R70: 'Diálogo é sempre melhor que confronto', diz Vladimir Putin

Benefício social

Caixa credencia revendedoras ao programa Gás do Povo. Podem se cadastrar 60 mil empresas. Iniciativa substituirá Auxílio Gás.

Humanização

Senado aprova criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Projeto retorna para análise da Câmara.

IMPOSTO

PARCELAMENTO

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou substitutivo do deputado Rogério Barra (PL) ao projeto de lei que autoriza o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até dez parcelas mensais. A medida, segundo o deputado, representa um avanço para o planejamento financeiro das famílias paraenses e cria condições para a regularização de débitos, sem prejuízo à arrecadação do Estado. “A proposta é um instrumento de estímulo e alívio aos contribuintes”, afirmou, acrescentando que o projeto foi elaborado para garantir maior previsibilidade financeira e redução da inadimplência, contribuindo também para a eficiência arrecadatória do Estado. O texto aprovado prevê que o parcelamento seja realizado dentro do mesmo exercício fiscal, com a última parcela vencendo até dezembro de cada ano. A emissão das guias de pagamento será feita pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

CAPELA

RESTAURO

A capela histórica da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, está prestes a ser reaberta ao público após mais de três décadas fechada. Construído em 1900, último ano do século XIX, o espaço passa pela fase final de restauração, com entrega prevista para o fim de outubro. O templo, com 375 metros quadrados e capacidade para 80 pessoas, abriga um valioso acervo de arte sacra dos séculos XIX e XX, e integra o complexo centenário da instituição, um dos marcos da arquitetura eclética no Estado. O investimento foi superior a R$ 3,5 milhões.

OCEANOS

PROTEÇÃO

A coalizão formada por algumas das mais importantes organizações nacionais dedicadas à conservação marinha e costeira – entre elas Sea Shepherd Brasil, Rede Pró-UC, Divers for Sharks, Seaspiracy Foundation, apoiadas pela Blue Marine Foundation – lançou ontem a aliança SOS Oceano e alerta que “Sem azul não há verde”.

META

A iniciativa surge para unir esforços em prol da ampliação das Unidades de Conservação marinhas e costeiras, do fortalecimento das áreas protegidas já existentes e da mobilização da sociedade em defesa da proteção efetiva dessas áreas, fundamentais para a vida no Oceano. A SOS Oceano busca contribuir para que o Brasil cumpra a meta internacional estabelecida no Marco Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, que prevê a proteção de 30% do oceano até 2030.

MUSEU

DECOLONIAL

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) iniciou o processo de renovação da expografia do Museu do Forte do Presépio, em Belém. Após mais de 20 anos sem atualização, o espaço passa a adotar uma abordagem decolonial, que busca apresentar a história da Amazônia sob a perspectiva dos povos originários, destacando suas presenças e contribuições antes e após a chegada dos colonizadores. A primeira etapa da mudança começou pela substituição da réplica da obra “A Conquista do Amazonas”, de Antônio Parreiras, por uma nova proposta intitulada “A Invasão da Mairi Tupinambá e a Fundação de Belém”. O novo recorte, baseado em documentação histórica, evidencia a ocupação dos Tupinambá na região antes da colonização portuguesa. A nova expografia destaca a presença e resistência dos Tupinambá, apresentando mapas e artefatos que ilustram as guerras e a organização social desses povos.

TRABALHO

DEBATE

Belém sediará, de 26 a 31, o 41º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Enafit). Realizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) em parceria com a Delegacia Sindical do Pará, o evento tem como tema “Os desafios da auditoria fiscal do trabalho no combate à exploração do trabalhador e por um meio ambiente de trabalho seguro e saudável”. Paralelamente, será realizada a 15ª Jornada Iberoamericana de Inspeção do Trabalho.

ÁGUA

QUEIXA

Moradores de Belém que já haviam feito o pagamento das faturas de água referentes ao mês de setembro estão recebendo novas faturas, em geral com valores mais altos, supostamente referentes ao mesmo mês. O problema começou após a gestão do abastecimento passar para a empresa Águas do Pará. Temendo o corte, alguns usuários têm optado por pagar as duas faturas, mas crescem as reclamações pela inesperada despesa.

Em Poucas Linhas

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá promove na quarta-feira (29), das 9h às 12h, o Workshop Amazônia na Vitrine Global: Como Proteger sua Inovação para Investidores e Parceiros na COP 30. O evento, gratuito, é destinado a empreendedores e pesquisadores interessados em apresentar tecnologias de forma estratégica, sem expor informações sensíveis. Promovido pelo PCT Guamá e pela Fundação Guamá, integra os Diálogos Pré-COP 30 e abordará propriedade intelectual, acordos de confidencialidade e boas práticas de sigilo.

► O Hospital Regional de Capanema registrou a segunda captação de órgãos deste ano, com a doação de um fígado. A captação foi coordenada pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (CET/Sespa) e contou com o trabalho integrado da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott).

► O governo estadual marcou para este sábado (25) a entrega do novo viaduto Pastor Gilberto Marques, que faz parte das obras de mobilidade urbana entre Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana. Localizado no cruzamento das avenidas Mário Covas e Independência, no bairro do Coqueiro, o equipamento tem 350 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,5 metros de altura.

► A ópera “I-Juca Pirama”, com libreto de Paulo Coelho e composição de Gilberto Gil e Aldo Brizzi, fará sua estreia mundial no Theatro da Paz nos dias 10, 11 e 12 de novembro, encerrando o XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz. É inspirada no clássico poema de Gonçalves Dias.

► O município de São Miguel do Guamá recebe hoje (24) a sua primeira Usina da Paz (UsiPaz). A nova unidade marcará os 152 anos de fundação da cidade, comemorados em 30 de outubro.