R70: 'É preciso regular', diz Manyika, vice-presidente de Pesquisa, Tecnologia e Sociedade do Google

Alerta de golpe

O Inep acionou a Polícia Federal para investigar um falso site que imita o canal oficial de inscrições do Enem 2024.

Imposto de Renda

Os contribuintes que perderam o prazo ainda devem entregar a declaração e pagar uma multa pelo atraso.

James Manyika (J. Bosco)

"É preciso regular.”

James Manyika, vice-presidente de Pesquisa, Tecnologia e Sociedade do Google, sobre a inteligência artificial. Ele defende a criação de boas normas para evitar riscos e preservar os benefícios da tecnologia.

MINA

ACORDO I

O governo do Pará e a mineradora Vale sinalizaram, esta semana, em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), que estão dispostos a encontrar um caminho para resolver o impasse em relação à retomada da operação da mina de níquel de Onça Puma, sudeste do Estado, suspensa no início do mês passado por decisão do Tribunal de Justiça estadual. O grande entrave no debate se dá pelo suposto descumprimento de ações de mitigação de impactos decorrentes das atividades de mineração, exigidas pelo governo paraense. Conforme o termo da audiência, houve um alinhamento entre as partes em relação às “questões consideradas mais sensíveis”. O Pará havia identificado 14 pontos que considera como cumprimento insatisfatório por parte da Vale e da Mineração Onça Puma.

ACORDO II

A Vale se comprometeu a reapresentar um relatório de impacto ambiental que atenda às expectativas do Estado. Também disse que aguarda a análise da atualização do Plano de Controle Ambiental apresentado em 2021, enquanto o governo do Pará disse que vai finalizá-lo em 90 dias. Entre outras iniciativas, a Vale também firmou compromisso em buscar contratar trabalhadores locais, conceder bolsas de estudos e resgatar a fauna da região.

TRÂMITE

A Procuradoria-Geral do Estado, presente no ato, ficou de apresentar ao governador Helder Barbalho (MDB) os encaminhamentos da audiência para fins de análise sobre a retomada das atividades da Vale. Um novo encontro entre os envolvidos está marcado para 20 de junho.

CAOS

Em petição encaminhada ao STF, a Vale havia argumentado que a situação poderia provocar um “caos social de uma tragédia anunciada”.

SINDICATOS

A Vale citou a manifestação de sindicatos locais de que “os impactos dessa medida precipitada afetam não apenas os trabalhadores, mas também todo o comércio e a arrecadação dos municípios, que dependem da mineração como sua principal fonte de sustento”. A produção de níquel de Onça Puma respondeu por cerca de 10% do total desse minério produzido pela Vale no ano passado.

ELEITORES

PERDA

Capital do Pará, Belém perdeu eleitores, na última contagem ratificada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Saiu de 1.066.424 aptos a votar, em 2022, para 1.056.697 nas eleições deste ano.

ANANINDEUA

Já a vizinha Ananindeua registrou pequeno aumento. Passou de 349.253 para 357.989 eleitores, enquanto Santarém saltou de 237.411 para 246.570 eleitores. Dos 144 municípios, apenas Belém, Ananindeua e Santarém tinham possibilidade de segundo turno por estarem com mais de 200 mil eleitores. Nas eleições municipais deste ano, Parauapebas - que também atingiu esse número - poderá ter duas eleições caso nenhum dos candidatos atinja a marca de 50% mais um voto.

ÁGUA

DIREITO

Nesta quarta-feira (5) Belém receberá o seminário “Água e esgoto como direito universal, conhecendo o modelo privatista da prestação do serviço de água e esgoto no Pará”. A organização é do Sindicato dos Urbanitários do Pará (Stiupa), Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), Observatório Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas), Prefeitura Municipal de Belém, Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas de Belém (FMMCB), Universidade Livre da Amazônia (Ulam) e Internacional de Serviços Públicos (ISP). Serão duas mesas principais, uma pela manhã e outra à tarde, com os temas “A privatização do Saneamento do Pará em meio à COP 30, em Belém” e “Saneamento e os direitos, dignidade e sobrevivência humana”.

MARAJÓ

INVESTIGAÇÃO

Confirmada para a quinta-feira (6), em Melgaço, arquipélago do Marajó, a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para apurar as denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A audiência foi aprovada em abril, a pedido do senador Zequinha Marinho (Podemos-Pará). Estão previstos depoimentos de familiares de vítimas, de pessoas que atuam na causa, como a missionária Maria Josefa, da casa de acolhimento Ágape da Cruz, localizada em Portel, e a irmã Henriqueta, do Instituto Dom Azcona.

Em Poucas Linhas

► O Sindicato dos Médicos do Pará será o anfitrião do I Congresso Acadêmico Sindical da Federação Médica Brasileira, que será realizado nos dias 28 e 29 de junho, em Belém. O Estado do Pará foi o primeiro a contar com um Núcleo Acadêmico para permitir a associação de estudantes de Medicina ao Sindicato da categoria, por meio do projeto Acadêmico Aspirante, que garante aos estudantes os mesmos benefícios disponíveis aos médicos sindicalizados.

► Recente estudo publicado na revista Nature Medicine monitorou as sequelas da covid-19 em um grupo de 135 mil pessoas, por três anos. A pesquisa norte-americana descobriu que os problemas respiratórios e os neurológicos foram os mais comuns entre os infectados pelo vírus em 2020.

► A Banda Sinfônica Maestro Vale se apresenta hoje, em Belém, no Theatro da Paz, dentro do 37º Festival Internacional de Música do Pará, promovido pela Fundação Carlos Gomes e pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, com o apoio do Ministério da Cultura. Com uma formação de 65 músicos, sob a regência dos maestros José Vale e Cleyton Athaíde (Pithy), será a segunda vez que a banda de Vigia participará desse festival. O festival que começa neste domingo vai até o dia 9 de junho.

► Amanhã é Dia Nacional de Conscientização contra a Obesidade e os estudos apontam a necessidade urgente de prevenir o problema. Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2024, lançado pela Federação Mundial de Obesidade, apontam que em 2035 o Brasil pode atingir o índice de 50% das crianças e adolescentes, entre cinco e 19 anos, com obesidade ou sobrepeso, o que representa mais de 20 milhões de brasileiros. Segundo o documento, a taxa anual de crescimento da doença neste grupo, entre 2020 e 2035, será de 1,8%.