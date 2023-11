R70: 'Do Brasil, cuidamos nós', afirma Marcio Bittar, relator da CPI das ONGs

Teleperícia

Projeto de lei inclui procedimento remoto para agilizar o atendimento e reduzir filas do Instituto Nacional do Seguro Social.



Solidariedade

Correios iniciam campanha de adoção de cartinhas de Natal. Cartas podem ser retiradas nas agências participantes ou no site.

Marcio Bittar (União-AC), relator da CPI das ONGs, sobre ONGs estrangeiras manifestarem descontentamento com a possível liberação de licença pelo Ibama para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

LIXO

SOLUÇÃO



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente marcou para o dia 12 de dezembro, na Câmara Municipal de Castanhal, audiência pública para discutir o Estudo de Impactos Ambientais e o Relatório de Impactos Ambientais (EIA/Rima), do projeto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal, sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Concisss). O objetivo é definir o manejo de 415 toneladas diárias de resíduos gerados pelos cinco municípios consorciados (Castanhal, Inhangapi, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Santa Izabel do Pará). Enquanto isso, a Região Metropolitana de Belém continua sem solução para destino e tratamento dos resíduos produzidos por seus habitantes.

SUPERMERCADOS

DESCONTOS

Supermercados de todo Brasil vão participar, no sábado, 11, do dia do desconto. A ação tem a chancela da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e apoio de marcas de varejo do setor de alimentos. O evento foi criado no ano passado para marcar o Dia do Supermercado, que é comemorado no dia 12 de novembro. O presidente da Abras, João Galassi, garante que, neste ano, a ação terá mais força. “Será um dia inteiro para os consumidores aproveitarem as ofertas. Nossos fornecedores já estão negociando com os supermercadistas para oferecer promoções ainda mais atrativas do que a própria Black Friday”.

LIVROS

ACERVO



Um total de 13,6 mil obras de autores paraenses serão entregues à Secretaria Municipal de Educação (Semec), que atendeu edital da Fundação Cultural do Pará (FCP). O material será distribuído em kits de 400 livros para compor as bibliotecas de 34 escolas da rede municipal. A cerimônia de entrega será nesta quinta-feira, 9, no auditório da Escola Municipal Benvinda de França Messias, em São Brás.

MEIO AMBIENTE

EVENTO



O município de Parauapebas vai sediar, de hoje até sexta-feira, 10, o Congresso de Gestão do Conhecimento e Sociobiodiversidade das Áreas Protegidas de Carajás, que é promovido pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio). O evento, que tem patrocínio da Vale e apoio da prefeitura municipal, será uma oportunidade para a realização de parcerias voltadas para a conciliação do desenvolvimento econômico com a conservação da natureza, além de abrir espaço à divulgação de importantes estudos sobre as unidades de conservação.



FLORESTA



Mais de 70% da Floresta Nacional de Carajás se estende pelo município de Parauapebas. A área foi oficialmente criada como unidade de conservação por meio de decreto em 1998. Porém, a partir da concessão de parte da região para a implantação do projeto Grande Carajás, passou a ser discutida também a proteção do território pela mineradora Vale, ainda na década de 1980.



PARCERIA



A Flona faz parte de conjunto de seis unidades de conservação, que totalizam a maior área de floresta Amazônica contínua (mais de 800 mil hectares), preservada ao longo das últimas décadas no sudeste do Pará. Todo o conjunto é gerido pelo ICMBio e protegido por meio da parceria com a iniciativa privada, por meio da Vale, que opera a maior mina a céu aberto localizada dentro da Flona.

MALÁRIA

CONTROLE



Balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado aponta que, entre janeiro e setembro deste ano, houve uma redução de 7,5% da taxa de exames notificados de malária no Estado, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A ocorrência de casos se concentra, principalmente, nos municípios de Jacareacanga, Itaituba, Anajás, Breves, Altamira, Almeirim, Chaves, Afuá, Curralinho e Cumaru do Norte, que juntos contribuem com aproximadamente 95% dos casos da doença no Estado.



TRATAMENTO



A malária tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Os especialistas alertam, contudo, que se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada, a doença pode evoluir para as suas formas graves. Por isso a necessidade de que viajantes que tenham estado em uma área endêmica procurem atendimento médico tão logo apresente quaisquer sintomas da doença.

Em Poucas Linhas

► Cinco personalidades e projetos paraense receberam, nesta quarta-feira, 7, a comenda Eneida de Moraes, por sua contribuição para a salvaguarda e valorização da cultura do estado: Elizabeth Pantoja Mametu Muagile, Mestre Damasceno, Goretti Tavares, Michel Pinho e o Projeto Circular. A indicação foi feita pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac) e a entrega foi feita durante cerimônia na Igreja de Santo Alexandre, dentro da programação do Preamar do Patrimônio.



► O Cine Líbero Luxardo retorna com sua programação regular nesta quinta-feira, 9, com a realização do Festival Varilux de Cinema Francês, que ocorre em várias cidades brasileiras. Em Belém, o festival é uma parceria com a Aliança Francesa, apresentando uma seleção de filmes recentes e inéditos no Brasil.



► O Podcast “A Voz da EJA’’ desenvolvido por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Dilma de Souza Cattete, do bairro do Coqueiro, em Belém, é um dos 60 projetos semifinalistas do Prêmio LED 2024 - Luz na Educação, apoiado pela TV Globo. O projeto concorreu com outras 2 mil inscrições de todo o Brasil.



► O programa “Sua Casa”, destinado a melhorar as condições de moradia de mulheres em vulnerabilidade social, e as ações de regularização fundiária urbana da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) foram selecionadas à premiação nacional com o Selo Mérito 2023, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs (ABC). A premiação é considerada a maior do setor no Brasil, e será entregue durante o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, marcado para os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Entre os projetos da Companhia que foram selecionados e premiados está o “Marias com Lar”. A iniciativa já atendeu 2.515 mulheres em situação de risco.



► O partido Novo realiza no próximo dia 16, em Belém, o Fórum da Liberdade na Amazônia. Entre os palestrantes, o deputado estadual no Rio Grande do Sul Raphael Lima e a jornalista Carla Cecato.