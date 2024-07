R70: 'É dedicação, é muita força de vontade, é se doar 100%', garante Marta

“Taxa das blusinhas”

A cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 começa, oficialmente, no dia 1º.

Coleta de dados

O X está usando dados dos usuários para treinar o Grok, sua inteligência artificial (IA) generativa que concorre com o ChatGPT.

Marta (J. Bosco)

"É dedicação, é muita força de vontade, é se doar 100%.”

Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira, sobre a expectativa para o jogo de hoje, ao meio-dia, contra o Japão. A Canarinho quer repetir a atuação da estreia nas Olimpíadas e somar três pontos.

PLANO

DECADÊNCIA

É cada dia mais preocupante a situação de segurados de um grande plano de saúde de Belém que, nos últimos meses, vem descredenciando parceiros, alegando dificuldades financeiras. O descredenciamento em massa atinge médicos, laboratórios e clínicas especializadas. Com isso, as filas só crescem nas unidades que seguem atendendo a pacientes do plano. Fontes fidedignas apontam que o problema não é consequência de baixa arrecadação, mas fruto da corrupção que impera na alta cúpula da empresa. A ordem para quem depende de atendimento é evitar ficar doente para fugir dos constrangimentos nas longas filas de espera.

AGROTÓXICOS

ALARMANTE

Um levantamento exclusivo feito pela equipe do senador Beto Faro (PT-PA), baseado em dados da União Europeia, revela que os ingredientes ativos de agrotóxicos liberados no Brasil são alarmantes. A quantidade de substâncias em circulação é de 506 ingredientes ativos autorizados no país, um número que levanta preocupação e acende o sinal vermelho, porque revela uma disparidade significativa no Brasil em relação à União Europeia. Os dados sistematizados mostram que, dos 506 ingredientes ativos, 169 possuem status “aprovado” na UE, enquanto 170 têm status “não aprovado” e 167 estão “pendentes”, ou seja, em processo de análise ou sequer possuem registro no banco de dados de químicos da UE.

CONTROLE

O levantamento destaca ainda que 86 das substâncias ativas presentes em produtos agrotóxicos liberados no Brasil estão banidas em diversos países, conforme os termos da Convenção de Roterdã, que desempenha papel central na regulação internacional de pesticidas, ao determinar que a indústria internacional exporte pesticidas apenas mediante o consentimento do país exportador, evidenciando a necessidade de revisão e controle mais rigoroso dessas substâncias pelo Brasil.

SOLUÇÕES

O objetivo do senador ao encomendar a análise técnica é propor soluções para o campo que passam pela redução dos danos que essas substâncias podem causar à vida humana e ao meio ambiente.

DADOS

Os dados também apontam concentração do uso de agrotóxicos nessas quatro culturas: milho, cana-de-açúcar, algodão e soja, que avança nas bordas da Amazônia, na região do chamado arco do desmatamento. Várias são as populações indígenas e camponesas atingidas com a pulverização aérea de agrotóxicos - 779 em 2023.

ALVO

O alerta é do Ministério Público Federal do Maranhão, que vê o vizinho Pará como um alvo em potencial de contaminação, com o crescimento das lavouras de soja e a expansão da pastagem no sudeste paraense.

COMBUSTÍVEL

RISCOS

As linhas que fazem transporte fluvial estão enfrentando problemas com a insistência de alguns passageiros em tentar levar combustíveis de forma clandestina. As tentativas são mais frequentes em veículos que viajam nas balsas. Foi esse tipo de ação que na última quarta-feira gerou uma grande confusão na balsa Icoaraci-Camará, quando um caminhão com combustível foi detectado na embarcação da Henvil, que estava lotada de passageiros comuns.

FISCALIZAÇÃO

A balsa precisou retornar para Icoaraci, para que o veículo fosse retirado. Procurada sobre essas ocorrências, a Associação dos Caminhoneiros do Pará informa que esse tipo de veículo só pode embarcar em balsa exclusiva para produtos inflamáveis, sendo mais uma situação a ser fiscalizada de perto pela Capitania dos Portos do Pará.

REBANHO

RECORDE

O rebanho bovino paraense alcançou o seu maior patamar histórico. Com 26.754.388 cabeças de gado em 2023, o Estado vem ocupando a vice-liderança no rebanho nacional. Está atrás apenas do Mato Grosso. É a primeira vez que os números de produção paraense atingem estes patamares elevados, segundo dados fornecidos pela Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa). Com esta evolução os pecuaristas esperam inverter nos próximos anos esses números, ultrapassando o Mato Grosso, conhecido por suas grandes “churrascadas”.

Em Poucas Linhas

► Está sendo aguardada com muita expectativa a divulgação dos políticos inelegíveis que estão no listão do Tribunal de Contas da União (TCU). Em decisões de plenário, com trânsito em julgado, sem direito a novos recursos, o político com contas rejeitadas será enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Vários prefeitos e ex-prefeitos do Pará estarão na lista.

► Começa agora em agosto o horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que para muitos analistas políticos será fundamental para que o eleitor defina seu voto. Em Belém, as coligações que apoiam os candidatos Igor Normando (MDB) e Edmilson Rodrigues (PSOL) são as que terão mais tempo no horário eleitoral.

► A secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, vai participar do XVIII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Eneja), em Belém. A titular da Semec vai falar da experiência exitosa do Movimento Alfabetiza Belém, com uma proposta diferenciada para superar o analfabetismo.

► O evento será realizado no dia 3 de agosto e terá como tema “Educação, Democracia e Participação Popular: fundamentos para uma política pública de Eja”.

► Estão abertas as inscrições para o workshop “Capacitação em Elaboração e Produção de Projetos Culturais”, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa das Artes, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de agosto, em Redenção, na região do Araguaia.

► As vagas são limitadas. Interessados têm até 11 de agosto para se inscrever por meio de formulário eletrônico disponível no site da instituição.

► O procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, César Mattar Jr., encaminhou na semana passada, ao Colégio de Procuradores de Justiça, anteprojeto de lei complementar propondo o aumento do número de membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público.

► Com as mudanças, além dos dois membros natos (procurador-geral e corregedor-geral), os demais membros efetivos passariam de cinco para sete, totalizando nove conselheiros. Na justificativa, ele informa que “o objetivo da proposta é adequar o número de integrantes à realidade atual”.