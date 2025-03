R70: 'É melhor sair muito bem do que já velho', diz José Sarney

Fisco

A Secretaria da Receita Federal apresenta, nesta semana, as regras do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024.

Eleições

Eleitores que não participaram das três últimas eleições têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação eleitoral.

(J. Bosco)

"É melhor sair muito bem do que já velho.”

José Sarney, ex-presidente, de 94 anos. O presidente de honra do MDB preferiu não opinar se Lula deveria ou não se candidatar às eleições de 2026, mas falou sobre a própria experiência.

ONU

TURISMO

Ao instalar oficialmente o escritório regional da ONU Turismo no Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que, com mais essa iniciativa, o turismo no Brasil este ano deve alcançar patamares inéditos. Sabino tem como base os primeiros indicadores deste ano: fevereiro mal acabou e o País já registrou a chegada de 2,8 milhões de turistas estrangeiros, só nos dois primeiros meses - um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado.

DIRETOR

Na ocasião, Sabino, que atualmente preside o Conselho Executivo da ONU Turismo, também apresentou o nome de Heitor Kadri para dirigir o escritório, instalado no Rio de Janeiro, para a promoção do setor nas Américas e no Caribe. O evento de inauguração, na última sexta-feira (7), contou com a presença do secretário-geral da entidade internacional, Zurab Pololikashvili, que destacou a grande oportunidade para o Brasil de ter a primeira unidade da entidade nas Américas.

INDÚSTRIA

COP

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, participa hoje, em Brasília, do lançamento da Sustainable Business COP 30 (SB COP). Carvalho integra a equipe de engajamento da iniciativa, promovida pela Confederação Nacional das Indústrias para reunir contribuições de empresas e instituições e levar recomendações do setor produtivo à COP 30.

REPRESENTATIVIDADE

Inspirada no B20, braço empresarial do G20, a SB COP busca ampliar a representatividade do setor privado na agenda de sustentabilidade, em seis eixos estratégicos, incluindo transição energética, bioeconomia e financiamento climático. O evento contará com a presença do presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, e tem entre os convidados o presidente Lula, além de empresários e demais autoridades.

FISCALIZAÇÃO

VIRTUAL

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Artran) anunciou que dará início hoje a uma nova fase na fiscalização do transporte intermunicipal do Estado. As autuações de empresas que descumprirem a legislação - quanto ao uso da identidade visual, itens de segurança e direito à gratuidade - serão feitas de forma virtual e as informações serão lançadas imediatamente no sistema.

TREINAMENTO

Para isso, os controladores da agência receberam smartphones e foram treinados para o uso do sistema. Antes da informatização dos dados, os controladores da Artran faziam todo o preenchimento manual das autuações, que depois entravam em uma fila para serem digitadas, uma a uma, no sistema.

INFÂNCIA

PROTEÇÃO

A Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci abriu processo seletivo para a formação do quadro de Agentes de Proteção da Infância e Juventude. O certame está voltado para a seleção de voluntários residentes na Região Metropolitana de Belém. Os selecionados terão a missão de fortalecer a fiscalização e garantir o cumprimento das leis de proteção às crianças e adolescentes, conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição Federal.

PRAZO

Os interessados podem se inscrever até 4 de abril. A Vara da Infância e Juventude de Icoaraci inclui os distritos de Icoaraci e Outeiro e a região insular pertencente a esses territórios. Apenas no distrito de Icoaraci, a população estimada é de 300 mil habitantes, quantitativo que aumenta ao incluir os demais bairros, ilhas e distritos atendidos pela unidade especializada.

CARNAVAL

RIO

O Rio Carnaval informou neste domingo (9) que as modalidades Ingresso Sambista e Passaporte Rio Carnaval de entradas para os desfiles do Grupo Especial 2026 já estão esgotadas. A organização dos desfiles afirmou que informações sobre os ingressos avulsos serão divulgadas posteriormente. Para o carnaval carioca, vitrine do País no exterior, a folia de rua na cidade do Rio de Janeiro esperava 8 milhões de pessoas, gerando movimentação econômica de aproximadamente R$ 5,5 bilhões, de acordo com a RioTur.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Instituto Paraense de Direito de Defesa (IPDD) realiza no próximo dia 14 a XVII edição do Programa de Informação de Tributos. Cerca de 500 advogados já participaram do programa. O evento desta semana marca os 15 anos do instituto e deve reunir especialistas do setor que vão apresentar as técnicas mais eficazes dentro do direito penal. A comemoração será realizada na Fibra, às 18h.

➤ A Escola de Governança Pública do Estado do Pará foi escolhida dentre as escolas de governo do Brasil para apresentar ações no encontro “5 para 30: as Escolas de Governo na Agenda 2030”, evento que contará com as participações da ONU Brasil e da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS/Presidência da República). O evento ocorre no dia 14 de março e terá transmissão on-line. A inscrição deve ser feita por meio do site da EGPA. A Agenda 2030 é um guia para a comunidade internacional e um plano de ação para um mundo mais sustentável e resiliente até 2030. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos.

➤ Ficam abertas até 25 de março as inscrições para o primeiro casamento comunitário realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Serão disponibilizadas 100 vagas para casais heterossexuais e homoafetivos. As inscrições devem ser feitas no Núcleo de Atendimento Referencial, na travessa 1° de Março, bairro da Campina. A cerimônia é gratuita.

➤ Os níveis dos rios Itacaiúnas e Tocantins, no sudoeste do Pará, estão em situação de alerta. No fim de semana, o Itacaiúnas atingiu a marca de 12,19 metros, superando o nível anterior, que marcava na régua 11,99 metros. Já o Tocantins chegou a 10,21 metros, com uma leve queda em relação ao nível anterior, de 10,22 metros. Segundo a Defesa Civil, atualmente, na região, 52 famílias estão desabrigadas, 82 estão desalojadas e 13 continuam ilhadas nas áreas afetadas.

➤ Uma equipe técnica do Ministério da Saúde está em Breves, no arquipélago do Marajó, para investigar casos de febre amarela. Atualmente o município tem 15 casos confirmados e sete sob investigação.