além de definirem detalhes como coligações e estratégias para o processo eleitoral. É o início de uma das etapas mais importantes da corrida às urnas.

PDT

E o PDT será o primeiro partido a realizar convenção estadual no Pará, abrindo oficialmente a temporada de homologações para as eleições deste ano. No próximo dia 23, a legenda oficializa a candidatura do deputado federal e ex-ministro do Turismo Celso Sabino ao Senado, em um movimento que deve reunir um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Pará a um partido que integra a base de sustentação do governo federal.

MOBILIZAÇÃO

A convenção também marcará o início da mobilização eleitoral pedetista, com a presença de lideranças de todas as regiões do Pará e caravanas do interior, consolidando o alinhamento entre o projeto nacional liderado por Lula e a estratégia do PDT para fortalecer sua representação no Estado e no Congresso Nacional.

REGISTRO

Ainda de acordo com o calendário eleitoral, o registro oficial das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deve ser feito até 16 de agosto. Essa etapa é indispensável para que os candidatos possam disputar as Eleições 2026. Após a homologação dos nomes nas convenções partidárias, os partidos, federações e coligações deverão encaminhar a documentação exigida dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A propaganda eleitoral terá início no dia 16 de agosto, quando os candidatos poderão realizar campanhas nas ruas e na internet. No rádio e na TV, a campanha começará no dia 28 de agosto.

PESQUISA

PUBLICAÇÃO

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até 7 de agosto para inscrever pesquisas na segunda edição da Revista Pulsar, iniciativa criada pelo Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A Pulsar é a primeira revista científica produzida por estudantes da educação básica no País. Na segunda edição, a publicação amplia sua chamada para receber trabalhos desenvolvidos por alunos de outras instituições brasileiras.

ESTUDANTES

Lançada em maio deste ano, a primeira edição reuniu cerca de 40 estudantes autores e publicou nove artigos científicos. A revista está disponível gratuitamente em formato digital e pode ser consultada por estudantes, professores e pesquisadores interessados em conhecer os trabalhos já publicados.

PREFEITURAS

DINHEIRO

Os mais de cinco mil municípios brasileiros recebem, na segunda-feira, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 2º decêndio do mês de julho. Ao todo, serão repassados pouco mais de R$ 2, 4 bilhões, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

AUMENTO

No período, o FPM registrou crescimento de R$ 247,73 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O principal fator foi o aumento da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), cujo valor foi de R$ 1,76 bilhão, representando um crescimento de 21,2%. Também contribuiu para essa alta o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com R$ 146 milhões.

AUTISMO

ATENDIMENTO

A Justiça Federal determinou que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) retome o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, em Belém. A decisão atende a ação movida pelo Ministério Público Federal. Segundo o MPF, a unidade de saúde estava restringindo o acesso aos serviços multiprofissionais, admitindo apenas pacientes com autismo que também apresentassem doenças raras ou comorbidades de maior complexidade. A decisão estabelece prazo máximo de 30 dias para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

EM POUCAS LINHAS

► Está proibida a entrada de veículos com som automotivo na praia do Atalaia, em Salinópolis, nos horários em que houver previsão de maré alta. Ontem, por exemplo, a entrada foi permitida somente a partir de 0h, com permanência autorizada até as 4h. O mesmo ocorrerá hoje e amanhã.

► A travessia por balsas entre Salvaterra e Soure contará com viagens extras em datas e horários específicos entre julho e o início de agosto. As passagens para o trecho são adquiridas no local, diretamente na embarcação. Neste fim de semana estarão disponíveis saídas nos horários de 23h no sábado e domingo, e 1h no sábado, além de 21h, no domingo.

► A Fundação Hemopa está realizando uma série de campanhas de doação de sangue ao longo do mês de julho, período em que historicamente cai o comparecimento de voluntários. A próxima ação será realizada no dia 24, no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), aberta ao público. O cadastro dos voluntários será feito das 8h às 16h, com atendimento em estrutura montada em sala e unidade móvel de coleta.

► Serviços jurídicos e um mutirão processual fazem parte da programação da Semana de Atenção à Pessoa Idosa que o Tribunal de Justiça do Estado (TJE) promove entre os dias 17 e 22 de agosto, visando contribuir para o fortalecimento das ações de proteção e promoção dos direitos dessa população. A abertura será dia 17, na Escola Judicial do Pará (EJPA).

► O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou nova versão do e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Segundo o órgão, o novo app oferece mais funcionalidades e ganhou reforço na segurança. Entre as novidades da via digital do título de eleitor estão o acompanhamento de solicitações feitas pelo Título Net, emissão da certidão de filiação partidária, sincronização automática dos dados cadastrais, geração de código de autenticação, pagamento de multas eleitorais por Pix ou cartão de crédito e a integração do módulo “Boletim na Mão” ao próprio aplicativo.