R70: 'Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial', Lula sobre encontro com Trump

Estudo

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021. Contando com avós e outros cuidadores, número sobe para 280 mil.

Golpes no INSS

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas do INSS vítimas de fraudes por entidades de classe.

AEROPORTO

INAUGURAÇÃO

Embora a nova estrutura do Aeroporto Internacional de Belém já comece a operar a partir desta segunda-feira (27) um novo voo internacional – e direto – entre Belém e Bogotá, a capital colombiana, a inauguração oficial das obras do Aeroporto de Val-de-Cans só deve ocorrer no fim desta semana, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fontes do Palácio do Planalto confirmaram que Lula faz questão de entregar pessoalmente o aeroporto antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Lula virá acompanhado dos ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e do ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino.

MELHORIAS

Entre as melhorias no aeroporto estão a expansão das áreas de embarque, o aumento do embarque remoto de 265 m² para 835 m² e a modernização da infraestrutura do terminal, que passa a operar com capacidade para receber até 7,7 milhões de passageiros por ano. Para a COP 30, a expectativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), administradora do aeroporto, é atender cerca de 508 mil passageiros entre 1 e 23 de novembro em 3.122 voos programados. O fluxo é quase o dobro do registrado no mesmo período de 2024, com oferta de voos 57% maior. No embarque internacional, além do novo voo para Bogotá, o aeroporto de Belém segue operando outros 38 voos internacionais semanais para destinos como Miami e Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname), Caiena (Guiana Francesa) e Lisboa (Portugal).

CENSO

ETNIAS

A exatas duas semanas da COP 30, o Pará se destaca como o quarto estado brasileiro com maior diversidade étnica indígena, somando 222 etnias identificadas na publicação “Censo 2022: Etnias e línguas indígenas – Principais características sociodemográficas”, do IBGE, apresentada no fim da semana no Instituto de Geociências da Unicamp (SP).

PARÁ

Historicamente reconhecido pela presença e resistência dos povos originários, o Pará abriga nove territórios etnoambientais e municípios de grande representatividade, como a cidade de Santarém, apontado pelo levantamento como uma das que concentram maior diversidade de povos indígenas fora das capitais brasileiras. O estudo do IBGE aponta a liderança de São Paulo no ranking nacional, com 271 etnias, seguido do Amazonas (259) e da Bahia (233). Os maiores crescimentos foram registrados em Roraima, Tocantins e Mato Grosso do Sul, evidenciando um processo de expansão nas regiões Norte e Centro-Oeste.

ETNIAS

O estudo também mostra aumento de 28% no número de etnias no País, destaca avanços na preservação das línguas nativas nas Terras Indígenas e reforça a importância da pauta indígena no debate da COP 30, especialmente na Amazônia, onde a diversidade étnica e linguística está diretamente ligada à conservação ambiental.

ROTA

FUTEBOL

O Pará foi integrado pelo governo federal à novíssima “Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul”, novo roteiro turístico sul-americano dedicado à paixão pelo futebol e lançado pelo Brasil ao encerrar sua presidência no bloco. A Amazônia entra no circuito representada por um dos maiores e mais modernos estádios da região Norte, o Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Coordenada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério do Esporte, a rota conecta os principais palcos esportivos da América do Sul na estratégia “Visit South America”, que busca impulsionar o turismo esportivo e o intercâmbio entre os países do Mercosul, incluindo ainda estádios ícones do futebol brasileiro como o Maracanã (RJ), a Vila Belmiro (SP) e o Mané Garrincha (DF).

SISTEMA

SEGURANÇA

O governador Helder Barbalho apresenta nesta amanhã (28) o Centro de Controle Operacional (CCO) na rodovia Augusto Montenegro, em Belém, e anuncia a implantação do BRT Metropolitano, eixo central do novo Sistema Integrado de Transporte da Região Metropolitana (SIT/RMB). O espaço reunirá equipes da Arcon, Detran, Polícia Militar e concessionárias, responsáveis por monitorar em tempo real o funcionamento do sistema, com câmeras, rastreamento de frota e controle digital da bilhetagem, garantindo mais eficiência, segurança e conforto aos usuários.

Em Poucas Linhas

► O Recírio marca hoje (27) o encerramento oficial das homenagens a Nossa Senhora de Nazaré pelo Círio 2025. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré é de reunir cerca de 50 mil fiéis. A romaria é a 14ª da quadra nazarena e será realizada a partir das 8h, logo após a missa campal na Praça Santuário, presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém. Antes da saída da romaria, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida ao Glória, por volta das 6h30, pelos membros da Diretoria da Festa.

► Belém ganhou destaque internacional na “Semana de Cidades Habitáveis”, evento organizado pelo Banco Mundial em Medellín, na Colômbia, reunindo gestores e especialistas da América Latina e Caribe. A capital paraense foi representada pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, Patrick Tranjan, e pelo diretor de Desenvolvimento Urbano da Codem, Marcus Ataíde, que apresentaram o projeto “Construindo a base para uma Belém habitável”, uma estratégia voltada à modernização da política urbana.

► O Festival Amajazzon lança em Belém a Amajazzon Lab, uma programação formativa internacional e gratuita que une artistas da Amazônia, da África e da Europa. Essa é a primeira vez que o festival realiza uma programação formativa em Belém, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Fundação Carlos Gomes e o Sesc Pará. As inscrições são on-line e já estão abertas nas redes sociais do festival.

► No embalo do Recírio, o funcionalismo público também está em ponto facultativo nesta segunda-feira, em antecipação ao Dia do Servidor Público, celebrado amanhã (28), quando o expediente será normal nas repartições públicas. Com o ponto facultativo de hoje, somente os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. As Estações Cidadania que ficam no interior dos shoppings também estarão fechadas.