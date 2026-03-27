R70: 'Deplorável que quebrem sigilo e vazem, é abominável', diz Gilmar Mendes sobre Vorcaro Gilmar Mendes, ministro so STF, ontem, sobre vazamento de diálogos do dono do banco Master, Daniel Vorcaro. Repórter 70 27.03.26 7h02 Gilmar Mendes (J. Bosco) Educação Unesco diz que 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo. Número cresce pelo 7º ano consecutivo. Terapia oncológica Butantan produzirá remédio contra câncer para o SUS. O pembrolizumabe estimula o sistema imunológico. ESCOLAS DIREÇÃO O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que questionou o dispositivo da lei que instituiu os critérios técnicos de mérito e de desempenho para investidura na função de diretor e vice-diretor nas escolas estaduais. A ação, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), se opõe à designação para as funções de diretor e vice-diretor por ato do secretário de Estado de Educação, o que, segundo a assessoria jurídica do sindicato contrariava a Constituição Estadual, que determina que a nomeação seja feita pelo governador a partir de lista tríplice encaminhada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). MORADIA COOPERAÇÃO O governo do Pará firmou termo de cooperação técnica com o governo do Paraná para ampliar o acesso à moradia digna no Estado. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (25), prevê a cessão de dois sistemas operacionais voltados à habitação de interesse social, fortalecendo as políticas públicas conduzidas pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab). WORKSHOP E, como parte da parceria, a Cohab vai promover, em Belém, o workshop do programa Casa Fácil Paraná, reunindo técnicos e gestores para apresentar ferramentas que auxiliem na ampliação do acesso à casa própria e na melhoria da gestão habitacional. Um dos sistemas permitirá a operacionalização de subsídios e incentivos ao crédito imobiliário, facilitando o financiamento para famílias de baixa renda, enquanto o outro será utilizado na gestão ambiental e social, contribuindo para evitar construções em áreas de risco. ANIMAIS TRIAGEM A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém ajuizou ação civil pública pedindo que o Estado do Pará implante o Centro Estadual de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras). A ação, proposta pelo promotor de Justiça Benedito Wilson Corrêa de Sá, foi impetrada após registro do aumento de resgate e acolhimento de animais silvestres no Estado. RESGATES Segundo informações levantadas pelo Ministério Público, somente em 2024 foram resgatados 1.618 animais, envolvendo a atuação de diversos órgãos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). DEFESO MUDANÇAS A Comissão Mista da Medida Provisória do Seguro-Defeso encerrou as atividades nesta semana com a aprovação do relatório do senador Beto Faro (PT-PA) que propôs a alteração de alguns pontos do texto original do Executivo. O próximo passo é a votação da MP pelos plenários da Câmara e do Senado, na forma de um projeto de lei de conversão (PLV). Em vigor desde novembro do ano passado, a MP instituiu novas regras para o seguro-defeso, auxílio pago pelo governo federal aos pescadores artesanais impedidos de trabalhar durante a piracema, época de reprodução dos peixes. SOLUÇÃO A MP transferiu do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a responsabilidade de processar os pedidos do seguro-defeso. A MP aumenta as exigências para o procedimento. O texto incorporou também a instalação de unidades móveis para alcançar pescadores sem acesso à internet. Para Beto Faro, o relatório fortalece as entidades representativas e garante a retirada de exigências indiretas que restringiam o seguro. “O resultado foi uma solução mais justa, que mantém o controle sem prejudicar quem depende do benefício”, disse. PSOL PRÉ-CAMPANHA O Psol lança amanhã (28) a caravana “De sol a sol, a gente te escuta”. O evento será no Hotel Princesa Louçã, em Belém, e é uma espécie de pontapé inicial da pré-campanha da professora Araceli Lemos ao governo do Estado. Em Poucas Linhas ► Petista histórico, o presidente do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará (Sindifisco Pará), Charles Alcantara, divulgou carta defendendo que o PT tenha candidato próprio ao governo do Pará. A legenda ainda negocia uma vaga na chapa do MDB, que será encabeçada pela vice-governadora Hana Ghassan. As negociações incluem a indicação do deputado estadual Dirceu Ten Caten para o cargo de vice. A ideia, contudo, não é consenso interno no PT. Na carta, Alcantara afirma que a candidatura própria cumpriria papel crucial e permitiria a recuperação da identidade partidária. ► A Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, em Belém, foi reconhecida nacionalmente com o selo “UTI Eficiente 2026”, concedido pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). A certificação destaca a qualidade da assistência prestada à população da capital e Região Metropolitana de Belém, colocando a unidade entre as 113 UTIs avaliadas no País, sendo uma das 38 públicas contempladas e a única de pronto-socorro na lista. ► Mais de 60 famílias do Quilombo Canta Galo, no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, foram beneficiadas com a entrega do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), na quarta-feira (25). A ação foi realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) e tem como objetivo garantir o acesso de comunidades tradicionais a políticas públicas voltadas ao setor rural. ► O governo do Pará entrega, às 11 horas de hoje, a nova urgência e emergência do Hospital Regional de Cametá, marcando a conclusão da primeira etapa da ampliação e reconstrução da unidade de saúde. A entrega da nova unidade será realizada pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan, e representa um avanço na regionalização da saúde, ampliando o acesso e a qualidade do atendimento para a população do Baixo Tocantins. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!