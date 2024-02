R70: 'Do ponto de vista da articulação política, nenhuma carapuça serviu', afirma Randolfe Rodrigues

Previsão do tempo

O Carnaval deve ter calor e pancadas de chuva em todo o Brasil, de acordo com informações da Climatempo.



Contra a dengue

Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, a ministra da Saúde pediu à população para receber os agentes de combate a endemias.

Randolfe Rodrigues (J. Bosco)

"Do ponto de vista da articulação política, nenhuma carapuça serviu.”

Randolfe Rodrigues (sem partido), senador e líder do governo no Congresso, disse ontem que os pedidos por “mais compromisso” feitos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não foram direcionados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

MENSAGEM

COP



Na cerimônia de abertura dos trabalhos do primeiro período do segundo ano da 61ª Legislatura do Poder Legislativo paraense, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o governador do Pará, Helder Barbalho, fez a tradicional leitura da mensagem ao Poder Legislativo, como ocorre, anualmente, com o balanço das ações de governo, mas, este ano, destacou em seu discurso a aprovação do projeto de realização da COP 30 na região amazônica, resultando na indicação de Belém para sediar o evento de repercussão mundial, em 2025.



OPORTUNIDADES



O governador reafirmou que a atração do evento ao Pará abre um leque de oportunidades, em curto, médio e longo prazos. “E é nessa perspectiva de proporcionar legados estratégicos, ao nosso Estado e à nossa gente, que compartilhamos com toda a sociedade a construção desse projeto transformador, sob todos os aspectos”, disse, lembrando que a complexidade do evento motivou a implantação do Comitê Estadual da COP 30, sob a coordenação da vice-governadora Hana Ghassan, que como tem feito na maioria das agendas desde o ano passado, estava ao lado de Helder durante a leitura da mensagem ao Legislativo.

PARTIDO

MUDANÇA

O deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania) é pré-candidato a prefeito de Belém, mas, caso a candidatura se concretize, não será pelo seu atual partido. Ele está de malas prontas para embarcar em outro partido político. A informação foi confirmada por ele, ontem, diretamente para a coluna. Araújo disse que seu tempo no partido Cidadania terminou, e ele está apenas definindo os últimos detalhes da negociação que vai apontar para qual legenda ele irá nos próximos dias. Ele adiantou apenas que deverá ser um partido da base aliada do governador Helder Barbalho, com quem o deputado vive um momento de boas relações.

SISTEMA

MIGRAÇÃO

No período entre 9 e 29 de fevereiro não será possível acessar o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), que fará a migração para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Nesse período não será possível receber ou integrar informações referentes a novos cadastros ou retificações no Sicar, realizar análises, efetuar novos cadastros na central do proprietário/possuidor, ou qualquer outra ação relacionada à edição de dados no sistema. No Pará os dados regionais serão migrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).



CONSULTAS



A mudança atende a determinação do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), em cumprimento à Lei Federal 14.600/2023. As consultas no Sicar continuarão disponíveis somente por meio do Sistema de Operações do Crédito Rural (Sicor) e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), incluindo as consultas efetuadas por instituições financeiras. A previsão do SFB é de conclusão no dia 29, com acesso liberado no primeiro dia de março.

UFPA

EQUIDADE



Publicada ontem, uma portaria do reitor Emmanuel Zagury Tourinho implantou a Comissão para Equidade de Gênero da Universidade Federal do Pará (UFPA). A comissão será responsável pela promoção de ações, acompanhamento e monitoramento de políticas institucionais relacionadas à equidade de gênero na instituição, que já tem, entre suas componentes, Kamilla Sastre, sócia-fundadora da Associação de Discentes com Deficiência (ADD) da UFPA. Ela também é integrante da Bancada Mulheres Amazônidas, entidade que será parceira no trabalho da Comissão da UFPA.

SEGURANÇA

CARNAVAL



A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e os demais órgãos de segurança do Pará apresentam hoje o plano de ações de segurança que serão desenvolvidas na Operação Carnaval 2024, que entre outras medidas contará com reforço no efetivo da segurança para garantir maior tranquilidade no Carnaval nos 70 municípios do Pará onde a Segup pretende chegar com ações ostensivas e preventivas, além de fiscalizações e orientações, que começam já na próxima sexta-feira (9) e seguem até a quarta-feira de cinzas (14). O detalhamento da operação será apresentado às 10h de hoje, pelo titular da Segup, Ualame Machado, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

EM POUCAS LINHAS

► Durante a cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o presidente da Casa, deputado Chicão, usou da sua prerrogativa regimental para escolher os dois deputados que fariam uso da palavra, representando os demais. A escolha se deu sobre os nomes da deputada Lívia Duarte (PSOL) e do deputado Iran Lima (MDB).

► Mal começou a fala de Lívia e o deputado Rogério Barra (PL) interrompeu, protestando, ao deputado Chicão, que a escolha deveria ter sido acordada com os demais, ao que Chicão respondeu que não abriria mão, como presidente da Casa, de fazer ele mesmo a escolha, conforme prevê o regimento.

► Todos notaram, e alguns até elogiaram publicamente o deputado Chicão, pela reforma do Palácio Cabanagem, prédio onde funciona a Alepa. Os gabinetes foram todos renovados e a Casa ganhou um espaço de restaurante no último andar, onde o projeto de reforma incluiu uma área de convivência.

► A Alepa, inclusive, vai acolher os trabalhos da Câmara Municipal de Belém (CMB), que também está em reforma e com seu plenário sem condições de uso. Os trabalhos da CMB na Alepa começarão no próximo dia 15, quando será feita a abertura dos trabalhos do Legislativo municipal.

► Como os trabalhos da Alepa só recomeçam dia 20, a sessão de abertura da CMB ocorrerá no Plenário Newton Miranda. As demais, enquanto durar a reforma, serão realizadas às quartas e quintas, no auditório João Batista, da Alepa, das 14h às 16h.



► Será lançado hoje, pela Serasa, às 10h30, o Mapa Serasa Crédito, um levantamento que mensalmente apresentará dados exclusivos, como os objetivos que movem os brasileiros na busca por dinheiro extra, os valores médios solicitados e as dificuldades encontradas, entre outros. O mapa e suas atualizações ficarão disponíveis para consulta no site da Serasa.