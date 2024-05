R70: 'É como vender almoço para comprar metade do jantar', afirma presidente do BC

Igualdade salarial

Ministério do Trabalho vai investir em fiscalização para ir atrás de empresas que omitem dados salariais entre gêneros.



Petróleo

Estudo da Empresa de Pesquisa Energética estima que o Brasil perderá quase R$ 4 trilhões até 2055 caso desista de novos poços.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"É como vender o almoço para comprar metade do jantar.”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em crítica a desonerações. Para ele, as desonerações, em geral, “são ruins” e geram má alocação de recursos.

OPERAÇÃO

TERRAPLENA



Finalmente parece que a casa vai cair para os irmãos Carlos e Éverton Nascimento - leia-se Terraplena -, que mesmo sem vencer eleições agem como verdadeiros mandatários em vários municípios do Pará. A operação deflagrada ontem pela Polícia Federal teve a empresa como principal alvo e impressiona pelos números. As investigações apontam que a quadrilha atuava no desvio de recursos públicos e lavagem dinheiro em várias cidades do Estado, somando movimentações suspeitas na casa de R$ 1,7 bilhão. Isso mesmo, quase R$ 2 bilhões.



O NOME



A operação, que não por acaso recebeu o nome de Plenitude, reuniu servidores da Controladoria-Geral da União, da Receita Federal e exigiu 152 policiais federais para o cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão. Houve diligências em Belém, Benevides, Parauapebas, Ananindeua, Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, além de Barueri, em São Paulo.



DELEGADO



“Os indícios de lavagem de dinheiro são robustos”, afirma o delegado que comanda as investigações, Roberto Meyer, confirmando que foi encontrada offshore em paraíso fiscal usada para levar para fora do País o dinheiro tirado dos cofres públicos. E tudo leva a crer que a operação de ontem é apenas a ponta do iceberg. Em ano de eleições tem muito político reforçando o estoque de Rivotril.

REELEIÇÃO

FIM



A Comissão de Constituição e Justiça do Senado anunciou que vai realizar, em maio, audiências públicas para debater a Proposta de Emenda Constitucional que põe fim à reeleição e amplia os mandatos de prefeitos, governadores e presidentes da República dos atuais quatro anos para cinco anos.



AUTORIA



O projeto tem autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e será relatado por Marcelo Castro (MDB-PI). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se manifestou contrário ao mandato de cinco anos. A interlocutores mais próximos, Lula afirmou que com o fim da reeleição, o ideal seria que os titulares dos executivos ficassem seis anos no cargo. Após os debates, a CCJ poderá votar a PEC e enviá-la para apreciação do plenário.

DENDÊ

FISCALIZAÇÃO

Começa amanhã, em todo o Pará, uma nova etapa da fiscalização da cadeia produtiva do dendê, com a cobrança da Guia de Trânsito Vegetal. Na prática, significa que será cobrado o cadastramento das áreas de cultivo, beneficiamento e transporte de frutos de palma de óleo. Quem não conseguir comprovar terá a carga apreendida. A ideia, segundo o governo, é combater o roubo de cachos de palma, muito comum no Pará.

ROTA

EVENTOS



Desde o anúncio de que a capital paraense receberá a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, a COP 30, Belém tem recebido rotineiramente eventos de abrangência nacional e internacional. Agora, por exemplo, está sendo realizado na cidade o XI Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, que será encerrado hoje. Dentro da programação foi realizado na segunda, também, o encontro do Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg), sendo a primeira vez que a reunião do órgão foi sediada no Estado. Os encontros do Conpeg ocorrem a cada dois meses. Desta vez foi desenvolvido de forma temática, com foco nos principais aspectos da Reforma Tributária.

TCM

VAGA



O deputado estadual Rogério Barra (PL) foi escolhido para relatar Ann Pontes, uma das indicadas pela Assembleia Legislativa do Pará para a vaga no Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA) aberta com a aposentadoria, por idade, de Sérgio Leão. O deputado Delegado Nilton Neves, do PSD, será relator da indicação do auditor Elcias Oliveira da Silva, indicado por Rogério Barra. Na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, os relatores devem apresentar seus respectivos pareceres aos demais deputados. Após passar pela CCJ, os candidatos serão avaliados pelo plenário da Casa.

EM POUCAS LINHAS

► O diretor do filme Pureza, Renato Barbieri, estará em Belém na segunda quinzena de maio para uma exibição do seu novo filme, Servidão, em que retrata a realidade da exploração da mão de obra de trabalhadores em situação análoga à escravidão. O evento é promovido pela Justiça do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) e prevê uma roda de conversa com o diretor após o filme, que ocorrerá no Líbero Luxardo.

► A Agência Paraense de Defesa Agropecuária começou a trabalhar na definição dos parâmetros internacionais para a implantação do programa de rastreabilidade de bovinos e bubalinos no Estado. Uma equipe técnica do órgão está na Austrália, onde estão os mais modernos sistemas de identificação individual do mundo, para visitar frigoríficos e o Departamento de Agricultura e Pesca de Queensland.

► O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e a esposa, Michelle Bolsonaro, confirmaram visita ao Pará. Na capital, eles se encontram com lideranças do PL. Depois eles seguem para o sudeste do Pará, onde terão agenda em Parauapebas e Marabá.

► Todos os setores da economia paraense apresentaram saldo positivo de empregos, segundo dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). O destaque ficou por conta da Indústria, com a geração de 1.070 novas vagas.

► O cantor Zé Vaqueiro e os grupos Baladeiros e Nosso Tom estão entre as atrações do evento “Doido pelo Trabalhador”, que marca hoje o feriado de Dia do Trabalhador em Ananindeua, na região metropolitana. A programação inclui sorteio de prêmios e é promovida pelo governo do Estado com emenda do deputado federal Antonio Doido (MDB).