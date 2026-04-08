R70: 'Desserviço', diz relator de CPI do Crime Organizado sobre decisão de Alcolumbre

Economia

Governo projeta superávit comercial de US$ 72,1 bi em 2026. Estimativa indica alta de 5,9% sobre resultado de 2025

Comida

Picanha brasileira entra em ranking internacional de melhores pratos do mundo. Corte bovino ficou em 15º lugar.

LÍDER

TROCA

Até então líder da bancada da Federação PSDB Cidadania na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o deputado estadual Erick Monteiro oficializou, durante a janela partidária, a filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido presidido no Pará pelo ex-ministro das Cidades, Jader Filho. Após mais de uma década no PSDB, o parlamentar deixa o ninho tucano, legenda pela qual construiu sua trajetória política, sendo eleito vereador, vice-prefeito de Ananindeua e, posteriormente, deputado estadual, cargo que ocupa em seu primeiro mandato. Após romper alianças com Daniel Santos, alegando quebra de acordos por parte do ex-prefeito de Ananindeua, Erick vai disputar reeleição à Alepa.

CAMPANHA

CONTRA O STF

Pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal, o delegado Eder Mauro já definiu o tom da campanha: antipetismo combinado com críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal. Com a candidatura chancelada por Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto, Éder Mauro intensificou o discurso contra o que classifica como “ditadura judicial”, colocando o impeachment de ministros como bandeira central da campanha. O movimento não é por acaso. Pesquisas recentes indicam um ambiente de desconfiança em relação ao STF: Datafolha e Genial/Quaest apontam índices entre 43% e 49%, enquanto a Futura Inteligência registra avaliação negativa de 52,6%.

FREIO

A Quaest quantifica o tamanho da divisão: o País está praticamente partido ao meio, com 51,3% dos brasileiros divididos sobre confiar ou não na Corte. Há, porém, um “freio” nessa estratégia. Apesar do desgaste da imagem do Supremo, 51% dos entrevistados pela Genial/Quaest rejeitam medidas que facilitem a destituição de ministros, sinal de que o discurso contra o STF encontra ressonância, mas não necessariamente apoio automático a pautas mais radicais.

TERRA

INVESTIMENTO

O governo federal e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) formalizaram contratos para a execução de ações de regularização fundiária e assistência técnica na Amazônia Legal. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 132 milhões. A iniciativa integra o Programa União com Municípios e prevê o atendimento inicial a mais de sete mil famílias, com foco no controle do desmatamento e no fortalecimento da agricultura familiar.

CICLOS

Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Anater, o programa será executado em três ciclos.

PRIORIDADES

A primeira etapa abrange 48 áreas prioritárias e terá, além do Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, com previsão de regularizar cerca de 2,3 milhões de hectares ocupados por agricultores familiares em terras públicas federais. Além da regularização fundiária e ambiental, o projeto inclui assistência técnica e incentivo à adoção de práticas sustentáveis, como sistemas agroflorestais. Ao fim dos três ciclos, a expectativa é alcançar 9,5 milhões de hectares regularizados e beneficiar cerca de 30 mil famílias.

DEFESO

NOVAS REGRAS

Deve ser votado até a próxima semana, na Câmara e no Senado, o projeto de conversão da Medida Provisória que alterou as regras do seguro defeso para o pescador artesanal. Com autoria do senador paraense Beto Faro (PT), o projeto é considerado um avanço por impedir fraudes no programa ao mesmo tempo em que cria condições mais facilitadas de acesso ao benefício pelos seus legítimos beneficiários.

IMPACTO

Pesquisa da assessoria do senador Beto Faro concluiu que, transformado em Lei, o projeto resultará em impacto significativo entre os pescadores do Pará. Em 2025, o seguro defeso beneficiou 302 mil pescadores no estado, injetando 1,8 bilhão na economia estadual, com a média de R$ 6 mil por pescador. Estima-se que de imediato, o número de pescadores paraenses a terem acesso ao seguro defeso subirá para 410 mil, injetando R$ 2,5 bilhões na economia do estado. Os cinco municípios paraenses com mais pescadores artesanais são Cametá, Abaetetuba, Mocajuba, Breves e Muaná.

Em Poucas Linhas

► A bicampeã mundial e atleta olímpica Fabiana Murer é a grande atração de lançamento da 2ª Corrida Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi) e da 34ª Corrida Sesi Pará. No próximo dia 10, no auditório Albano Franco da Fiepa, Muren profere palestra com o tema “Superação, Disciplina e Consistência”.

► O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Pará) promove na sexta-feira (10), em Castanhal, mais uma edição da campanha “Estágio e Emprego, com o IEL”. A ação, em parceria com o governo estadual, será na Usina da Paz e tem como objetivo ampliar o banco de currículos da instituição e conectar talentos a oportunidades no Pará.

► Referência no tratamento de câncer no Pará, o Hospital Ophir Loyola (HOL) registrou, em março de 2026, 18.576 atendimentos ambulatoriais, o maior número desde a implantação do sistema MV, plataforma digital que integra dados clínicos, administrativos e financeiros, substituindo processos manuais. Na comparação com janeiro de 2025, quando foram contabilizados 10.679 atendimentos, o desempenho de março de 2026 aponta crescimento de aproximadamente 74%.

► A atleta paraense Vitória Gabriella, de 23 anos, que conta com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano de Jiu-jitsu, uma das maiores competições da modalidade no mundo, realizada entre 25 e 29 de março, em Kissimmee, na Flórida (EUA). Ela compete na categoria Peso Médio Adulto Feminino.

► A Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) promove, no dia 17, a partir das 9h, audiência coletiva com o tema “Impactos das mudanças climáticas no meio ambiente de trabalho: medidas de adaptação e mitigação e a importância dos Planos de Ação Climática”. A iniciativa integra as ações do Abril Verde, campanha nacional voltada à conscientização sobre a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.