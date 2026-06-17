R70: 'Delação seletiva', diz André Mendonça sobre proposta feita por advogado do caso Master

Administração federal

Negros e mulheres avançam, mas topo do serviço público segue desigual, diz o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Líder indígena

Cacique Raoni, 94, apresenta melhora, mas continua internado na UTI. Líder indígena passou mal em casa no último domingo.

PESQUISA

DOXA

A governadora Hana Ghassan (MDB) lidera a corrida eleitoral para o governo estadual, segundo pesquisa Doxa divulgada ontem (16). Levantamento apresenta dois cenários estimulados, com e sem a participação do senador Beto Faro (PT). No primeiro, Hana registra 29,1% das intenções de voto, à frente dos demais candidatos. O ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (Podemos), aparece na segunda colocação, com 24,5%. Já Beto Faro (PT) e Mário Couto (DC) aparecem empatados com 3,6%. Os indecisos somam 26,2%, enquanto 10,3% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-06430/2026. Foram ouvidas 2 mil pessoas entre os dias 8 e 14 de junho. Confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos.

SEM FARO

No segundo cenário, também no levantamento estimulado e sem a candidatura de Faro, Hana ainda lidera, com 30,4% da preferência, e Daniel permanece na segunda posição, com 24,8%. Já Couto registra 4,3%. Eleitores que não sabem ainda em quem votar ou não responderam são 27,4%, enquanto os votos brancos e nulos somam 10%.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de candidatos, Hana também aparece na liderança, com 11,7%. Mais uma vez, em segundo lugar está Daniel Santos (Podemos), com 9,9%. O levantamento mostra, ainda, um elevado índice de eleitores sem preferência definida: 72,9% foram classificados como flutuantes, percentual que reúne os que não souberam apontar espontaneamente um nome para o governo do Estado.

ENERGIA

FUTEBOL

Belo Monte gerou 7% da energia consumida no País durante a partida de estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, no sábado (13). No intervalo do jogo, a participação da maior hidrelétrica 100% brasileira no aumento da demanda chegou a 34%, segundo foi divulgado pela Norte Energia.

CONSUMO

O crescimento do consumo de energia entre o primeiro e o segundo tempo é esperado, já que os torcedores utilizam a geladeira, ligam as luzes de outros cômodos ou aproveitam para desempenhar outras atividades enquanto a bola não volta a rolar.

PRESIDENCIÁVEIS

INDÚSTRIA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) marcou para o dia 22, em Brasília, o encontro “A indústria na agenda dos presidenciáveis”, com representantes do setor produtivo de todo o País para debater propostas para o desenvolvimento econômico e o aumento da competitividade nacional. Durante o evento, será apresentado e entregue aos pré-candidatos à Presidência da República o “Construindo o Brasil 2050”, documento elaborado pela entidade, com as prioridades da indústria brasileira para as próximas décadas.

FIEPA

O Pará será representado por uma comitiva da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), integrada por executivos da entidade, dirigentes empresariais e presidentes de sindicatos industriais. Entre os temas centrais do documento estão infraestrutura, segurança jurídica, inovação, sustentabilidade, educação e ambiente de negócios.

PAUTAS

A infraestrutura de transportes figura entre as pautas estratégicas defendidas pelo setor industrial, que destaca a necessidade de ampliar os investimentos em ferrovias, hidrovias, portos e cabotagem, além de garantir maior previsibilidade regulatória para viabilizar projetos estruturantes e aumentar a competitividade do País. Assunto importante para os Estados do Arco Norte, segundo o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, que também preside o Conselho de Infraestrutura da CNI.

PAVULAGEM

HOSPITAL

O Hospital Universitário João de Barros Barreto recebe hoje, às 9h30, a visita do Batalhão da Estrela e do Boi Pavulagem, do Arraial do Pavulagem. A ação integra as iniciativas de humanização da unidade e levará música, dança e elementos da cultura popular amazônica para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. O grupo percorrerá diferentes espaços da instituição, promovendo momentos de acolhimento, descontração e bem-estar.

SOJA

VAZIO

Começou nesta semana o período de Vazio Sanitário da Soja no Pará. A medida fitossanitária é obrigatória para o controle da ferrugem asiática, doença que afeta a cultura da soja. Durante esse período, os produtores não podem manter plantas vivas de soja nas áreas de cultivo. Na Região I, que abrange o sul do Pará, o vazio sanitário deve ser cumprido entre 15 de junho a 15 de setembro. Na Região II, correspondente ao nordeste paraense, irá de 1º de agosto a 31 de outubro. Já na Região III, no oeste do Estado, a medida será aplicada entre 15 de agosto e 15 de novembro.

Em Poucas Linhas

► O Mangueirão passou por inspeção técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A vistoria, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), integra o cronograma de avaliações promovidas pela entidade em estádios que recebem partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Durante a visita, foram analisadas a infraestrutura geral da arena, o sistema de iluminação e as condições operacionais exigidas para competições nacionais.

► A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran) passou a utilizar o Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias do Pará (Sigo), plataforma que moderniza o registro e o acompanhamento de denúncias, reclamações, sugestões e solicitações dos cidadãos. Desenvolvida pela Prodepa em parceria com a Ouvidoria-Geral do Estado, o Sigo reúne em um único ambiente digital os processos das ouvidorias públicas estaduais. A plataforma permite registrar questões inclusive de forma anônima, além de gerar protocolos para acompanhamento e oferecer ferramentas de monitoramento da qualidade dos atendimentos.

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) iniciou ontem, nos 144 municípios paraenses, a quinta edição da Semana do Meio Ambiente institucional. Com o tema “Clima em Transformação – Ater em Ação”, a programação segue até sexta-feira (19) e inclui ações voltadas à sustentabilidade, ao fortalecimento da agricultura familiar e à preservação ambiental.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) promove hoje e amanhã, em Cametá, uma edição do projeto “Circuito do Livro Paraense”. A programação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e inclui debates, oficinas e workshops voltados à valorização da literatura produzida no Estado.