R70: 'Dificilmente volto para disputar uma eleição', afirma Ciro Gomes

Óbitos por dengue

O Brasil bateu o recorde de mortes causadas pela dengue em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.079 óbitos.



Roubo de celular

O app “Celular Seguro” vem gerando críticas por não permitir o desbloqueio dos aparelhos recuperados.

Ciro Gomes (J. Bosco)

"Dificilmente volto para disputar uma eleição.”

Ciro Gomes (PDT), ex-candidato à Presidência da República. Em outubro do ano passado, o ex-governador do Ceará registrou seu pior resultado ao maior cargo do Executivo, com 3% dos votos válidos.

PETRÓLEO

EXTERNO



Diante dos obstáculos para o início das pesquisas na costa do Pará e Amapá, a Petrobras anunciou, na semana passada, que fará uma incursão pela costa oeste africana, em São Tomé e Príncipe, onde a companhia brasileira adquiriu três blocos exploratórios. O Conselho de Administração da estatal aprovou a aquisição, vista como mais um passo da empresa rumo à internacionalização. Embora a Petrobras não detenha participação majoritária nos blocos, a expansão para a África é apontada por alguns especialistas como um movimento estratégico em meio à reorientação da empresa para buscar oportunidades globais. Enquanto isso, internamente, continuam os debates em torno da margem equatorial.

DESIGUALDADE

ÍNDICES

O Relatório de Desenvolvimento Humano referente aos anos de 2021 e 2022, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), apresentou os coeficientes de desigualdade dos países entre 2010 e 2021. A África do Sul aparece como a nação com o maior índice de desigualdade social do planeta. No continente africano, aliás, estão dez dos 15 países mais desiguais.



BRASIL



Conforme o relatório da ONU, o Brasil é o 14º colocado no ranking da desigualdade, dividindo a posição com o Congo. Ambos registram índice de 48,9. Levantamento feito em maio de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a parcela mais rica da população, que corresponde a 1% dos brasileiros, tem renda mensal 32,5 vezes maior ao rendimento da metade mais pobre da população. Em 2022, segundo o IBGE, o Brasil obteve o menor resultado no coeficiente de Gini desde 2012.

GARIMPOS

OPERAÇÃO

Operação da Polícia Federal na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no município de Itaituba, no Pará, na Estação Ecológica Alto Maués e na Floresta Nacional (Flona) de Urupadi, ambas no município de Maués, no Amazonas, apreendeu máquinas e equipamentos utilizados para garimpo ilegal. Segundo a PF, os acampamentos erguidos pelos garimpeiros foram desmobilizados e balsas de madeira e motosserras, destruídas. Também foram apreendidos materiais eletrônicos, motores, armamento, munições, balanças de precisão, máquinas de cartão, rádios e ouro.

CIGARRO

AO MAR



Em outra operação, a Polícia Federal anunciou que, em conjunto com a Marinha do Brasil, interceptou uma embarcação com cerca de três mil caixas de cigarros. Cinco tripulantes foram autuados em flagrante por contrabando. A abordagem foi feita no Atlântico, a cerca de 30 quilômetros do arquipélago do Marajó. As caixas de cigarro tinham como destino a região do Salgado, nordeste paraense, de onde seriam distribuídas pelo Pará e nordeste do país.

CASTANHAS

PAPAIS



O papa Francisco recebeu iguarias do Pará para suas festas de fim de ano no Vaticano. No pacote, entregue em mãos pelo diocesano dom Bernardo Ballmann, de Óbidos, havia dois quilos de castanha-do-pará oferecidos pela família Chocron, exportadora do produto. O pontífice afirmou estar surpreso e feliz com o presente.

COMUNICAÇÃO

TÍTULO



A Câmara de Vereadores de Curuçá aprovou, por unanimidade, a concessão do título de cidadã curuçaense para a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana. A proposição foi do vereador Vanderson Garcia. Na justificativa do projeto, ele apontou os relevantes serviços prestados pelo grupo ao município, por meio dos veículos de comunicação. A data de entrega do título ainda será marcada.

SECA

FIM

A seca que castigou a Amazônia chegou ao fim. Na bacia do rio Amazonas, os níveis subiram 15 centímetros em Itacoatiara e nove centímetros em Parintins. Também foi observada a recuperação de níveis em Óbidos, Almeirim e Santarém, no oeste do Pará. O rio Acre, na cidade de Rio Branco (AC), apresentou subidas acentuadas e chegou ao nível de 8,04 m. Em Beruri (AM), o rio chegou a 10,45 m.

EM POUCAS LINHAS

► A startup Inteceleri, uma das empresas instaladas no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá), foi destaque no ranking “100 Startups to Watch 2023” (100 Startups para Observar em 2023, em tradução literal), sendo reconhecida como uma das empresas mais promissoras no crescente cenário de inovação do Brasil, segundo a revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.



► O Pará fecha 2023 sem a Ferrovia do Grão (Ferrogrão), que pretende ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA), sem a Ferrovia Paraense (Fepasa), entre Santana do Araguaia e Vila do Conde, e sem o ramal ferroviário da Norte - Sul, entre Açailândia, no Maranhão, e Barcarena.



► O Acre foi o estado da Amazônia Legal que menos teve alertas de desmatamento na 1ª quinzena de dezembro de 2023, de acordo com levantamento realizado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (CIGMA), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema).



► O governo do Pará anunciou que o Territórios pela Paz (TerPaz) totalizou mais de dois milhões de beneficiados em 2023. A iniciativa, por meio das Usinas da Paz, atende a população de Belém e de outros quatro municípios. Em 2023, o TerPaz realizou também mais de 180 ações, totalizando mais de um milhão de atendimentos nas ações itinerantes e 1,3 milhão nas Usinas da Paz.

► O Centro das Indústrias do Pará (CIP) emitiu nota concordando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto à meta de zerar o déficit público até 2024, mas discordou quanto aos meios escolhidos, e destacou que eles punem o setor produtivo e impactam os segmentos que mais empregam. Para o CIP, tais medidas “parecem mais uma tentativa de justificar a ação do que efetivamente combater o déficit público”.



► Depois de participar da Farofa da Gkay, o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen (MDB), decidiu incorporar, mesmo, o estilo “blogueirinho”. Em vídeo postado nas redes sociais na última sexta-feira, ele exibe a sessão de retoque do botox.

► O desejo da coluna aos nossos leitores é de um 2024 com saúde e realizações.