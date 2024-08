R70: 'Donald Trump vai conhecer o poder das mulheres em 2024', afirma Joe Biden

Bolsas de estudos

MEC divulga o resultado da 2ª chamada do Prouni hoje. A lista será disponibilizada no portal único de acesso ao ensino superior.



Mercadorias

Leilão da Receita Federal tem iPhones a partir de R$ 700 e Xbox série X com lance inicial de R$ 600. Evento começa na quinta-feira.

Joe Biden (J. Bosco)

"Donald Trump vai conhecer o poder das mulheres em 2024.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Em tom de despedida, democrata diz que a democracia precisa ser preservada, faz críticas ao ex-presidente republicano e elogia Kamala Harris em passagem de bastão.

ÔNIBUS ELÉTRICOS

IMPASSE



Depois da audiência de conciliação no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), a Prefeitura de Belém promete apresentar em detalhes, até quarta-feira, 21, as informações operacionais do serviço a ser prestado pelos ônibus elétricos, requeridas pelo órgão fiscalizador. Representada pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e pela Procuradoria Geral do Município (PGM), a Prefeitura garantiu que, desde o início do processo, “tem agido estritamente na forma da lei e que quer acabar de uma vez por todas com o impasse sobre a suspensão do contrato de compra pelo TCM-PA que tem impedido a circulação dos ônibus elétricos, prejudicando a população”.



FROTA PRÓPRIA



Na audiência, realizada no último dia 14, o Município de Belém insistiu na possibilidade de iniciar a operação dos ônibus enquanto o Tribunal realiza, paralelamente, suas análises. Argumenta ainda que poderá promover ajustes na forma de operação e, desta maneira, a população não seria mais prejudicada do que já foi, passando a contar, pela primeira vez, com uma frota própria do município.

MILITARES

CANDIDATURAS



O número de candidaturas com patentes militares nas eleições municipais cresceu 58%, entre 2000 e 2024, na região Norte. Os dados inéditos são do Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem (IPRI), da FSB Holding, e foram coletados a partir do portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No levantamento, foram considerados candidatos e candidatas para prefeituras e para câmaras de vereadores de todos os Estados da região. Em 2000 havia 74 candidaturas com patentes militares. Já em 2024 o número chegou a 117. Nesse mesmo período de 24 anos, o número de candidaturas na região subiu quase 23% - passando de 34.768 para 42.760.



RECORDE



O levantamento mostra que o ritmo de crescimento de candidaturas com patentes militares é 2,5 vezes maior que o ritmo de crescimento do total de candidaturas nas eleições municipais. Em 2020, por exemplo, houve um recorde no número absoluto de candidaturas com patentes militares. Ao todo, foram 718 candidatos e candidatas com alguma patente militar junto do nome. Mas, nas eleições de 2020, havia mais de 13 mil candidatos a mais em números absolutos. Proporcionalmente, os dados de 2020 e 2024 seguiram no mesmo patamar, de 0,3%.



IMPULSO



O Pará seguiu a tendência nacional. Em 2000 foram quatro candidatos com patentes militares e, 20 anos depois, o número chegou a 12. O recorde, segundo analistas, é reflexo do “efeito Jair Bolsonaro”. O desempenho do ex-presidente nas urnas, em 2018, incentivou as candidaturas de policiais e agentes das forças armadas. Neste ano, de acordo com a Pesquisa e Reputação de Imagem (IPRI), são apenas sete candidaturas com patentes, ainda assim, quase o dobro do registrado há 24 anos.

PROPAGANDA

DETALHES

Será nesta quarta-feira, a partir das 9h, a reunião para repassar informações sobre o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Na ocasião, também haverá o sorteio das emissoras que serão geradoras da propaganda gratuita e do tempo destinado a cada partido durante a programação, além da elaboração do chamado Plano de Mídia. O encontro vai reunir representantes do TRE do Pará, dos partidos políticos e das emissoras de rádio e televisão da capital na sede do Tribunal.

PEDRAL

PROTESTO

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) manifestou indignação diante da ação do Ministério Público Federal (MPF) para anular a licença para as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins. Em nota, a entidade afirmou que “há mais de 40 anos acompanha os estudos referentes ao projeto e não vê impeditivos que justifiquem o embargo, a não ser o desejo de procrastinar a criação de uma infraestrutura necessária para o crescimento do Pará e da Amazônia”.

DESENVOLVIMENTO



A Federação ressaltou ainda que o projeto é fundamental para a logística da Borda Leste do Pará e para o desenvolvimento econômico do Estado.

Em Poucas Linhas

► No último domingo, dia 18 de agosto, foi comemorado o Dia do Estagiário. A data foi escolhida por também marcar a criação da Lei do Estágio, em 1977. Para comemorar, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou balanço das ações no primeiro semestre deste ano, quando inseriu cerca de 50 mil estagiários no mercado, sendo mais de dois mil no Pará. Nos últimos cinco anos, o IEL-PA formalizou mais de 9,2 mil Termos de Compromisso de Estágio (TCE).



► A Comissão de Folclore do Instituto Histórico e Geográfico do Pará vai homenagear na quinta-feira, 22, o cantor Pinduca. O evento será no Hangar, durante a Feira do Livro, em comemoração ao Dia do Folclore.



► O jornalista e escritor paraense Walbert Monteiro, articulista de O LIBERAL, lançou ontem, na Feira do Livro, a obra “Minhas Reflexões”.



► Em meio a protestos pelo corte de uma mangueira na praça do Carmo, a prefeitura de Belém informou que a árvore já estava morta e ameaçava cair, colocando em risco quem costuma passar pelo local. O município informou ainda que as raízes, já mortas, serão retiradas e que, no local, será plantada uma nova árvore.



► O Projeto TRE Ribeirinho, iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para levar atendimento eleitoral a áreas ribeirinhas, indígenas e quilombolas, conquistou o terceiro lugar na 1ª edição do ExpoJud USA, um dos principais congressos globais sobre transformação digital no judiciário. O evento foi realizado em Orlando, nos Estados Unidos, e debateu inovações tecnológicas para melhorar o acesso à justiça e a eficiência dos sistemas judiciais.



► O Tribunal de Justiça do Pará atingiu, pela primeira vez, no primeiro semestre de 2024, a meta de julgamentos de processos definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No 1º Grau foram julgados 36.765 processos antigos, tendo como pico os meses de março e abril, com média de 7,3 mil ações julgadas.