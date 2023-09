R70: 'Decisões ainda são tomadas por homens', diz Ana Moser

Poupança em baixa

Os saques de recursos da caderneta de poupança em agosto superaram os depósitos em R$ 10,1 bilhões, segundo o BC.

FGTS

Novo saque-aniversário vai liberar R$ 14 bilhões e permitir que quem aderiu ao modelo resgate saldo caso seja demitido.

Ana Moser (J. Bosco)

“Decisões ainda são tomadas por homens.”

Ana Moser, ex-ministra do Esporte, admite “frustração” por ter sido demitida do cargo para dar assento a André Fufuca, do PP, no primeiro escalão do governo Lula.

ESCALPELAMENTO

REGISTRO

O Ministério Público de Anajás, no arquipélago do Marajó, determinou que a Polícia Civil instaure inquérito policial para apurar as circunstâncias do escalpelamento de uma mulher de 48 anos, na última quarta-feira. A vítima foi levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Segundo informações da unidade de atendimento, o quadro da paciente é estável. O responsável pela embarcação pode ser indiciado, entre outros crimes, por lesão corporal gravíssima.

PREVENÇÃO

Responsável pelo caso, o promotor Harrison Bezerra lamentou o registro de mais um acidente, que já não deveria ocorrer nos rios do Pará. O caso veio a público três semanas após Ministério Público e Marinha realizarem uma intensa campanha de prevenção na região do Marajó. Bezerra afirma que em cerca de 90% dos casos, os responsáveis pelas embarcações são familiares das vítimas, o que aumenta a tragédia. Ele reforça que os acidentes podem ser evitados, caso sejam tomados os devidos cuidados.

CIÊNCIA

INCENTIVOS

Além dos R$ 2 milhões já previstos no orçamento para incentivo a projetos de pesquisa, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) vai destinar R$ 5 mil a mais, a título de incentivo, aos projetos que incluíram um espaço para recreação infantil. A iniciativa, primeira do gênero entre as instituições estaduais que promovem o financiamento da pesquisa, destina-se a incentivar a participação de mães na ciência paraense. Com o incentivo, a Fapespa também alinha-se ao “Marco Referencial para a Igualdade de Gênero em Instituições de Ensino Superior no Brasil”, desenvolvido por organizações britânicas e brasileiras para minimizar práticas danosas à carreira de mulheres nessa área.

COOPERAÇÃO

BIOFERTILIZANTES

Está previsto para chegar até o final deste mês de setembro no porto de Belém a primeira carga de fertilizantes orgânicos, os chamados biofertilizantes, que a China despachou para o Estado do Pará no “Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)”, firmado entre a Universidade de Hohai e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

RECUPERAÇÃO

O projeto de produção de biofertilizantes é executado pelas empresas chinesas Zhuhai Sino-Lac Supply Chain Co. Ltda e a Nongfengbao Group, que respondem pela logística, tecnologia e proteção ambiental da iniciativa, cujos produtos são desenvolvidos para uso na recuperação de solos degradados. Os resultados desse uso em solo paraense já deverão ser apresentados dentro de dois anos, durante a COP 30, em Belém, em 2025.

BOSQUE

MOBILIDADE

Os ciclistas que querem visitar o Bosque Rodrigues Alves, em Belém, se deparam com uma realidade que não favorece o uso da bicicleta e nem um estilo de vida mais saudável, que deveria ser incentivado pelos responsáveis por esse pedaço de floresta em plena capital. Além de não haver bicicletário no local, também não é permitida a entrada de ciclistas, mesmo que eles se proponham a empurrar a bicicleta. A saída é arriscar-se com cadeados do lado de fora ou nas ruas laterais do Bosque, sem saber se encontrarão as bicicletas na volta do passeio.

FEIRA

LIVRO

Após o recente lançamento do seu primeiro livro “A Mídia sob o império da Lei”, no último dia 31, o professor, jornalista e escritor Rodolfo Marques, que também é colunista semanal de política do portal OLiberal.com, participa em dois momentos da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Neste sábado, das 18h30 às 20h, o autor faz o lançamento de “Belém, Porto Alegre: união paidégua, tchê”, no Ponto de Autor/Secult-PA. Já no domingo, das 17h às 19h, Marques fará sessão de autógrafos do livro “A Mídia sob o império da Lei”. Os dois momentos serão no Estande dos Escritores e das Escritoras Paraenses.

EM POUCAS LINHAS

► A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), Danielle Cruz, aguarda resposta, e resultados, da reunião com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sobre a possibilidade de a capital paraense receber o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), em outubro de 2024.

► O evento científico é o maior da área de Enfermagem na América Latina. A reunião contou com a participação de representantes do nível federal do Cofen e do Conselho Municipal de Saúde de Belém. A ideia é aproveitar o momento que a capital vive e trazer para Belém mais um grande evento.

► A Defensoria Pública do Estado do Pará prorrogou, até o próximo dia 15 de setembro, as inscrições para o casamento comunitário de 2023, que será realizado no final do segundo semestre.

► As vagas são limitadas e destinadas a casais heterossexuais e homoafetivos. As inscrições são presenciais e devem ser feitas no Núcleo de Atendimento Referencial (Nare), localizado na travessa 1º de Março, nº 766, bairro da Campina, em Belém.

► O Conselho Federal de Medicina (CFM) vai apresentar no próximo dia 12 as novas regras de publicidade médica. A Resolução nº 2.336/23 será apresentada às 10h, durante coletiva para a imprensa em Belo Horizonte (MG), que também será transmitida on-line para os jornalistas credenciados.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) terá mais um campus no interior do Estado. Será em Parauapebas, com inauguração na próxima segunda-feira, 11, às 15h30.

► O prédio foi erguido em parceria do governo do Estado, prefeitura municipal de Parauapebas e a empresa Vale, e vai atender cerca de 300 alunos da graduação e pós-graduação.

► Ações de prospecção arqueológica e atividades de educação patrimonial na cidade de Silves, área metropolitana de Manaus, estão sendo feitas pela paraense Inside Amazônia, especializada em Projetos de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.

► Em Manaus, as ações estão sendo feitas na área do empreendimento de Implantação de Subestação e áreas associadas, de responsabilidade da Eneva S.A., uma das maiores produtoras e exploradoras de gás natural e fornecimento de soluções em energia.

► O trabalho é para identificar possíveis sítios arqueológicos, fundamental à liberação, pelo Iphan, do licenciamento ambiental do empreendimento.