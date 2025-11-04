R70: 'Deixamos claro ao governador Cláudio [Castro], caso ele precise de algum reforço', diz Zema

Carreira pública

Concurso do TCU oferece 20 vagas e inscreve até 3 de dezembro. Remuneração é de R$ 26,1 mil para a jornada de 40 horas semanais.

Negociações

Bancos fazem mutirão para negociar dívidas em atraso; iniciativa vai até o próximo dia 30 e envolve mais de 160 instituições.

ANTENAS

TROCA

O programa Brasil Antenado, iniciativa do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel, chegou aos municípios de Anapu, Cachoeira do Piriá, Chaves, Gurupá, Nova Esperança do Piriá, Santa Cruz do Arari e Senador José Porfírio. Nessas localidades, famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) já podem pedir, gratuitamente, a instalação da nova antena parabólica digital. Nesta segunda fase do programa, mais de 229 mil famílias de cinco Estados - Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e Roraima - estão aptas a receber o benefício. Somadas as fases A e B, o Pará já chegou a 15 municípios paraenses. A iniciativa é necessária para ‘limpar” a frequência que será usada pelo sinal 5G. Mais de 680 mil famílias devem receber gratuitamente o kit da nova parabólica digital, que substitui as antigas antenas analógicas.

GIGANTES

PRESERVAÇÃO

Equipes técnicas do governo do Pará concluíram uma expedição de duas semanas no Parque Estadual das Árvores Gigantes da Amazônia, em Almeirim, região oeste do Estado, para definir o local da futura base operacional da unidade de conservação. A ação, conduzida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) com apoio de parceiros, marca o início da fase de execução do projeto “Árvores Gigantes para uma Nova Era – Fase II”, que prevê infraestrutura e diretrizes de gestão para o parque criado em 2024.

ROTAS

A missão envolveu trajetos fluviais e terrestres que somaram mais de 200 quilômetros, além de mapeamentos ambientais, logísticos e socioeconômicos. Foram identificadas rotas de acesso, áreas de risco e pontos de grande beleza natural, reforçando o potencial da região para o ecoturismo e a pesquisa científica.

COMPOSTAGEM

UNIDADE

Foi marcada para o dia 9 a inauguração da primeira unidade pública de compostagem de resíduos orgânicos de Belém. A estrutura foi implementada pelo Instituto Pólis em parceria com o Global Methane Hub (GMH), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a prefeitura de Belém, o governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

OPERAÇÃO

A unidade, que tem capacidade para processar até 180 toneladas mensais de resíduos alimentares, restos de poda e folhas, representa um marco para a gestão sustentável de resíduos na capital paraense. A central será operada por catadores e catadoras das redes Recicla Pará e Central da Amazônia e destinará o composto produzido à agricultura familiar, promovendo geração de renda e economia circular.

SABERES

EXPOSIÇÃO

A valorização cultural, a proteção de saberes tradicionais e o fortalecimento das economias locais estarão entre os temas apresentados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) durante a COP 30. A secretaria participará de painéis em dois espaços: no dia 11, no evento “Amazônia Sempre Station at COP 30 in Belém”, no Museu Paraense Emílio Goeldi, e no dia 19, na Câmara Setorial de Agricultura e Economia Verde, na Zona Verde, no Parque da Cidade, com o painel “Indicações Geográficas: Proteção de Saberes Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável”. No dia 20, terá duas participações, ambas voltadas à agricultura amazônica como vetor de descarbonização. O primeiro painel abordará o tema “Agricultura - Descarbonização e Agricultura de Baixo Carbono na Amazônia Legal”, com representantes do Amazonas. Em seguida, será discutido “Agricultura - Cadeias Produtivas e Sustentabilidade: Políticas Públicas para a Bioeconomia Amazônica”, com participação de representantes do Amapá.

PEREGRINA

CAPITAL

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarca hoje (4) em Brasília para uma visita de dois dias. A programação inclui passagem pelo Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal e celebração de missa na Catedral. Amanhã, haverá sessão solene no Congresso Nacional.

Em Poucas Linhas

➤ A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e o Sistema Nacional de Emprego (Sine) realizam nesta quinta-feira (6), em Redenção, o Feirão de Empregos, iniciativa voltada a ampliar as oportunidades de trabalho e renda na região. O evento ocorrerá das 8h às 15h, no Ginásio Municipal Poliesportivo 13 de Maio, e oferecerá serviços como entrevistas de emprego, cadastro no Sine, solicitações de seguro-desemprego e emissão da Carteira de Trabalho Digital.

➤ Até o dia 8 a escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA) será transformada na Aldeia COP. O espaço vai acolher mais de 3 mil indígenas durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

➤ Por causa da COP 30, o Mangal das Garças, que costuma fechar às segundas-feiras, abrirá todos os dias do mês de novembro, das 8h às 18h. Já o Parque do Utinga, que costuma encerrar as atividades às terças, também estará aberto diariamente em novembro, das 6h às 17h.

➤ A prefeitura de Belém informou que durante o Global Citizen Festival Amazônia, realizado no último sábado (1) no Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, foram recolhidos 507 quilos de materiais recicláveis. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) em parceria com as cooperativas Filhos do Sol, Conexão Cidadã, Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves) e auxílio de educadores ambientais.

➤ A corregedora-geral de Justiça do Pará, desembargadora Elvina Gemaque Taveira, foi eleita vice-presidente do Fórum Fundiário Nacional de Corregedores-Gerais da Justiça. O colegiado reúne representantes de todo o País para discutir e propor soluções sobre questões fundiárias.

➤ Fundada em 2012, em Salvador, a rede nacional Selfit Academias vai abrir duas novas unidades em Belém, este mês.

➤ Após enfrentar graves problemas de saúde, o advogado Hamilton Gualberto se recuperou e voltou ao comando do escritório que reúne seis advogados no tradicional edifício Infante de Sagres, na rua Manoel Barata.