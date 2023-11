R70: 'Deu tudo certo', afirma Neymar em vídeo postado pelo Al-Hilal

Agro

Brasil tem 9 vezes mais gado e galinha do que gente, mostra a mais recente Pesquisa da Pecuária Municipal, do IBGE.

Censo 2022

O Brasil tem 37 mil habitantes com mais de 100 anos. País ganhou 13 mil centenários em pouco mais de uma década.

(J.Bosco)

"Deu tudo certo"

Neymar, atacante brasileiro, em mensagem de vídeo no perfil oficial do Al-Hilal nesta sexta-feira, 3. O jogador passou por cirurgia na quinta-feira, 2, e ficará fora dos gramados por pelo menos seis meses.

SINDICATO

POMBO CORREIO

A jornalista Carol Pombo, integrante da chapa “Sempre na Luta”, foi questionada por assediar eleitores do Sinjor. Carol, que é DAS do gabinete do vice-prefeito de Belém, está enviando boletos para os sindicalizados, utilizando o seu próprio celular e não o do sindicato, fator que por si só já quebra o princípio da paridade de armas entre as duas chapas que disputam o pleito que ocorrerá no próximo dia 20 de novembro.

A FOTO



Além de utilizar o próprio celular, Carol Pombo, de quebra, ainda envia mensagens para os jornalistas, pedindo dados pessoais e e-mail. O detalhe que chamou a atenção é a foto da jornalista no status do WhatsApp, com a camisa da Chapa 2, da qual é integrante. Depois que as conversas vazaram e ganharam as redes sociais, Pombo se apressou em apagar a foto do status. Mas já era tarde.



VITIMISMO



O curioso é que os militantes do PSOL, depois da enxurrada de críticas à postura “nada republicana” de Carol Pombo, trataram de acudir a “companheira”, recorrendo ao velho e batido bordão do vitimismo, taxando os críticos como misóginos e machistas. O engraçado é que os paladinos do Sinjor não deram um pio quando a comissão eleitoral, presidida pela jornalista Enize Vidigal, simplesmente excluiu a jornalista Shirley Castilho de todos os trabalhos do processo eleitoral. Castilho foi uma das cinco eleitas, em Assembleia Geral, para compor a Comissão. Mas essas violências contra mulheres, praticadas pelos ditos defensores dos fracos e oprimidos, são, solenemente, jogadas para debaixo do tapete. É o PSOL sendo PSOL.

VIOLÊNCIA

MONITORAMENTO



O Fogo Cruzado, instituto de monitoramento de tiroteios e violência armada, está prestes a ampliar suas operações para o estado do Pará. O trabalho da organização é feito em parceria com a comunidade. Por meio de um aplicativo desenvolvido pelo instituto e disponível para dispositivos móveis, a população pode denunciar ocorrências de tiroteios que, devidamente registrados e apurados, contribuem com a produção cidadã de dados contra informações falsas.



MEMÓRIA



O lançamento das ações no Pará será neste sábado, 4, data da chacina do Guamá. Foi uma forma de a organização lembrar a memória das vítimas que, em novembro de 2014, foram alvos de reação após o assassinato do cabo da Rotam, Antonio Marco da Silva Figueiredo, o Cabo Pet. Na época, Pet estava afastado de suas funções e foi morto em uma emboscada, vítima de 20 disparos no bairro do Guamá. Naquele dia, os crimes se iniciaram na noite de 4 de novembro e seguiram durante a madrugada do dia 5, com uma série de postagens em redes sociais associando as mortes a uma “resposta” à morte de Pet. Nos dois anos seguintes, alguns acusados chegaram a ser julgados.

ELETRÔNICOS

DESCARTE



Mais de 4 toneladas de aparelhos eletrônicos, como tablets, celulares, televisores e monitores, que iriam para o lixo comum foram arrecadadas pela prefeitura de Belém durante a ação de descarte de lixo eletrônico realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O material está sendo enviado para o Instituto Descarte Correto, que em contrapartida entrega computadores recondicionados ao município. O objetivo é implementar laboratórios de informática e incentivar a inclusão digital em áreas mais vulneráveis da cidade.

SAÚDE

CUIDADO

A Secretaria de Saúde do Pará abre hoje as ações do Novembro Azul, com oferta de serviços de saúde, das 8h às 13h, na praça Batista Campos, em Belém. Haverá consultas médicas com clínicos gerais, aferição de pressão arterial e glicemia e vacinação. Mais de 65 mil casos e 15 mil óbitos por câncer de próstata são diagnosticados no Brasil por ano, segundo dados do Ministério da Saúde.

EM POUCAS LINHAS

► Com as parcerias da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Fundação IDH, sigla em inglês para plataforma de “Iniciativa para o Comércio Sustentável”, chega ao Pará. A fundação apresenta, na próxima terça-feira, 7, no auditório da Faepa, seu projeto no Brasil que reúne produtores, empresas, financiadores, governos e sociedade civil para a promoção do comércio sustentável nas cadeias de valor globais.

► A grita é geral no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Depois dos servidores da saúde denunciarem postos de saúde com goteiras, foi a vez dos professores concursados da educação municipal realizarem protestos nas ruas. Nesta semana, eles reiteraram as péssimas condições de trabalho nas escolas, com denúncias de assédio moral e pagamento de salários abaixo do piso nacional.

► O IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant) acontecerá de 9 a 11 deste mês, na concha acústica da orla de Altamira, região do Xingu. O palco do evento vai receber 40 artistas concorrentes às etapas kids, regional e nacional, além de shows gratuitos de Zeca Baleiro e dos paraenses Luê e Arthur Espíndola.

► Sessenta crianças das comunidades Paratizão, no município de Vitória do Xingu, e Palhal e Ilha do Pedrão, em Altamira, na região do Xingu, estão recebendo aulas de canto, flauta doce e produção de conteúdo audiovisual pelo projeto Pexin, até abril de 2024. A ação é executada pelo Instituto Ararajuba, sendo promovida pela Norte Energia, por meio de seu projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade.

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) adquiriu um conjunto de 17 motobombas para o audacioso projeto de captar água do rio Guamá e abastecer os lagos Bolonha e Água Preta. A companhia diz que pelo estudo feito, essa transferência de águas, enquanto o inverno amazônico não chega, vai garantir o abastecimento para mais de um milhão e meio de consumidores na Região Metropolitana de Belém.

► De 8 a 12 de novembro, Belém será a capital nacional da cultura. Nesse período será realizada, na capital paraense, a terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) 2023. O evento é uma realização do Ministério da Cultura (MinC) e da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), com patrocínio master da Vale e do Instituto Cultural Vale e tem a presença confirmada da ministra Margareth Menezes.