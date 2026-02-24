R70: 'É muito difícil a gente caminhar com a esquerda', diz presidente do União Brasil

Câmbio

Dólar fecha em R$ 5,16 e atinge menor valor em 20 meses. Bolsa encosta nos 191 mil pontos, mas cai influenciada pelo exterior.

Vias federais

Quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga. PRF registrou 1.172 mortes em dois meses.

URGÊNCIA

ALEPA

Nesta terça-feira (24), a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) vota uma série de projetos. Três têm urgência. Eles decidem sobre a instituição de um Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; a criação de cargos de provimento em comissão na Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac); e a prorrogação da vigência do Plano Estadual de Educação. Outros temas importantes, como o projeto que prevê acúmulo de cargos para professores e profissionais da saúde, também estão na lista desta terça.

HIDROVIAS

REVOGAÇÃO

Movimentos sociais e ativistas comemoraram, ontem (23), a prometida revogação do Decreto 12.600/2025, que prevê a inclusão de trechos de rios amazônicos no Programa Nacional de Desestatização, abrindo caminho para dragagem e concessão de hidrovias nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. A medida, que ainda aguarda publicação no Diário Oficial da União (DOU), também prevê o cancelamento das dragagens nos rios, áreas associadas a territórios de povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhas. O anúncio ocorre após 33 dias de mobilização social, com protestos e articulações institucionais que apontaram riscos socioambientais e impactos considerados irreversíveis. Organizações destacam que a decisão reforça a necessidade de cumprimento do direito à consulta livre, prévia e informada, previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em projetos de infraestrutura na Amazônia.

CÂMARA

O tema também ganha atenção na Câmara dos Deputados, em Brasília, hoje. Está prevista a realização de um debate com representantes do governo federal, lideranças indígenas e especialistas.

REQUERIMENTO

A reunião foi convocada por requerimento dos deputados Célia Xakriabá e Airton Faleiro, e também estão convidados a Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério de Portos e Aeroportos. A iniciativa busca reunir as diferentes instâncias do poder público e da sociedade civil para discutir temas relacionados a povos indígenas e infraestrutura.

SUDAM

RECURSOS

O Conselho Deliberativo da Sudam (Condel) aprovou a nova programação financeira anual do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para 2026, com foco em maior inclusão, participação social e descentralização, ampliando o atendimento a pequenos e microprodutores rurais e urbanos. A decisão foi tomada em reunião extraordinária com participação de ministérios, governos estaduais, confederações e movimentos sociais. Também foi aprovada a regulamentação da aplicação de 1,5% do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia. Entre as novidades do FNO está a destinação de recursos para planos integrados de desenvolvimento sustentável elaborados a partir de consultas nos territórios. Serão destinados R$ 120 milhões para ações no arquipélago do Marajó e no de Bailique (AP), e outros R$ 120 milhões para terras indígenas em Roraima, Lago de Tucuruí, Vale do Juruá (AC) e Baixo Tocantins/Microrregião de Cametá.

SEDEME

VISTORIA

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) realizou visitas técnicas a quatro empresas que solicitaram incentivos fiscais do governo do Pará,em Ananindeua, Castanhal e Abaetetuba. A ação integra a política estadual de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico e avalia se os empreendimentos estão executando os projetos apresentados para obtenção dos benefícios, incluindo instalação da planta industrial, geração de empregos, investimentos, inovação tecnológica, qualificação profissional e cumprimento de normas ambientais. Foram vistoriadas indústrias de salgadinhos, alimentos à base de açaí, destilaria de bebidas e produção de polpa de açaí. As empresas podem receber incentivos de 50% a 95% de redução do ICMS, por 7 a 15 anos, prorrogáveis até 30 anos, com fruição máxima até 31 de dezembro de 2032.

Em Poucas Linhas

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) publicou edital do 10º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. São ofertadas 14 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os cargos de assistente ambiental, auxiliar ambiental e analista ambiental, com lotação em Altamira, Belém, Bragança, Breves, Capanema, Colares e Maracanã. As inscrições serão realizadas amanhã (25) e quinta-feira (26), exclusivamente pela internet, no Sistema de Processo Seletivo (Sipros), no site do governo do Estado. A remuneração base varia de R$ 1.337,05 a R$ 2.186,87, com jornada de 40 horas semanais. O processo seletivo terá três etapas: inscrição, análise documental e curricular e entrevista pessoal. A convocação seguirá a ordem de classificação e a necessidade administrativa do órgão.

► Famílias ribeirinhas assentadas da reforma agrária em Afuá, no arquipélago do Marajó, passaram a investir na produção artesanal de vinho tinto de açaí, com apoio da Emater e tecnologia proposta pela Embrapa para ampliar o aproveitamento da cadeia produtiva local. Desde o segundo semestre de 2025, cerca de 20 famílias dos assentamentos Ilha Araraman e Ilha Charapucu participaram de oficinas e receberam kits de fermentação, resultando em versões suave e seco da bebida. A produção ocorre em pequenos lotes, com cerca de 28 litros por safra em algumas propriedades, e o produto é comercializado em garrafas de 750 ml, ao preço médio de R$ 60. As vendas ocorrem por encomenda e em feiras regionais, com estimativa de lucro superior a 50%.

► A Emater presta orientação técnica, capacitação e apoio ao acesso a políticas de crédito rural. A iniciativa integra ações da Associação do Desenvolvimento Intercomunitário dos Rios Corredor, Furo dos Chagas, Maniva e Outros e passou a compor a marca Art-Mani, que reúne produtos derivados de sementes amazônicas.