R70: 'Ditador sem eleições, Zelensky precisa agir rápido ou ficará sem um país', diz Trump

Prevenção

Governo da Colômbia fecha postos de gasolina na fronteira com a Venezuela por suspeitas de desvio para o tráfico.

Egito

Tumba do rei Tutmés II, que viveu há cerca de 3.500 anos, é encontrada no Egito; é o primeiro achado desde Tutancâmon, em 1922.

“Ditador sem eleições, Zelensky precisa agir rápido ou ficará sem um país. Milhões morreram.”

Donald Trump, presidente dos EUA, em postagem nas suas redes sociais nesta quarta-feira (19). Trump diz que só seu governo pode resolver o conflito com a Rússia e afirma que avançam as negociações com Putin.

HOTÉIS

PREÇO

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) começou uma série de ações de fiscalização educativa para que hotéis da capital cobrem preços justos em hospedagens e acomodações temporárias, por conta da proximidade da COP 30. Com o aumento da procura, começaram a pipocar notícias sobre preços abusivos - o que tem sido usado como argumento por grupos que ainda lutam contra a realização da conferência em Belém. Nos próximos dias, o Procon vai visitar hotéis e pousadas para monitorar os preços e também orientar sobre os direitos e obrigações dos consumidores.

VIAGENS

AUMENTO

A oferta para voos domésticos cresceu 15,3% no Pará no ano passado, saltando de 3 milhões de assentos ofertados em 2023 para 3,4 milhões em 2024. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O número de passageiros em voos também cresceu: 14%, com o incremento de 300 mil passageiros, saltando de 2,2 milhões, em 2023, para 2,5 milhões, em 2024. A expectativa é de que neste ano esse número aumente ainda mais, especialmente no segundo semestre, com os preparativos para a COP 30. Durante o evento, em novembro, a cidade deve receber cerca de 50 mil pessoas, mas as viagens devem sofrer incremento não apenas no período da conferência, propriamente dito, já que muitas delegações enviarão para a cidade equipes prévias.

AGRICULTURA

MISSÃO

O senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA) assumiu a presidência da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e anunciou que vai trabalhar para garantir a aprovação de projetos relacionados ao aumento de recursos para crédito rural, licenciamento ambiental, regularização fundiária, agricultura familiar e recomposição de áreas rurais.

LEVANTAMENTO

Segundo levantamento feito pela comissão, atualmente há 75 projetos tratando desses assuntos em tramitação e a meta do senador é “limpar a pauta”.

TRIBUNAL

VIRTUAL

Será dado o início, na segunda-feira, 24, a mais uma sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). O trabalho seguirá até a sexta-feira, 28.

VOLUME

Serão apreciados e julgados 189 processos. Entre atos para fins de registro, como concessões de aposentadorias e pensões, admissões de pessoal, além de prestações de contas. O Plenário Virtual está vigente no TCE-PA desde novembro de 2022, e até hoje foram julgados e apreciados 4.101 processos. As sessões podem ser acessadas pelo portal do TCE-PA.

FISCO

MUDANÇA

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação Final (CCJRF) e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará aprovaram relatório do deputado Iran Lima (MDB) ao Projeto de Lei Complementar que institui a nova Lei Orgânica da Administração Tributária, batizada de Loat 2.0. Proposto pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Pará (Sindifisco Pará), o projeto agora entra na pauta da sessão ordinária da Alepa, para votação em plenário - o que deve ocorrer na próxima terça-feira, 25. A Loat dispõe sobre normas gerais de organização da administração tributária do Estado e está em vigor desde 2011. Entre as mudanças previstas estão regras para o trabalho híbrido e a ampliação das competências do Conselho Superior da Administração Tributária (Consat).

ARBORIZAÇÃO

PROJETO

A prefeitura de Belém anunciou ontem a conclusão do plantio de 100 mudas de várias espécies na área do entorno do elevado do Entroncamento. Foram plantadas mudas de ipê rosa, pau preto, jacarandá, andirobeira e andirá roxo. A ação faz parte do projeto Cidade Verde. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Belém, o plantio de árvores no entorno do elevado “vai beneficiar quem passa ou trabalha naquela região da cidade, onde a temperatura é elevada exatamente por ausência de arborização”.

Em Poucas Linhas

► O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (Naea/UFPA) está lançando, em parceria com o Watson Institute, o Institute for Environment and Society da Brown University (USA) e o Climate Social Science Network, uma série de quatro painéis de discussão com a temática “COP 30 Belém: O que está em jogo e o que podemos esperar das negociações?”. O primeiro painel será na sexta-feira, 21, às 12h, no formato on-line. Entre os participantes está Rachel Cleetus, do Union of Concerned Scientist, e Harjeet Singh, do Satat Sampada Climate Foundation. A moderação do evento será de Marcela Vecchione (Naea/UFPA) e de Timmons Robert (Brown University, Climate Social Science Network).

► O governo do Pará anunciou que começa na próxima quarta-feira, 26, o pagamento dos servidores referente ao mês de fevereiro. Como de praxe, o calendário começará pelos inativos militares e pensionistas civis e militares, seguido pelos inativos civis e pelas pensões especiais da Secretaria de Planejamento. O cronograma de pagamento será finalizado no dia 28, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

► A digital influencer Bruna Lorrane foi nomeada titular da recém-criada Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social de Belém. A pasta vai atuar em sete eixos temáticos: capacitação técnica e profissional; educação básica, arte, música e cultura; emprego e renda, microcrédito e empreendedorismo, economia solidária; saúde, bem-estar e lazer, assistência social; tecnologia e inclusão digital; meio ambiente e sustentabilidade; mediação de conflitos e prevenção à violência. Lorrane foi a idealizadora do programa Oportuniza Pará, que incluiu a criação do Registro de Identificação Social, o primeiro do País.

► O ministro do Turismo, Celso Sabino, cumpre agenda hoje em Belém. Entre os compromissos, a cerimônia de formatura de 212 estudantes que integram o 1º Ciclo da Escola Nacional de Turismo.