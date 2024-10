R70: 'É preciso reconhecer programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida', afirma Otoni de Paula

Alerta do governo

Tempestade pode provocar deslizamento e inundações em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais neste fim de semana.



Lei sancionada

Governos terão que divulgar dados de rendimento escolar de alunos e currículo de diretores. Regra vale para todo o Brasil.

(J.Bosco)

“É preciso reconhecer programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida.”

Otoni de Paula, deputado federal evangélico do MDB carioca, justificando em entrevista à CNN Brasil os elogios que dirigiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

ANIMAIS

APREENSÃO



Esta semana foi marcada por mais uma operação da Polícia Federal com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Receita Federal para apreensão de artefatos e espécimes da fauna silvestre brasileira que estavam em vias de serem embarcados para o exterior. Durante a operação, foram confiscados três cocares e um chocalho, feitos com penas de aves silvestres; e onze animais mortos, incluindo duas serpentes, uma cabeça de lagarto, um escorpião, duas rãs, três centopeias e duas lesmas. Os itens e animais estavam nas bagagens de passageiros: um dos cocares foi encontrado com uma passageira portuguesa que retornava a Portugal.

EMBRAPA

LANÇAMENTO



A Embrapa lançará na terça-feira (22), na sede da instituição em Belém, duas novas variedades de feijão-de-metro, aquele utilizado em saladas, nas cores roxo e verde-oliva. A BRS Lauré e BRS Raíra são as primeiras cultivares desse tipo de feijão recomendadas para o estado do Pará. Além das cores diferenciadas, elas possuem vagens mais longas e são mais produtivas que os tipos atualmente utilizados no campo.



INOVAÇÃO



O feijão-de-metro é um tipo de feijão-caupi, cujas vagens são consumidas inteiras cruas ou cozidas na forma de saladas ou em outros pratos. Leguminosa nativa da Ásia, o feijão-de-metro, também conhecido como feijão-verde, foi introduzido no Pará no início do século 20 por imigrantes japoneses. Atualmente é cultivado em sua maioria por pequenos produtores nos cinturões verdes de diversas cidades paraenses e colhido o ano todo. As novas variedades da Embrapa são voltadas para fortalecer e diversificar a produção da agricultura familiar do estado.



PRODUÇÃO



Apesar de não haver estatísticas específicas sobre a produção de feijão-de-metro no estado, a Central de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA) estima que o volume produzido nos últimos cinco anos no estado (2019 a 2023) foi em torno de 700 a 800 toneladas em uma área plantada estimada em 20 hectares. Os maiores produtores paraenses são os municípios de Santo Antônio do Tauá, Curuçá, Maracanã, Santa Izabel e Castanhal.

DETENTOS

TRABALHO



Um convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) disponibiliza vagas de trabalho para as pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto, da Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro (UCR Coqueiro). Desde a sua criação, em 2016, mais de 50 internos já passaram pelo projeto Acuaré, que garante remuneração e tem jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais. O projeto permite que eles desenvolvam habilidades em áreas como manutenção predial, pintura e refrigeração. O interno que recebe como benefício o salário mínimo, a contribuição previdenciária e 25% do salário é destinado à família dele.

ALAGAMENTO

SOLUÇÃO



O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) concluiu a segunda etapa das obras de drenagem do canal Toras, para resolver problemas com alagamentos na BR-316. Com o fim dos serviços no sentido entrada de Belém e asfaltamento da pista que foi escavada para o assentamento da tubulação, o tráfego será liberado nos próximos dias. Para solucionar os alagamentos no trecho, o projeto de drenagem do canal Toras inclui várias etapas: a primeira e já executada foi o assentamento de seis linhas de tubos de aço de 2.40 cm na avenida Independência; a segunda e também já finalizada foi inserir a tubulação na BR-316, primeiro no sentido de entrada em Belém. Agora, operários e máquinas vão focar no assentamento da tubulação no canteiro central, onde não haverá intervenções de trânsito. Veículos poderão seguir na rodovia pelas pistas já liberadas.



DESVIO



Após a conclusão desta terceira etapa, que deve durar cerca de 30 dias, será necessária a abertura de outro desvio no sentido saída de Belém, para que a drenagem seja instalada por completo em toda rodovia.

EM POUCAS LINHAS

► O líder da bancada do PT no Senado, Beto Faro, propôs a realização de uma audiência pública para discutir os temas tratados durante a presidência do Brasil no G20, que se encerra em novembro de 2024. A ideia é antecipar o debate sobre os posicionamentos comuns e discordantes entre os membros do grupo, que inclui 19 países, além da União Africana e da União Europeia. A intenção é chegar à Cúpula com um entendimento mais claro sobre os acordos que serão firmados pelos chefes de Estado e de governo, decisões que Beto Faro considera “determinantes para o futuro da humanidade”.



► O Instituto Estadual Carlos Gomes abriu inscrições para o processo seletivo do bacharelado em música 2025, que oferta vagas para as habilitações em instrumentos e canto. Os candidatos podem se inscrever até o dia 14 de novembro por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial: www.fcg.pa.gov.br Ao todo serão ofertadas 26 vagas para as habilitações em canto e instrumentos (violino, violoncelo, violão, clarinete, saxofone, trompete e percussão).



► A paratleta Emanuelly Braga, de 17 anos, vai representar o Pará na 3ª edição do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico Sub-20, até este domingo, em São Paulo. Emanuelly concorre na modalidade atletismo adaptado, e ela integra o programa Parádesporto, do governo do Pará, com gestão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).



► A vila de Alter do Chão, em Santarém, vai receber o primeiro sistema de abastecimento de água da Cosanpa para e atender à população residente de 14 mil pessoas e o grande fluxo de turistas que aumenta a cada ano. Os testes químicos estão em fase final, assim como a obra dos reservatórios e a rede de distribuição, que vai comportar mais de duas mil ligações domiciliares.