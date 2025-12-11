R70: 'É melhor ficar esperto, ou será o próximo', diz Donald Trump sobre presidente da Colômbia

Tráfico humano

Operação da PF investiga organização que aliciava mulheres no Brasil. Meta é combater exploração sexual na Europa.

Economia

CNI projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2026. Segundo entidade, juros altos e emprego fraco devem frear economia.

ESCOLA

TURISMO

Criada com foco na COP 30, a Escola Nacional de Turismo (ENT), em Belém, fechou o primeiro ano de atividades e com mais de 4 mil alunos formados e inicia o sétimo ciclo de cursos gratuitos. Inaugurada em novembro de 2024 pelo Ministério do Turismo, a unidade se consolidou como um dos principais polos de qualificação do setor no Brasil. As novas turmas estão começando com aulas noturnas. A ENT funciona em cooperação técnica com o Instituto Federal do Pará (IFPA).

LEGADO

A escola é considerada um dos principais legados da COP 30 para o Estado. Entre os cursos ofertados estão Condutor de Atrativos Turísticos, Inglês, Espanhol, Organizador de Eventos, Educação Ambiental, Sustentabilidade e Gestão de Negócios Turísticos. A iniciativa atende Belém e outros municípios, com foco em qualificação rápida, inclusão social e preparação profissional para um mercado em constante expansão.

MENINAS

JUSTIÇA

Depois de passar por Chaves, a 6ª Itinerância Marajó, etapa do programa “Ação para Meninas e Mulheres do Marajó”, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), chegou ao município de Afuá. A programação reúne autoridades do Judiciário, representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), gestores locais e especialistas em direitos humanos em uma força-tarefa essencial para prevenir a violência e ampliar o acesso à Justiça no arquipélago do Marajó. O objetivo do programa é o combate à violência contra mulheres e à exploração sexual infantil.

CIÊNCIA

PREMIADA

Com sede em Belém, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) foi o destaque no maior prêmio ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU), o Champions of the Earth (Campeões da Terra).

RECONHECIDO

O Imazon foi reconhecido na categoria Ciência e Inovação pelo pioneirismo no monitoramento da floresta com tecnologias geoespaciais avançadas e inteligência artificial. Em vinte edições da premiação, esta foi a primeira vez em que uma instituição de pesquisa brasileira venceu a categoria de Ciência e Inovação. A cerimônia de premiação foi realizada ontem em Nairóbi, no Quênia.

JOVEM

TRABALHO

O Estado do Pará e a Associação Paraense de Supermercados (Aspas) renovaram o termo de cooperação técnica para ampliar as oportunidades do programa “Primeiro Ofício”.

NÚMEROS

A parceria, em vigor desde 2019, já ajudou a inserir cerca de 3.400 jovens no mercado de trabalho. Atualmente, 89 empresas fazem parte do programa.

DATA CENTER

PEDIDO

Em encontro ontem com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, o senador Beto Faro (PT-PA) apresentou a proposta de instalar um Data Center no Pará. Segundo Faro, se a proposta avançar, ela reposicionará o Pará não apenas no mapa dos investimentos públicos e privados, mas no tabuleiro da economia nacional de forma ainda mais pujante. Atualmente, segundo Faro, apenas um estado da Amazônia Legal possui Data Center: o Amazonas.

BETTINA FERRO

INAUGURAÇÃO

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza entrega nesta sexta-feira (12), às 15h, o novo bloco cirúrgico da instituição, resultado de uma reestruturação de R$ 7 milhões totalmente custeada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A área renovada reúne quatro salas cirúrgicas, cinco enfermarias e uma moderna Central de Material e Esterilização (CME), ampliando a capacidade de atendimento e reforçando a segurança e o conforto para pacientes e profissionais do SUS no Pará.

MUNICÍPIOS

EXTRA

Prefeituras brasileiras receberam ontem o repasse extra de 1% referente ao Fundo de Participação dos Municípios de dezembro. Essa é a 19ª vez que as cidades recebem a parcela a mais. Ao todo, os cofres municipais já receberam R$ 81,7 bilhões relacionados aos repasses extras, criados por Emenda Constitucional. Neste ano, a previsão é de que o crédito some R$ 9,4 bilhões, que devem ser usados para despesas típicas dessa época como o 13º dos servidores.

Em Poucas Linhas

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na segunda-feira (8) uma lancha nova avaliada em R$ 1,9 milhão durante ação na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, divisa entre Pará e Maranhão. A embarcação, de 12 metros e fabricada em 2025, seguia de Jaboatão dos Guararapes (PE) para Santarém, com nota fiscal destinada a pessoa jurídica não contribuinte de ICMS.

► Estão abertas as inscrições para o Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática 2025, que será realizado nos dias 17 e 18, em Belém. O encontro reunirá representantes dos governos estadual e federal, instituições privadas e organizações do terceiro setor para discutir avanços, desafios e ações da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, reforçando a transparência e o diálogo com a sociedade.

► A prefeitura de Belém divulgou ontem o calendário para as matrículas escolares para o ano letivo de 2026. Alunos que desejam mudar de escolas deverão confirmar a matrícula entre 11 e 15 de dezembro, de forma presencial, na nova unidade.

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei que atualiza a tabela de remuneração da carreira técnica, administrativa e operacional da instituição, bem como o plano de carreira dos servidores técnico-administrativos, operacionais e do quadro em extinção da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O ajuste será retroativo a 1º de novembro de 2025.

► O Sistema de Atendimento de Registro para Acidentes sem Vítimas (Sisdat), criado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), concluiu mais de 70 casos este ano Desde que entrou em funcionamento, no fim do ano passado, o Detran identificou que o Sisdat contabilizou 465 acidentes sem gravidade em 2025. A colisão lateral foi o tipo de ocorrência mais registrada, com 213 casos, enquanto a colisão traseira apareceu em 141 registros. Os dados foram divulgados ontem.