R70: 'Dizer que aquilo foi parte de um plano de golpe é um pouquinho difícil', diz Sergio Moro

Roubo de celulares

O aplicativo Celular Seguro, do governo federal, registrou, em todo o País, 2,5 mil alertas de bloqueio durante o Carnaval.

Energia elétrica

A proposta de reforma do setor elétrico será enviada ao Congresso em até 60 dias. Entre os objetivos da ação está diminuir a conta de luz.

Sergio Moro (J. Bosco)



"Dizer que aquilo foi parte de um plano de golpe é um pouquinho difícil."

SERGIO MORO (UNIÃO BRASIL-PR), senador, ao questionar a falta de provas que liguem os ataques do dia 8 de Janeiro contra às sedes dos Três Poderes ao plano de tentativa de golpe, como aponta a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República sobre o caso.

CACAU

AUMENTO

Boa notícia para os produtores de cacau do Pará: a queda de produção na África fez cair a oferta do produto e o resultado foi que os preços dispararam, chegando a ter picos de 300% de aumento no mercado internacional. O Pará é o maior produtor nacional de cacau, com destaque para a produção do município de Medicilândia, na Transamazônica. O Brasil, que já ocupou o primeiro lugar no ranking mundial, hoje está em sétimo lugar. Perdeu posições após ataque da praga vassoura de bruxa nas plantações da Bahia.

CHOCOLATE

A boa nova para os produtores de cacau, que devem lucrar neste ano, contudo, assusta os amantes de chocolate, que vão enfrentar uma Páscoa com ovos e barras mais caros que no ano passado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia), nem todo aumento do cacau será repassado ao produto nas gôndolas dos supermercados, mas a tendência é que haja aumentos. O preço do chocolate, por exemplo, já subiu em torno de 12% nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2024, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

AÇAÍ

FALTA

Falando em alta de preço, não são apenas os amantes de chocolate que vêm sofrendo. O paraense que não dispensa o açaí também tem tido motivos de preocupação. Em Belém, já tem batedor vendendo o produto por R$ 45 o litro - e esse não é o maior problema. É que, além do preço alto, tem pesado também a escassez. No centro da cidade, a maioria dos pontos de venda ficou fechada no período de Carnaval. Os poucos que abriram venderam o estoque rapidamente. A expectativa cresce para o início desta semana, quando os pontos devem reabrir já com nova tabela de preços.

AGRO

NÚMEROS

Mais de um milhão de agricultores na Amazônia são responsáveis pela segurança alimentar de 30 milhões de pessoas. Os dados estão sendo compilados e atualizados pela Embrapa Territorial para serem exibidos na COP 30, em novembro próximo, em Belém. Eles foram publicados, nesta semana, no site da Fundação Maurício Grabois, ligada ao PCdoB. Os números são resultados da análise do Censo Agropecuário de 2017, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, e também dos registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que identificaram 672.202 estabelecimentos agropecuários no bioma amazônico.

TRANSPLANTES

DEBATE

Belém receberá, de 8 a 10 de abril, o I Congresso Amazônico de Transplantes, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Fundação Santa Casa do Pará. O evento, inédito na região, integra a programação do IV Congresso da Santa Casa, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, na capital paraense. O evento vai reunir especialistas para debater os desafios e avanços na doação e transplante de órgãos na Amazônia, além de promover a capacitação de profissionais da área.

CONHECIMENTOS

O objetivo é compartilhar conhecimentos sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes, além de promover o encontro de profissionais e serviços envolvidos na Rede de Cuidados do Programa Estadual de Transplantes. Também será uma oportunidade para debater os desafios específicos da região e as estratégias para ampliar o acesso a esses procedimentos.

PREFEITOS

CAPACITAÇÃO

Equipes de conselheiros e servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) começam nesta segunda-feira (10) o projeto “Capacitação”, em Bragança, atendendo a 17 municípios daquela região. Serão quatro dias de cursos e palestras coordenados pela Escola de Contas Públicas do Tribunal, que conta também com parcerias de outros órgãos públicos, explicando a prefeitos, secretários, vereadores e demais gestores municipais, principalmente no primeiro ano de mandato, sobre as normas de controle, assegurando a correta prestação de contas e evitando irregularidades no uso de recursos públicos. Durante todo o ano de 2025 serão realizadas nove edições do “Capacitação”, que percorrerão todas as regiões do Estado. Entre os resultados dessa maior aproximação com os gestores municipais, o TCM-PA destaca que o trabalho pedagógico tem reduzido falhas nas prestações de contas.

EM POUCAS LINHAS

➤ Na ONU, o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, disse que a escolha de Belém para o evento “busca transformar a região de símbolo do desmatamento em referência mundial de soluções climáticas, apostando na bioeconomia, na valorização dos saberes tradicionais e na regeneração da floresta”. Para Lago, o Brasil quer que a COP 30 na Amazônia marque uma virada no debate climático global.

➤ O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA), antecipa que a aprovação da Lei Geral do Licenciamento e a proposta sobre regularização fundiária são suas prioridades à frente do colegiado. A bancada do agronegócio trabalha para viabilizar a aprovação dos projetos, engavetados na presidência do Senado.

➤ Se somar o que Almir Gabriel, Jader e Helder Barbalho fizeram - e se Helder continuar a fazer, pelo turismo -, o Pará terá potencial enorme. O senador Jader teve entre suas inúmeras obras a PA-150, que uniu a Grande Belém ao Sul e Sudeste do Estado. Jatene foi o governador que equipou o Estado com dezenas de hospitais regionais de alta e média complexidade.

➤ A quantidade de obras para a capital que Helder faz é grande. Não à toa, sua maior aprovação no Estado é na Grande Belém. Falamos de duas décadas para trás - e Helder já está, precocemente, na história do Pará.

➤ Ana Júlia foi pessoa com boas intenções. Porém, foi um desastre: seria sem relevância. Fica para a história só o melhor possível. O que constata esta análise é o voto do povo. Se serve de consolo, Zenaldo e Edmilson fazem companhia à ex-governadora. E na melhor das hipóteses, resta o esquecimento: o que já é um grande lucro.

➤ Por falar em recordar: ganhou comentários em toda cidade o caso envolvendo um escritório de advocacia, onde ex-sócios voltaram a ser best friends. Perdoar sempre, como diz a Sagrada Escritura. Mas esquecer, jamais. Ou até pode: depende de cada um e existem exceções. Mas é como diz o velho escriba: dinheiro, burrice e falta de caráter, é impossível esconder. Os advogados já estavam com uma imagem não tão boa. Agora não resta nem mesmo a imagem.