R70: 'Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas'

Orçamento familiar

Estudo publicado pelo Serasa mostrou que 93% das mulheres possuem participação ativa nas finanças da família.

CNH Pai D’égua

Passaporte de matrícula poderá ser retirado até 13 de março, das 9h às 16h. Atendimento será mantido no final de semana.

Cármen Lúcia (J. Bosco)

"Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas.”

Cármen Lúcia, única mulher entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, em discurso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

ELEIÇÕES

MUDANÇA

Devendo ser votado ainda neste primeiro semestre no Senado, o projeto que prevê a reformulação do sistema eleitoral já recebeu, até o momento, 67 sugestões de emendas ao texto. O relator, senador Marcelo Castro (MDB/PI), deverá apresentar seu parecer na próxima semana. Dentre as emendas sugeridas pelos senadores, destacam-se as que alteram as regras do horário eleitoral gratuito transmitido nas emissoras de rádio e TV.

PROPOSTA

Duas delas, apresentadas pelo paraense Zequinha Marinho, pretendem garantir a igualdade de oportunidades para a disputa eleitoral e evitar o custo de envio de mídias digitais para exibição pelas emissoras de rádio e TV no horário eleitoral gratuito. Elaboradas em parceria com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), as duas emendas preveem que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilize uma plataforma digital gratuita para que os partidos políticos enviem os mapas de mídia e as mídias para o horário político.

TRIBUNAL

INTERIOR

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará desembarca, no próximo dia 21, em Marabá para cumprir uma agenda de dois dias no sudeste do Estado. O presidente do Tribunal, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, e a diretora-geral, Nathalie Castro, participarão das atividades. A primeira será no dia 21, às 19h, na Faculdade Carajás, onde será realizado o projeto Sessão Plenária Externa. Alunos da instituição poderão acompanhar uma sessão de julgamento da Corte Eleitoral. A segunda programação será no dia 22, às 8h, no auditório da Câmara de Vereadores de Marabá. O Tribunal se reunirá com os partidos políticos da região para apresentar as resoluções aprovadas pelo TSE para as eleições de 2024.

INTELIGÊNCIA

TRABALHO

Em reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia na última quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou à comunidade científica uma proposta de trabalho em inteligência artificial, área sensível para garantir o desenvolvimento do país com soberania. O Conselho reúne cientistas, membros da comunidade acadêmica e representantes do setor empresarial e da área de inovação. O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, é membro do Conselho, representando a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), e participou da reunião.

CINEMA

HISTÓRIA

Chega a Belém nesta segunda-feira, dia 11, a mostra itinerante e a exposição “A Cinemateca é Brasileira”. A iniciativa, que já percorreu 15 cidades do País, apresenta uma seleção de importantes títulos da história do cinema brasileiro, assim como uma visão dos 78 anos de trajetória da Cinemateca Brasileira. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Instituto Cultural Vale é patrocinador estratégico da Cinemateca. A instituição detém o maior acervo de filmes da América do Sul, contando com mais de 40 mil títulos e um vasto acervo documental sobre o cinema.

RESTAURO

A mostra itinerante e a exposição fazem parte das ações do projeto Viva Cinemateca, criado para ampliar e modernizar a Cinemateca Brasileira. Entre as metas do projeto estão a recuperação de importantes conjuntos, como a coleção de filmes em nitrato de celulose, e a expansão dos espaços de laboratórios da instituição, visando preservar mais filmes e documentos, assegurando a sobrevivência de mais de 120 anos de história do cinema e do Brasil.

CHUVAS

MARÇO

Para quem já andava sentindo falta das “águas de março”, já que a primeira semana do mês foi de poucas chuvas, as previsões do meteorologista José Raimundo Abreu, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Pará, são de que a água voltará a cair na Região Metropolitana de Belém. Ele garante que até o final deste mês o volume de água das chuvas de março vai superar o de fevereiro, mês agraciado com 316.3 mm pluviométricos de chuvas, número menor que o mesmo período do ano passado, que teve 428.1 mm. Já até o final deste mês, o volume previsto de tendência de chuva é em torno de 450 mm, bem maior que fevereiro, mas um pouco inferior a março do ano passado, que registrou 465.4 mm pluviométricos de águas das chuvas.

Em Poucas Linhas

► O deputado estadual Rogério Barra (PL) apresentou ontem, Dia Internacional da Mulher, projeto de lei que prevê punição para a pessoa física que ameaçar, assediar, constranger ou executar quaisquer formas de violência psicológica contra mulheres em redes sociais ou sites na internet, no Estado do Pará. A proposta do deputado é que o infrator seja condenado a pagar dois salários mínimos. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa dobrada, e assim sucessivamente.

► A corveta-museu Solimões, que completa 70 anos de serviços prestados à Marinha do Brasil, voltará a ser fundeada no píer defronte à Casa das Onze Janelas, após serviço de reforma de piso e pintura dos equipamentos. Conforme acordo entre a Marinha e o governo do Estado, ela poderá ser aberta para visitas aos finais de semana.

► O programa Donas de Si, da Prefeitura de Belém, chegou a 2.560 pessoas qualificadas em cursos de capacitação para geração de renda imediata. Dessas, mais de 80% são mulheres. Para 2024, o programa operacionalizado pelo Banco do Povo, vai oferecer 2.130 vagas em cursos contratados junto ao Senac e Senai. Já no programa de Crédito Solidário, também do Banco do Povo, as mulheres são mais de 70% das 557 pessoas atendidas.

► A linha 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está temporariamente inoperante. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou apenas que a situação se deve a problemas técnicos. Até segunda ordem, para acionar o serviço, a população deve ligar para o Centro Integrado de Operações (Ciop), no número 190.