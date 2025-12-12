R70: 'Ditador psicopata', diz Sóstenes Cavalcante sobre ministro Alexandre de Moraes

Economia

Dólar cai para R$ 5,40 com reunião do Copom e mercado externo. Bolsa sobe 0,07% e supera os 159 mil pontos.

Tempestade

Comércio perde mais de R$ 50 milhões com falta de energia em São Paulo. Estimativa é da Associação Comercial.

CORREIOS

GREVE

A rotina de entregas dos Correios pode mudar já antes do Natal, afetando inclusive a tradicional campanha de cartinhas para o Papai Noel, devido à ameaça de greve dos trabalhadores a qualquer momento, após a falta de acordo com a direção da estatal. Eles reivindicam reajuste salarial, correção pela inflação e o retorno de um benefício de fim de ano conhecido como “vale-peru”, no valor de R$ 2,5 mil, que não deve ser pago este ano, em meio à pior crise financeira da empresa, que alega não poder arcar com o peso do ajuste interno.

IMPASSE

Em reunião ontem no Tribunal Superior do Trabalho (TST), a estatal propôs apenas prorrogar o acordo coletivo que vence na próxima segunda-feira (15). A prorrogação seria até fevereiro de 2026, mas sem contemplar reajustes ou melhorias no vale-refeição. Com o impasse, a categoria marcou assembleia para a próxima terça (16), quando poderá deflagrar a paralisação prometida.

VOTAÇÃO

MANDATO

Contando com votos de muitos deputados paraenses, a votação que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) expôs um racha entre partidos de centro, centro-direita e direita na Câmara, ontem. O pleito acabou com apenas 227 votos pela cassação, 30 a menos do necessário, e prevaleceu a permanência da deputada, atualmente presa na Itália após condenações por invasão ao sistema do CNJ, falsidade ideológica, porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Mas, o impasse durou pouco e o Supremo Tribunal Federal (STF) interviu.

INTERVENÇÃO

No início da noite, o ministro Alexandre de Moraes tratou de reverter o quadro por decisão monocrática. Por decreto, ele anulou a votação da Câmara, acusando os deputados de “clara violação” à Constituição.

SUPLENTE

Moraes também determinou que o presidente da Casa, Hugo Motta, dê posse ao suplente de Zambelli em até 48 horas. A intervenção do STF, ainda que juridicamente fundamentada, segundo Moraes, aprofunda a tensão institucional e evidencia a dificuldade do Legislativo em formar maioria sólida mesmo diante de casos extremos como o de Zambelli.

ÔNIBUS

INTEGRAÇÃO

A tão aguardada integração do sistema de transporte público de Belém, sonhada para estar plenamente funcionando antes da COP 30, vai acabar se concretizando como legado.

METROPOLITANO

Ainda assim é um passo importante rumo à modernização da mobilidade urbana na Região Metropolitana já a partir da próxima segunda-feira, quando 21 linhas de ônibus convencionais serão descontinuadas como parte da reorganização do sistema após a entrada em operação do BRT Metropolitano. A medida promete reduzir a sobreposição de itinerários e diminuir o fluxo de veículos em corredores estratégicos, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França.

MUDANÇAS

Atualmente, o BRT funciona com 31 linhas, sendo nove troncais e 22 alimentadoras, e recentemente recebeu reforço de 75 novos ônibus climatizados. Estudos técnicos apontaram sobreposições entre rotas, motivando a desativação de parte delas. Com a mudança, usuários que antes realizavam viagens diretas do bairro ao centro agora precisarão utilizar os ônibus azuis do BRT até os terminais de Marituba e Ananindeua, onde farão o transbordo para as linhas troncais, na mesma tarifa de R$ 4,60. A expectativa é de melhora no fluxo da BR-316 e redução do tempo de deslocamento pelas canaletas exclusivas.

REGULARIZAÇÃO

FISCAL

O Diário Oficial do Estado trouxe publicada ontem a Lei 11.282/25, que institui o Programa de Regularização Fiscal (Prorefis), oferecendo a pessoas físicas e jurídicas a quitação de débitos tributários com descontos de até 95% em juros e multas, além de parcelamento da dívida em até 60 vezes. Podem ser regularizados débitos de ICMS e IPVA, entre outros impostos e taxas. A adesão ao Prorefis segue até o dia 29, e o processo é feito exclusivamente no Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com autenticação via certificado digital, login ou pela conta do usuário no portal Gov.br, e pode ser revogado em caso de atraso de pagamento superior a 60 dias.

Em Poucas Linhas

► O Escritório Sá Souza Advocacia realizará no dia 22 o aulão solidário “Habeas Corpus e as Defesa nos Tribunais”, no auditório do escritório. O evento será de 9h às 18h com transmissão ao vivo e destinação para o Abrigo João de Deus do valor arrecadado com as inscrições, que já estão abertas.

► A comunidade do Tenoné recebe nesta sexta-feira (12) uma ação de saúde e cidadania na Escola Estadual Tenoné, com mais de 30 serviços gratuitos. O atendimento começa às 8h com exames clínicos, emissão de documentos, cuidados odontológicos e oftalmológicos, testes rápidos, vacinação, serviços de estética, atividades culturais e apoio jurídico e social.

► O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) resgatou um indígena de 73 anos desaparecido desde o dia 5, após sair para coletar castanha a cinco quilômetros da Aldeia Paykatum, no sudeste do Pará. Acionado na quarta-feira (10), o grupamento apoiou as buscas já iniciadas pelos bombeiros e, após três horas de operação, o idoso foi encontrado debilitado, porém consciente, recebeu primeiros-socorros e foi levado de helicóptero ao Hospital de Tucumã. O quadro dele é estável.

► O Instituto Arraial do Pavulagem promove o projeto “Marajó Solidário”, uma ação de arrecadação dedicada a crianças e famílias de Cachoeira do Arari. A mobilização, em Belém, une música, atividades abertas ao público e atos de engajamento comunitário no Boulevard da Gastronomia. São aceitos itens de higiene pessoal e material escolar, avulsos ou em kits completos, com entrega a partir das 16h nos dois dias do evento. As doações podem ser feitas no sábado, na apresentação do Batalhão da Estrela a partir de 17h, e no domingo, nos aulões de dança e perna de pau, às 17h.

► O Auto de Natal das Crias do Curro Velho chega hoje à 35ª edição com o espetáculo “Nós Estrelas, 35 anos”, que será apresentado até o dia 14, às 18h30, no anfiteatro do Curro Velho.