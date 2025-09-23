R70: 'É chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas', diz Hugo Motta

Dióxido de cloro

Carreira

Ter diploma de graduação ajuda a ganhar mais, mostra pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Faculdade Getúlio Vargas.

COP

HOSPITAIS

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e Ministério da Saúde trabalham para finalizar o plano de atendimento hospitalar aos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém. Sete unidades estaduais vão integrar a rede de referência: os Hospitais da Mulher, Jean Bitar, Metropolitano de Urgência e Emergência, Abelardo Santos, Gaspar Vianna, Santa Casa e Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo.

EMERGÊNCIAS

Já a rede municipal da Região Metropolitana de Belém complementará a assistência emergencial, enquanto chefes de Estado e delegações oficiais terão suporte em hospitais privados de referência, como o Porto Dias e o Adventista de Belém.

MÉDULA

DOAÇÃO

Para marcar o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, celebrado em 20 de setembro, a Fundação Hemopa divulgou os números no Pará, que têm mostrado crescimento nas doações registradas pela instituição: foram 2.317 em 2023, 2.733 em 2024 e, somente até agosto de 2025, já foram 2.310 doações. Pessoas com idades entre 18 e 35 anos, em bom estado de saúde, podem se tornar doadoras ao procurar hemocentros, postos de coleta ou campanhas da Fundação Hemopa. Além disso, é fundamental manter os dados atualizados no Redome, garantindo rapidez no contato em caso de compatibilidade.

CACAU

AVANÇO

Dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) mostram que, em 2024, o cultivo do cacau empregou mais de 400 mil pessoas - 320 mil diretamente e 80 mil de forma indireta - e reuniu 32,7 mil produtores. Entre 2022 e 2024, a área colhida no Estado cresceu quase 7%, alcançando 163 mil hectares de produção de 137,4 mil toneladas.

PREÇO

O preço elevado do quilo do cacau, hoje na faixa de R$ 40 a R$ 45, triplicou em relação há três anos, estimulando o ingresso anual de cerca de mil novos produtores e a abertura de até 10 mil hectares para a lavoura. O avanço do setor é sustentado por parcerias estratégicas entre Sedap, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que fornecem assistência técnica, pesquisa e distribuição de sementes híbridas. Só na Transamazônica, 80% das plantações utilizam material genético desenvolvido pela Ceplac, responsável por 85% da produção estadual.

INDÚSTRIA

CRESCIMENTO

Nos sete primeiros meses deste ano, a indústria paraense cresceu 4,9%, enquanto no acumulado entre julho de 2024 e julho de 2025 ficou em 6,9%. Os números foram divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa). Segundo a entidade, a alta foi puxada pela fabricação de produtos de madeira, que apresentou alta de 16,9% no ano e 18,1% nos últimos 12 meses; seguida da fabricação de bebidas, que avançou 12,9%; e da metalurgia, que registrou crescimento de 9,4% no acumulado do ano e expressivos 16% no acumulado dos últimos 12 meses. Já as indústrias extrativas, fundamentais para a economia estadual, também contribuíram, com expansão de 4,6%.

DÍVIDAS

PARAENSES

Outro dado divulgado ontem não é tão animador. Segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas, elaborado pela Serasa Experian, o Pará liderou o ranking de empresas inadimplentes na região Norte com 187 mil registros. A média de dívidas por CNPJ ficou em 7,6. O Pará ficou em décimo lugar entre os Estados com mais empresas inadimplentes. Na região Norte, segundo o indicador, 480 mil empresas foram negativadas em julho de 2025.

PEDÁGIO

ISENÇÃO

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou que órgãos públicos estaduais, municipais e federais, incluindo secretarias, autarquias e fundações, têm direito à isenção do pagamento de pedágio na Alça Viária e em rodovias estaduais sob concessão. A medida vale desde 15 de agosto e abrange as praças localizadas nas PAs 150 e 252, além da própria Alça Viária, que liga Barcarena a Belém. Segundo a Artran, motocicletas também têm trânsito livre em todas as praças de pedágio. Já os veículos oficiais estão isentos do pagamento desde que utilizem placas no padrão antigo (branco com caracteres pretos) ou no modelo Mercosul.

Estão abertas as inscrições ao curso gratuito e on-line “Mudanças Climáticas: Agricultura na era da produtividade e sustentabilidade”, para profissionais de imprensa, promovido por Embrapa e Sebrae.

O curso aborda a relação da produção agropecuária e as mudanças climáticas e busca contribuir para a preparação dos jornalistas que atuarão na cobertura da COP 30.

Termina hoje a série de Conversas de Varanda, realizada pela cantora Fafá de Belém em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O encontro será transmitido ao vivo, às 19h, nos canais do YouTube da Varanda de Nazaré e da artista.

Fafá recebe o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, e os pesquisadores Maria Elena Crespo López e Leandro Juen, para debater cultura e ciência.

Setembro é mês das ações educativas e de mobilização sobre o câncer infantojuvenil, simbolizado pelo laço dourado.

No Pará, a triagem oncológica funciona na UFPA, às terças-feiras, de 8h30 às 11h30, em livre demanda. Casos suspeitos são encaminhados aos hospitais de referência.

Uma família de Soure entregou voluntariamente às autoridades ambientais um filhote de jaguatirica.

O felino, com cerca de 30 dias de vida e pesando pouco mais de meio quilo, foi encontrado em uma área de mata no bairro Tucumanduba e apresentava sinais de desidratação.

Após os primeiros cuidados, o filhote foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

Além de ex-procurador-geral, o procurador do Estado, que hoje é o atual titular da Seduc, Ricardo Nasser Sefer é um dos mais atuantes empreendedores do Pará.

Sócio-proprietário de escritório de advocacia, afastado das atividades privadas para cumprir a função pública à frente da Seduc, nos últimos seis anos Ricardo Sefer também investiu em diversas outras áreas, dos setores supermercadista e de geração de energia aos agronegócios.