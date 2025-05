R70: 'Democracia está capengando', diz presidente Lula em evento no Rio de Janeiro

Mega-Sena

Apostas de Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP) levam R$ 103 milhões. Números sorteados foram 02, 25, 30, 39, 47 e 51.

Oportunidade

PF anuncia concurso para preenchimento de mil vagas em cinco cargos. As provas estão previstas para 27 de julho.

CÍRIO

ARCOS

A Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que dará início hoje à retirada dos arcos da avenida Nazaré, próximo à Praça Santuário, para ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis. Os arcos devem estar prontos e em funcionamento até 1º de junho, logo após a apresentação do cartaz do Círio 2025, marcada para 31 de maio. Os dois arcos localizados na avenida Nazaré, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março, são revestidos por painéis que seguem o mesmo layout do cartaz oficial do Círio. Por isso, informa a diretoria, a finalização da estrutura só será feita após a apresentação do cartaz.

GASES

REDUÇÃO

Nota técnica divulgada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) aponta que nos últimos 20 anos o Pará conseguiu reduzir em quase 30% as emissões de gases de efeito estufa. O dado tem como base o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), iniciativa do Observatório do Clima. O estudo aponta também os municípios que mais colaboram para emissões e capturas.

DESTAQUES

Segundo a nota técnica, Marabá alcançou o maior percentual de redução das emissões, com queda de 60%, o que fez com que o município passasse da segunda para a sexta posição no ranking de emissores, agora respondendo por 2,7% das emissões totais do Pará. Santa Maria das Barreiras também apresentou uma queda expressiva, de 44,7%, saindo da terceira para a nona posição, com 2,3% de participação estadual. Já São Félix do Xingu, apesar de ter reduzido suas emissões em 14,9%, continuou sendo o maior emissor de CO2e, com 8,1% das emissões totais.

CAPTURA

Na captura de carbono, o destaque foi Altamira, que aumentou a remoção de gases em 160,4%, mantendo-se como o maior receptor de CO2e, com 15,1% de participação.

ELEIÇÕES

SUPLEMENTARES

Os eleitores de Cametá e Tucuruí devem retornar às urnas no dia 3 de agosto deste ano para elegerem novamente prefeito e vice-prefeito. As datas foram definidas ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

CASSADOS

Nos dois municípios, os gestores eleitos no ano passado tiveram os mandatos cassados por conduta vedada durante a campanha eleitoral. Em Cametá, Victor Cassiano (MDB) e o vice, Enio de Carvalho (União), foram condenados porque contrataram 3 mil funcionários no período eleitoral, o que, segundo o TRE, configura abuso de poder político e econômico.

CANDIDATURAS

Alexandre Siqueira (MDB), prefeito reeleito de Tucuruí, no sudeste do Pará, também foi cassado por abuso do poder econômico e gasto ilícito de recursos de campanha. No caso de Tucuruí, como a ação já foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não cabe mais recurso e as eleições estão confirmadas. No caso de Cametá, ainda serão julgados embargos de declaração pelo TRE. Mas por enquanto, como não há efeito suspensivo da decisão, o Tribunal mantém o planejamento para realização de um novo pleito. Nas duas cidades, o prazo para o registro de candidaturas termina no próximo dia 6 de junho.

ÁGUA

MONITORAMENTO

Um barco autônomo movido a energia solar vai monitorar, em tempo real, a qualidade da água do rio Xingu na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará. O anúncio foi feito ontem e o projeto promete revolucionar as coletas e análises de dados ambientais em locais de difícil acesso, como é o caso da Região Amazônica. A solução, em fase de testes, é resultado de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Norte Energia, desenvolvido em parceria com a Fundação Certi, a USSV Tecnologia Autônoma e o Instituto Certi Amazônia (ICA) com regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Annel). O investimento foi de R$ 4 milhões e após essa fase, o barco poderá ser usado no monitoramento de outras hidrelétricas instaladas na Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

► Três mil pessoas recebem hoje novas carteiras de habilitação emitidas graças ao Programa Social CNH Pai D’égua. A entrega será durante evento realizado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Todas as CNHs emitidas são classificadas como atividade remunerada e, além da primeira habilitação, os contemplados podem adicionar ou mudar de categoria.

► Vai até o próximo sábado (24) a Semana da Enfermagem 2025 do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), que reúne os hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro. Com o tema “Enfermagem nos múltiplos cenários de saúde e práticas sustentáveis: desafios e atuação crítica”, o evento discute o papel da enfermagem diante das mudanças climáticas e da crise ambiental global, em sintonia com a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. A programação é gratuita e híbrida.

► Profissionais de diversos segmentos da saúde e da segurança pública participam, até 23 de maio, do Treinamento e Simulado de Mesa: Emergências em Saúde Pública Associadas aos Agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN). A meta é qualificar trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) para responderem às emergências em saúde pública relacionadas a agentes QBRN durante eventos de massa, especialmente durante a COP 30, em novembro.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e Amapá, marcou para os dias 5 e 6 de junho o V Simpósio Internacional da Escola Judicial do TRT8 (Ejud8). Com o tema “Sustentabilidade, Trabalho e Amazônia no contexto da COP 30”, o evento será realizado em formato telepresencial, com transmissão ao vivo pelo canal do TRT8 no YouTube, e integra a programação institucional voltada à COP 30. Entre os destaques da programação está a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além de especialistas e autoridades.