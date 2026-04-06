R70: 'É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando', diz Flávio Bolsonaro

Tensão

Tripulante de caça norte-americano passou 40 horas escondido na fenda de uma montanha até ser resgatado pelos EUA.

Salgado

Custo para completar as 980 figurinhas do álbum da Copa 2026 pode chegar a R$ 6.200. Vendas começam em maio.

APOIO

PESO

A filiação do deputado federal Celso Sabino ao PDT, oficializada no último sábado, 4, ganhou ares de evento suprapartidário. Presente no evento, a ex-governadora Ana Júlia Carepa (PT) afirmou que representava também o ex-ministro José Dirceu e foi além: cravou que a pré-candidatura de Sabino ao Senado conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A fala elevou o ato de filiação ao status de movimento articulado no eixo nacional.

PRESENÇAS

ESTRATÉGICAS

Além de lideranças partidárias, o ato que marcou a entrada de Celso Sabino no PDT reuniu nomes que sinalizam capilaridade política e institucional. Entre eles, o ex-deputado José Carlos Lima (PV), cuja presença foi lida nos bastidores como indicativo de diálogo com setores ambientais. Ao lado de Ana Júlia Carepa, o evento mostrou que Sabino busca ampliar sua base de apoio para além do campo partidário, mirando uma construção mais robusta para a disputa ao Senado.

SAÚDE

MUTIRÃO

A Justiça Federal do Pará vai realizar, de 7 a 10 de abril, a Semana Nacional da Saúde. A meta é realizar 100 audiências de conciliação relativas a processos envolvendo questões relacionadas ao setor. Na Seção Judiciária do Pará, as audiências ficarão a cargo do Centro Judiciário de Conciliação (Cejuc), sob a coordenação da juíza federal Hind Ghassan Kayath.

PSM

E o juiz federal da 6ª Vara Judiciária do Pará, Ruy Dias de Souza Filho, marcou para o próximo dia 13, audiência para discutir o atendimento no calamitoso Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. Foram convocados o Ministério Público Federal, os conselhos regionais de Medicina, Odontologia e de Psicologia e a Defensoria Pública da União, a Prefeitura de Belém e a União.

AÇÃO CIVIL

A Defensoria Pública é autora de ação civil pública contra o município e a União, acusadas de omissão na prestação do serviço de neurocirurgia na unidade que é referência de urgência e emergência na capital.

FIOS

EXEMPLOS

A Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará, deu um exemplo que deveria ser seguido por outras Câmaras de outras grandes cidades do Pará, especialmente da capital Belém. Aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a remoção de cabos e fiações aéreas sem uso instaladas por concessionárias que utilizam a rede de postes no município. A proposta teve autoria do vereador Erasmo Maia (União). De acordo com a proposta, empresas que mantiverem cabos irregulares poderão receber multas de até 300 Unidades Fiscais de Referência do Município de Santarém por ocorrência. A legislação prevê também que em até seis meses, toda a fiação inutilizada atualmente seja retirada.

PRAGA

CONTROLE

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará desenvolveu um novo sistema digital para o monitoramento da mosca-da-carambola, praga que ameaça a fruticultura. O sistema permite o cadastro de armadilhas, registro de dados em campo e integração com plataformas oficiais, garantindo maior agilidade na gestão das informações. A nova ferramenta poderá ser utilizada em dispositivos móveis, mesmo sem conexão com a internet, com sincronização posterior dos dados. O objetivo é melhorar os procedimentos de monitoramento no território paraense, reduzindo o tempo de resposta e aprimorando o controle fitossanitário. A iniciativa também fortalece os resultados já reconhecidos nacionalmente, como o selo de boas práticas concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária ao programa desenvolvido no estado.

INDÍGENA

SEMANA

O Museu Paraense Emílio Goeldi abre, no próximo dia 14, a Semana dos Povos Indígenas com a realização do seminário “Pesquisadores Indígenas e Saberes Compartilhados”. O evento será no Campus de Pesquisa, na Terra Firme.

EM POUCAS LINHAS

► A obra “Verde Vagomundo”, de Benedicto Monteiro, é o mote do pavilhão paraense na primeira edição da Bienal Brasileira de Arquitetura, que pode ser visitada até 30 de abril, em São Paulo.

► No próximo dia 6 de abril, será realizada a cerimônia de posse da nova diretoria do colegiado, que terá à frente a empresária Poliana Bentes, Diretora da BNTS - Relações Institucionais e Governamentais, para o biênio 2026–2028. Eleita em chapa única no último dia 23 de março, Poliana chega à presidência com a proposta de aproximar ainda mais o Conselho da realidade das empreendedoras paraenses.

► Até a manhã de ontem, mais de 40 locais e 17 veículos foram inspecionados por equipes da Delegacia Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal. O objetivo foi o combate à poluição sonora. E falando em poluição sonora, as motos com motor “envenenado”, sem o escapamento continuam atormentando a vida dos belenenses. O problema atinge moradores de todos os bairros da capital.

► Apenas nos dois primeiros dias da Operação Semana Santa, sete pessoas foram conduzidas a Delegacia por embriaguez ao volante. Apesar das campanhas institucionais, ainda há quem insista na mistura perigosa de álcool e direção.

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza na terça-feira, 7, o seminário estadual alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, na Faculdade Anhanguera, em Marabá, Sudeste paraense. Com o tema “Sim! Podemos acabar com a tuberculose”.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) realizou nesta quarta-feira, dia 1º de abril de 2026, no Centro de Eventos Benedito Nunes, a sessão solene de outorga do título de Doutora Honoris Causa à ativista e intelectual Raimunda Nilma de Melo Bentes. A honraria reconhece trajetórias de impacto excepcional na sociedade. Nilma Bentes foi uma das pioneiras da luta antirracista defesa dos direitos das mulheres negras no Estado.