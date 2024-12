R70: 'Disseram que eu não poderia chegar aqui, agora sou o melhor do mundo', diz Vini Jr.

Supremo

O STF volta a julgar, nesta quarta-feira (18), a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos postados pelos usuários.



Humor

A alta do dólar tem inspirado uma série de memes nas redes sociais. A moeda tem atingido valores recordes nos últimos dias.

(J. Bosco)

"Disseram que eu não poderia chegar aqui, agora sou o melhor do mundo.”

Vini Jr., atacante do Real Madrid, eleito nesta terça-feira (17) o melhor jogador do mundo, no prêmio Fifa The Best 2024. Kaká, em 2007, havia sido o último brasileiro a conquistar a honraria.

CLIMA

LEGISLATIVO

O novo biênio de trabalho da Mesa Diretora eleita nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), começa em 2025, e uma das prioridades da Casa é o clima, principalmente com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no ano que vem. Considerando os últimos problemas enfrentados pelo Estado nessa área, como estiagens e incêndios, o Poder Legislativo quer promover discussões e recolher propostas em relação à preservação climática. O presidente da Alepa, eleito para o terceiro mandato, defende uma política preventiva, além de um trabalho de conscientização para a população.

VOTAÇÃO

BASTIDORES

Foi vista com bom humor nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) a forma como o deputado estadual Martinho Carmona (MDB) presidiu a Sessão Preparatória que elegeu os novos membros da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027, nesta terça (17). Ao chamar os parlamentares para votar, ele usava referências ou até se confundia com os nomes dos políticos. O deputado estadual Luth Rebelo (PP) virou o “deputado aniversariante”, porque fez aniversário na segunda (16); Wescley Tomaz (Avante) foi chamado de Wesley; Antônio Tonheiro (PP) levou o apelido de “deputado de chapéu”; e Bob Fllay (PRD) virou o “deputado de óculos escuros”.

PLANO

RISCOS

Os primeiros resultados do Plano Municipal de Redução de Riscos, realizado em 14 bairros de Belém, com coordenação da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), foi recebido nesta semana pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, e apontaram que os principais problemas da capital paraense são inundações, alagamentos, falta de saneamento básico e de pavimentação, além da criminalidade.

TRABALHO

O mapeamento dos setores com situações de risco foi feito de forma participativa, em oficinas realizadas entre a equipe do projeto e moradores. Esse mapeamento iniciado em Belém faz parte do programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades, que está investindo R$ 7 bilhões na urbanização de favelas, regularização fundiária e contenção de encostas. São duas seleções, uma iniciada em 2023, com investimento de R$ 5,2 bilhões, e outra prevista para 2025, com expectativa de seleção do restante do valor total.

JULGAMENTO

MANDATO

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) começou a julgar nesta terça-feira (17) um processo envolvendo a perda de mandato eletivo do deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos). Não houve, porém, uma decisão final, já que Tiago Sefer, que substituiu Rafael Fecury após o fim de seu mandato na Corte, pediu vistas do processo. Ele tem 10 dias para fazer a análise. O que ocorre é que ao menos quatro membros já votaram pela improcedência da ação de perda de mandato. Como são sete juízes no TRE-PA, já está formada maioria para manter o mandato. Embora algum julgador possa recuar e mudar de voto, juridicamente, isso é improvável.

AÇÃO

Como já noticiado pela coluna, a ação foi ajuizada pela ex-deputada estadual Dra. Heloísa Guimarães (PSDB), primeira suplente da federação PSDB-Cidadania, por motivo de infidelidade partidária. Ela alega que a mudança do Cidadania, partido pelo qual Thiago foi eleito em 2022, para o Republicanos não teve justa causa, o que resultaria na perda de seu cargo eletivo, já que a carta de anuência outorgada pelo Cidadania à época seria ilegítima. Por outro lado, o Cidadania Nacional diz que o documento é válido e legítimo. O presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim, defendeu, na sessão, que o documento representaria uma segurança jurídica para o parlamentar.

ATUALIZAÇÃO

CADASTRO

Desde a última segunda-feira (16) a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) realiza atualização cadastral para a safra de dendê do ano de 2025. Isso porque uma política pública implantada pela entidade neste mês de dezembro, a Guia de Trânsito Vegetal (GTV) do dendê, permite identificar a origem e o destino do fruto no Estado, maior produtor nacional de óleo de palma. De acordo com a Adepará, existem hoje 1.438 produtores atuando nessa atividade, no Pará, a maioria da agricultura familiar.

Em Poucas Linhas

► O diretor de Crédito Tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Emanuel Messias, será o novo gestor da Fazenda do mandato do prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB).

► O cantor de piseiro Zé Vaqueiro está entre as principais atrações da celebração do aniversário de Belém, em janeiro, que contará com uma festa no Portal da Amazônia, organizada pela gestão do prefeito eleito.

► Falando em festa, no último final de semana fez sucesso mais uma edição do Festival Psica, que reuniu em Belém atrações nacionais, como Pabllo Vittar, Liniker, BaianaSystem e João Gomes, além de cantores e grupos locais, a exemplo de Viviane Batidão, Fafá de Belém e outros. O festival trouxe muitos nomes de fora para prestigiar os shows, como as ex-BBBs Alane Dias, Karol Conká e Giovanna Pitel. Com três dias de programação, o Psica ganhou destaque em veículos nacionais e colabora para que Belém se destaque como uma importante cidade para o setor de eventos.

► O Louvor Norte 2025 será realizado no Estádio do Mangueirão, no período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), sob organização do pastor Lourival Pereira. Este é o mais importante evento para o segmento evangélico.

► Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (17) aponta que 34% dos brasileiros confiam muito nas Forças Armadas, enquanto 24% desconfiam delas. Também foram pesquisadas as percepções sobre outras instituições, como os Três Poderes, imprensa, redes sociais, partidos políticos, entre outros. Segundo o instituto, as Forças Armadas seguem sendo a instituição mais confiável. A confiança na imprensa oscilou para cima no levantamento mais recente, enquanto a desconfiança caiu. O levantamento mostra que os partidos políticos seguem como a instituição com mais desconfiança dos brasileiros.