R70: 'Decidi devolver a vocês a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto', diz Macron

Polêmica

A urgência do projeto que equipara o aborto ao homicídio deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados desta semana.



Documento

A nova Carteira de Identidade Nacional (CNI) já foi emitida por 8 milhões de cidadãos brasileiros.

Emmanuel Macron (J. Bosco)

"Decidi devolver a vocês a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto.”

Emmanuel Macron, presidente francês, ao anunciar a dissolução do Parlamento do país e a convocação de novas eleições legislativas para o fim deste mês.

AMAZÔNIA

POBREZA



Trechos do artigo do especialista em energia Allan Kardec, no Portal 360, sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira, na Foz do Amazonas e as alternativas em debate: “O debate não pode camuflar a exuberante realidade brasileira em energia, tampouco a sua desigualdade e o problema da fome. Somos o país com metade da sua matriz energética de origem renovável, enquanto o planeta patina em meros 13%. As emissões a partir de energias fósseis do Brasil correspondem a ridículos 0,23% das emissões do planeta. Mas nosso país ocupa a vergonhosa 119ª posição no ranking de consumo per capita de energia – o que evidencia a nossa imensa desigualdade – principalmente no Arco Norte do território nacional”.



EXTREMA



Allan Kardec lembra que o índice de pobreza extrema, equivalente a uma pessoa viver com menos de R$ 10 por dia, ainda afeta 1 em cada 10 habitantes da Terra. Um artigo recente da respeitada revista Nature, liderado por Aaron Richterman, estudou os efeitos dos programas de transferência de renda de vários países. Descobriu-se que tais programas estão associados a uma diminuição de 20% no risco de morte em mulheres adultas e de 8% em crianças menores de cinco anos.



PROGRAMAS



O leitor poderia imaginar o que significa a falta desses programas em Estados como Amapá, Pará ou Maranhão. Melhor, convido a imaginar o que significa a injeção de renda que a exploração do petróleo certamente proporcionará ao nosso povo. Detalhe: quem nasce na Noruega – produtora de petróleo e contribuidora do Fundo da Amazônia – tem expectativa de viver uma década a mais do que quem nasce no Amapá.



COMBATE



Combate-se a pobreza com riqueza, não condenando populações inteiras a centenárias dependências lamentáveis do colonialismo do passado e do neocolonialismo disfarçado em novos nomes.

UNIMED

COMUNICADO



A Unimed Belém emitiu um comunicado aos seus médicos cooperados informando que deverá apresentar à Agência Nacional de Saúde (ANS) um Plano de Adequação Econômico Financeira (PLAEF) nos próximos dias.



PRAZO



O comunicado, assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Wilson Niwa, e pela diretora geral, Liane Rodrigues, diz que a ANS concedeu prazo de 30 dias para a correção imediata de algumas “inconformidades financeiras”, sem especificar quais, antes mesmo da apresentação do PLAEF para “os demais itens”, também sem detalhar esses itens.



RECUPERAÇÃO



A direção da Unimed afirma ainda que trabalhará arduamente nos próximos dias, com o apoio da Unimed do Brasil, para formatar o plano, que ainda deverá ser aprovado pelos cooperados em assembleia geral extraordinária e, após essa etapa, precisa ser aprovado pela ANS, que além de aprovar, acompanhará de perto a execução mensal, que deve ocorrer no prazo de 48 meses, com a recuperação da saúde financeira e “reversão de todas as anormalidades administrativas e econômico financeiras”, diz o comunicado.

CACICA

POSSE



Está tendo boa repercussão entre defensores das populações tradicionais a posse da primeira mulher como cacica na Aldeia Krãnhkrô Kayapó, localizada na jurisdição de Redenção, no sul do Pará. A nova líder indígena foi empossada com uma festividade de dois dias, neste final de semana, com uma intensa programação de jogos e diversas atividades com participação de ex-caciques da Aldeia Krãnhkrô e das aldeias convidadas Juarí – Kôkôkuêdja – Potikrere, Turedjam Uredjam Kikretum – Pykatum e ainda de estudantes indígenas do campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Redenção.

EM POUCAS LINHAS

► A Marmobraz fechou parceria com patrocínio com a empresa Off Works Automação, com sede em Goiânia, e agora com showroom em Belém, dentro do projeto Marmobraz Experience, que vai lançar em breve vários projetos com soluções tecnológicas para seus clientes.



► Renata Coelho, atual diretora geral do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), já está limpando as gavetas. Ela está cotada para assumir, em breve, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), que atualmente está sob o comando de Elieth Braga. Já Elieth Braga deverá assumir o comando da Adepará. Somente o nome para ocupar a função de Renata no Detran-PA ainda não foi definido, mas já há candidatos buscando a vaga junto ao governador Helder Barbalho.



► A Assembleia de Deus será homenageada hoje, a partir das 10h, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em sessão solene pelos 113 anos de fundação da igreja. O tributo anual é garantido por meio do projeto de decreto legislativo 12/2014, de autoria do então deputado estadual Raimundo Santos, hoje na Câmara dos Deputados, que deverá presidir a solenidade.



► O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA) fechou uma parceria com as duas maiores fabricantes de farinha de trigo da Amazônia. O objetivo da direção da entidade agora é buscar novas parcerias para o desafio de mostrar o projeto de sustentabilidade que a panificação do Pará está desenhando com vistas à COP 30.



► O Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) vai realizar a terceira campanha de doação de sangue nos dias 25 e 26 deste mês, em parceria com o Hemopa Castanhal. O hospital público do governo estadual, gerenciado pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), é referência no tratamento oncológico na região nordeste paraense e precisa reforçar seu estoque de sangue.



► A Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Camillo Vianna, da prefeitura de Belém, fará sua viagem inaugural hoje, marcando oficialmente o início das atividades da embarcação. A lancha partirá do trapiche de Icoaraci com destino à Ilha de Jutuba I, em Cotijuba. Durante a visita, diversos serviços de saúde serão oferecidos à comunidade local.